Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene, după ce mai luaseră o astfel de măsură în perioada aprilie-iunie. Între timp, au fost raportate atacuri în întreaga regiune. SUA au lansat şi finalizat o nouă zi de lovituri asupra unor ţinte iraniene, iar presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Într-un interviu televizat, preşedintele Donald Trump a avertizat că SUA vor lovi poduri şi centrale electrice săptămâna viitoare, dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor.

Amenințarea lansată de Garda Revoluționară din Iran

ACTUALIZARE 08.36: Garda Revoluționară, formațiunea paramilitară a Iranului, a amenințat miercuri dimineață că va opri toate exporturile de energie din Orientul Mijlociu ca urmare a blocadei impuse de SUA, relatează The Guardian.

„Exportul de petrol și gaze din regiune va fi fie pentru toată lumea, fie pentru nimeni”, se precizează în comunicat.

Când președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni reinstituirea blocadei, a declarat totodată că va impune o taxă de 20% navelor care tranzitează strâmtoarea. Cu toate acestea, el a renunțat la planul de a percepe taxele cu câteva ore înainte de reinstituirea blocadei, invocând solicitările aliaților din Golful Persic.

CENTCOM, despre atacurile SUA împotriva Iranului

„Avioanele de vânătoare, dronele şi navele militare americane au lansat muniţie de precizie împotriva bazelor iraniene de rachete şi drone, a capacităţilor navale şi a sistemelor de apărare de coastă în cadrul acestei serii de atacuri care a durat şapte ore, pentru a reduce şi mai mult capacitatea Iranului de a ameninţa transportul maritim comercial şi echipajele civile”, a scris Comandamentul Central (CENTCOM) al SUA pe X.

Aceasta este a patra noapte consecutivă în care SUA efectuează atacuri împotriva Iranului. Mai devreme, SUA au reluat blocada navală a navelor care circulă către şi dinspre porturile iraniene.

Armata iraniană susţine că a lovit obiective militare americane în Iordania

La rândul său, Armata iraniană susţine că a lovit obiective militare americane la baza aeriană Al-Azraq din Iordania, potrivit agenţiei de ştiri de stat iraniene IRNA.

Aceasta a afirmat că dronele de atac iraniene au lovit o zonă în care erau staţionate avioane de vânătoare F-18, o clădire de cazare şi un hangar mare pentru echipamente care, potrivit IRNA, aparţinea armatei americane.

Avioanele de vânătoare F-18 se află, de obicei, pe portavioane şi nu în baze din Orientul Mijlociu.

Armata iraniană şi mass-media de stat au făcut în repetate rânduri afirmaţii privind atacuri reuşite asupra obiectivelor americane, care s-au dovedit a fi neadevărate.

„Aceste operaţiuni vor continua până la obţinerea victoriei finale”, a declarat Armata iraniană, citată de IRNA.

Iranul a atacat baza aeriană Al-Azraq săptămâna trecută, când a susţinut că a distrus hangarele pentru avioanele F-35.

Cele mai recente atacuri ale Iranului asupra intereselor militare americane din regiune au loc în contextul în care SUA au reimpus un blocaj naval asupra porturilor iraniene.

Rubio condamnă atacurile „inacceptabile” asupra Iordaniei

Secretarul de stat american Marco Rubio a condamnat cele mai recente atacuri ale Iranului asupra Iordaniei, calificându-le drept „inacceptabile” în cadrul unei întâlniri de marţi cu ministrul de externe al ţării, Ayman Safadi, la Washington, DC, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat.

Rubio şi Safadi au discutat o serie de chestiuni în cadrul întâlnirii de marţi, „inclusiv atacurile continue ale regimului iranian asupra transportului maritim şi împotriva ţărilor din regiune”, a declarat purtătorul de cuvânt Tommy Pigott.

Rubio i-a mulţumit, de asemenea, lui Safadi pentru „rolul important al Iordaniei în promovarea securităţii regionale”, a adăugat Pigott.

Kuweitul răspunde la „ ameninţările ostile cu drone”, în Bahrain sună sirenele

Ţările din Golf, Kuweit şi Bahrain, şi-au avertizat cetăţenii cu privire la ameninţările iminente, la doar câteva ore după ce SUA au reinstituit marţi seara blocada navală asupra porturilor iraniene.

Armata din Kuweit a declarat că răspunde la dronele care se apropie din Iran, precizând că „orice sunete de explozie care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării atacurilor ostile de către sistemele de apărare aeriană”.

Ministerul de Interne din Bahrain a îndemnat cetăţenii să rămână calmi şi să se pună la adăpost, pe măsură ce sirenele au început să sune.

Iranul a lansat marţi mai multe atacuri asupra Bahrainului, declanşând sirenele de mai multe ori.

Gărzile Revoluţionare Iraniene au susţinut că au „distrus” centrul de control al ambarcaţiunilor fără pilot ale SUA într-un atac asupra Bahrainului, a informat agenţia semi-oficială Fars News.

Mai devreme în cursul zilei, Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) a dispus companiilor aeriene să evite spaţiul aerian deasupra Bahrainului, Qatarului, Kuweitului, Emiratelor Arabe Unite şi a unei zone maritime din Golful Oman, pe măsură ce conflictul dintre SUA şi Iran se intensifică.

SUA „trag Iranul la răspundere” după uciderea membrilor echipajului unei nave comerciale

Iranul a luat în vizor civilii, atacând şapte nave comerciale în ultima săptămână — ceea ce a dus la moartea, dispariţia sau rănirea a aproape o duzină de membri ai echipajului, a declarat, marţi, armata SUA.

„În ultimele şapte zile, Iranul a vizat în mod intenţionat civili din întreaga regiune, atacând şapte nave comerciale, ceea ce a dus la moartea, dispariţia sau rănirea a aproape o duzină de membri civili ai echipajului”, a declarat marţi seara, într-un comunicat, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper.

„Forţele iraniene au lansat, de asemenea, zeci de rachete şi drone către ţările vecine din Golf. Forţele americane trag Iranul la răspundere pentru agresiunea nejustificată care continuă să pună în pericol vieţi nevinovate”, a adăugat el.

Declaraţia lui Cooper vine la scurt timp după ce preşedintele Donald Trump a avertizat că SUA vor lovi infrastructura iraniană săptămâna viitoare, inclusiv poduri şi centrale electrice, dacă Teheranul nu se întoarce la masa negocierilor.

Trump a mai spus că atacurile SUA asupra Iranului vor ”continua până când voi spune că este de ajuns”.

Trump: Iranul nu va mai avea „ pe nimeni în viaţă” dacă nu ajunge la un acord

Preşedintele Donald Trump a intensificat marţi presiunea asupra Iranului pentru a ajunge la un acord cu SUA, afirmând că ţara respectivă nu va mai „avea pe nimeni în viaţă” dacă nu o va face.

„Ar fi bine să ajungeţi la un acord”, a declarat Trump la Fox News într-un interviu, adăugând: ”Nu o să mai aveţi pe nimeni”.

Preşedintele a continuat spunând că SUA „sunt foarte atente cu populaţia civilă”, înainte de a repeta: „Dar am spus, ar fi bine să încheiaţi un acord. Nu o să mai aveţi nimic”.

Trump a declarat că acest mesaj adresat Iranului a fost transmis în cadrul ultimei discuţii dintre reprezentanţii săi şi Teheran, care, potrivit lui, a avut loc „acum aproximativ o oră”.

Întrebat dacă crede că Iranul va accepta un astfel de acord, Trump a răspuns: „Ar trebui. Nu ştiu dacă o vor face sau nu.”

Editor : Ș.R.