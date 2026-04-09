SUA le cere aliaților să prezinte în câteva zile planuri concrete pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz

SUA dorește angajamente specifice din partea aliaților europeni cu privire la promisiunea lor de a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, solicitând ca țările să prezinte planuri concrete pentru a asigura navigația pe această cale în câteva zile, potrivit unui înalt oficial NATO, scrie Bloomberg.

Cererea a fost prezentată în timpul discuțiilor dintre oficiali americani și NATO la Casa Albă – unde președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, Mark Rutte – precum și la Pentagon și la Departamentul de Stat, potrivit oficialului.

O coaliție condusă de Marea Britanie, formată din peste 40 de țări, care include numeroase națiuni europene, Japonia și Canada, s-a angajat să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prin care circulă aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale din lume, după încetarea luptelor active din Orientul Mijlociu. Închiderea strâmtorii a dus la o creștere vertiginosă a prețurilor globale la energie și a stârnit îngrijorări cu privire la o penurie iminentă de combustibil.

Trump, Iranul și Israelul au anunțat pe 7 aprilie un acord fragil de încetare a focului de 14 zile, condiționat de încetarea atacurilor și redeschiderea căii navigabile strategice. Aproximativ o duzină de lideri, în mare parte europeni, au emis o declarație în urma acordului, promițând că vor „contribui la asigurarea libertății navigației în Strâmtoarea Ormuz”.

Cu toate acestea, atacurile din partea Iranului și Israelului au continuat, iar Strâmtoarea Ormuz a rămas practic închisă de la anunț. Teheranul a declarat că atacurile Israelului asupra miliției Hezbollah din Liban, aliniată cu Iranul, constituie o încălcare a acordului de încetare a focului.

Acest lucru ridică semne de întrebare dacă ultima solicitare din partea SUA îi va stimula pe membrii coaliției Ormuz să prezinte rapid planuri și dacă aceștia consideră realist calendarul SUA de câteva zile.

Asistența din partea membrilor NATO – sau lipsa acesteia – în conflictul iranian a dus la tensiuni între Trump și aliații săi în ultimele săptămâni. Unele state membre au refuzat să permită SUA să utilizeze baze militare pentru a efectua atacuri asupra Iranului și au refuzat apelurile președintelui american de a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz atât timp cât luptele sunt în desfășurare.

În urma întâlnirii cu Rutte din 8 aprilie, Trump a postat pe rețelele sociale că „NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei și nu va fi acolo dacă vom avea nevoie din nou de ei”.

Adesea denumit „Șoptitorul lui Trump”, Rutte a fost trimis frecvent pentru a atenua tensiunile dintre Washington și alianța militară în momente de criză, inclusiv atunci când Trump făcea presiuni asupra statelor membre pentru a crește cheltuielile de apărare și la începutul anului 2026, când a amenințat că va ocupa teritoriul danez Groenlanda.

Războiul din Iran, însă, ar putea reprezenta cel mai mare test de până acum pentru Rutte. Deși Trump a criticat mult timp NATO, punând la îndoială relevanța acesteia și disponibilitatea țărilor de a suporta costurile securității colective, el a demonstrat o ostilitate crescândă față de alianța militară în ultimele săptămâni, catalogând statele membre drept „lașe” și alianța drept un „tigru de hârtie”.

Într-un interviu recent acordat publicației britanice Telegraph, Trump a declarat că ia în considerare retragerea completă a SUA din NATO. În timpul unei conferințe de presă din 6 aprilie, președintele SUA și-a reexaminat nemulțumirile față de organizație privind Groenlanda, pe care o dorește pentru SUA, sugerând că ruptura nu s-a vindecat niciodată.

Oficiali ai administrației Trump, inclusiv secretarul de Stat american Marco Rubio și ambasadorul SUA la NATO Matthew Whitaker, au declarat că statele membre trebuie să facă mai mult pentru a-și demonstra valoarea pentru SUA, indicând faptul că Washingtonul își va regândi relația.

Rutte s-a întâlnit cu Rubio mai devreme pe 8 aprilie, iar aceștia au discutat despre Iran, eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, precum și despre „creșterea coordonării și transferul sarcinilor cu aliații NATO”, potrivit Departamentului de Stat.

Vicepreședintele american JD Vance urmează să conducă o delegație americană la Islamabad pentru a purta discuții directe cu Iranul pe 11 aprilie.

