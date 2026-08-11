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SUA nu se retrag din Asia, dar caută „parteneri, nu protectorate”, spune un oficial al Pentagonului: „În niciun caz”

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DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Elbridge Colby , subsecretarul Apărării. Foto: Profimedia
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Statele Unite nu se retrag din Asia, ci, dimpotrivă, „își consolidează prezența” pentru a menține un echilibru de putere favorabil în regiunea Indo-Pacific, dar doresc ca partenerii lor să-și asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește apărarea lor, a declarat luni un înalt oficial al Pentagonului, relatează Reuters.

În încercarea de a răspunde îngrijorărilor legate de fiabilitatea Washingtonului, Elbridge Colby, subsecretarul Apărării pentru politici, a reiterat interesul Statelor Unite față de regiune, solicitând o repartizare mai echitabilă a sarcinilor și „parteneriat, nu dependență”.

„America nu se retrage în niciun caz din Asia”, a declarat Colby într-un discurs ținut la Manila. „Nu plecăm; dimpotrivă, ne consolidăm prezența pentru a asigura un echilibru de putere favorabil acolo unde contează cel mai mult”.

Filipinele, cel mai vechi aliat al Statelor Unite din Asia prin tratat, reprezintă prima oprire a unui turneu în Asia de Sud-Est care îl va duce pe Colby și în Indonezia, Thailanda și Cambodgia.

Colby a afirmat că menținerea unui echilibru de putere favorabil în regiunea Indo-Pacific necesită o „atitudine de descurajare prin blocare de-a lungul Primului Lanț Insular” și a subliniat ceea ce a descris ca fiind un angajament militar din ce în ce mai puternic al Statelor Unite în regiune.

Primul lanț insular se referă la o zonă care se întinde de la Japonia până la Taiwan, Filipine și Borneo.

Strategia nu se poate baza doar pe forțele americane, a afirmat el, susținând că aliații ar trebui să investească mai mult în propria lor securitate.

„Când le cerem aliaților și partenerilor noștri să-și intensifice eforturile, să investească mai mult în propria apărare și să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate suverană, nu le dăm de înțeles că îi abandonăm”, a spus Colby. „Căutăm parteneri, nu protectorate”.

„Când partenerii noștri sunt puternici, puterea de descurajare este puternică”, a adăugat el. 

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Editor : A.M.G.

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