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SUA își suspendă serviciile consulare în Brazilia chiar înainte de alegerile prezidențiale. Washingtonul invocă motive de securitate

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Poliția militară păzește Consulatul SUA din Sao Paulo, Brazilia. Foto: Profimedia
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Statele Unite au suspendat, vineri, serviciile consulare la ambasada şi consulatele lor din Brazilia, înaintea alegerilor prezidenţiale de duminică, invocând motive de securitate nespecificate, relatează Reuters.

Departamentul de Stat nu a oferit detalii cu privire la problemele de securitate şi nici nu le-a corelat cu alegerile de duminică.

„Colaborăm îndeaproape cu omologii noştri brazilieni pentru a rezolva problemele de securitate”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Departamentului într-un e-mail.

Departamentul nu a precizat când vor fi reluate serviciile consulare.

„Serviciile consulare din cadrul Ambasadei şi consulatelor SUA din Brazilia vor fi suspendate începând de vineri, 2 octombrie, din motive de securitate”, se arată într-un comunicat emis joi. „Cetăţenii americani care au nevoie de asistenţă de urgenţă în această perioadă nu trebuie să se prezinte la Ambasadă, la consulate sau la alte reprezentanţe diplomatice ale SUA”, a avertizat Departamentul de Stat.

Brazilienii vor vota duminică pentru alegerea preşedintelui, într-o cursă electorală care va determina dacă cea mai mare ţară din America Latină va urma tendinţa conservatoare care a cuprins regiunea sau va avea propriul drum. Duminică, alegătorii din Brazilia vor alege în special între doi favoriţi binecunoscuţi - preşedintele Luiz Inácio Lula da Silva şi contracandidatul de dreapta Flavio Bolsonaro, fiul fostului preşedinte de extremă dreapta, apropiat de Donald Trump - într-o cursă electorală urmărită cu mare interes.

Înainte de vot, preşedintele de stânga Luiz Inacio Lula da Silva a avertizat cu privire la interferenţe străine în alegeri, inclusiv prin noile tarife impuse de Washington.

În această lună, oficiali ai serviciilor de informaţii braziliene au informat o delegaţie franceză şi germană, la Brasilia, cu privire la presupuse interferenţe din partea SUA şi a Rusiei înaintea alegerilor din Brazilia. Vizita a subliniat îngrijorarea crescândă de ambele părţi ale Atlanticului cu privire la eforturile preşedintelui american Donald Trump de a sprijini candidaţi cu viziuni similare.

Criminalitatea violentă a dominat, de asemenea, lista preocupărilor alegătorilor în sondajele electorale braziliene, determinând candidaţii să promită măsuri de securitate mai stricte.

Sondajele arată că actualul preşedinte Lula şi Flavio, fiul fostului preşedinte Jair Bolsonaro, se află la egalitate, iar un tur de scrutin decisiv, pe 25 octombrie, este foarte probabil, iar cursa va fi foarte strânsă.

Flavio a încercat să profite de îngrijorările legate de costul vieţii.

Investitorii au o atitudine în general pozitivă faţă de Brazilia, dar preocupările fiscale, alimentate de creşterea cheltuielilor, reprezintă principala problemă.

Editor : Ș.R.

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