Statele Unite le-au cerut miercuri cetățenilor americani să părăsească imediat Iranul, avertizând că ostilitățile din Orientul Mijlociu ar putea escalada rapid. Alerta de securitate vine în urma unor atacuri iraniene asupra unor obiective americane din Bahrain și Kuweit și a unui atac al rebelilor houthi asupra capitalei saudite Riad.

Washingtonul le-a cerut cetățenilor americani din Orientul Mijlociu să dea dovadă de vigilență sporită, în urma recentelor atacuri din regiune. Autoritățile americane au emis miercuri, prin intermediul ambasadei virtuale a SUA în Iran, o alertă de securitate, avertizând că ostilitățile ar putea escalada rapid, transmite Euronews.

Potrivit alertei, Iranul, rebelii houthi și alte grupări aliate Teheranului ar putea viza interesele și cetățenii americani din regiune, inclusiv companii și instituții. „Nu călătoriți în Iran, indiferent de motiv. Cetățenii Statelor Unite trebuie să părăsească imediat Iranul”, se arată în avertisment.

Autoritățile din Bahrain și Arabia Saudită au raportat victime și pagube materiale în urma recentelor atacuri. Cetățenii americani aflați în regiune au fost îndemnați să urmărească informațiile privind activitatea companiilor aeriene și a aeroporturilor și să se pregătească pentru eventuale anulări ale zborurilor și închideri ale spațiului aerian.

Alerta avertizează, de asemenea, că regulile privind traversarea frontierelor terestre ale Iranului și condițiile de intrare în țările de destinație se pot modifica într-un timp foarte scurt.

Cetățenii americani au fost sfătuiți să evite manifestațiile, adunările publice de amploare și zonele în care există o prezență numeroasă a forțelor de ordine, precum și să rămână vigilenți în locurile asociate cu Statele Unite.

În cazul unor atacuri aeriene, aceștia sunt sfătuiți să stea departe de uși, ferestre și dărâmături, să își mențină telefoanele mobile încărcate și să urmeze instrucțiunile autorităților locale.

De asemenea, cetățenilor americani li s-a recomandat să se înregistreze în sistemul de informare al Departamentului de Stat al SUA pentru a primi actualizări privind situația de securitate.

Statele Unite și Iranul nu mai au relații diplomatice din 1980. Elveția reprezintă interesele americane la Teheran, iar alerta indică secția de interese americane din cadrul Ambasadei Elveției drept punct de contact pentru cetățenii care au nevoie de asistență.

Editor : M.I.