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SUA „nu vor obține nimic” cu noile sancțiuni, susține președintele Iranului: „Vom rămâne fermi în fața presiunilor economice”

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Masoud Pezeshkian, președintele Iranului.
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului. Foto: Profimedia Images
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„Statele Unite nu vor obține nimic” cu noua rundă de sancțiuni economice, a declarat miercuri președintele iranian Masoud Pezeshkian, într-o nouă replică a Teheranului la amenințările Washingtonului cu „asfixierea economică”, relatează Euronews.

„Având în vedere măsurile prevăzute de sectoarele economice ale guvernului, America nu va obține nimic prin presiuni economice în această etapă, la fel cum nu a reușit să obțină nimic nici în timpul războiului”, a declarat Pezeshkian, potrivit agenției de știri ISNA.

„Principiul nostru este să înțelegem și să rezolvăm problemele prin dialog și negociere, dar, în același timp, vom rămâne fermi în fața presiunilor economice, așa cum am făcut până acum și așa cum vom continua să facem”, a adăugat el.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a prezentat luni planurile privind „asfixierea economică” a Iranului, avertizând asupra consecințelor grave pentru țările care nu se alătură acestei campanii.

Liderii iranieni au minimizat impactul noilor măsuri, având în vedere că au suportat deja sancțiuni paralizante timp de zeci de ani, impuse la scurt timp după Revoluția Islamică din 1979.

Negocierile dintre Iran și SUA au ajuns într-un impas, cele două părți fiind în conflict cu privire la controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Traficul pe această cale navigabilă vitală — care, în mod normal, transportă aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate — rămâne în mare parte paralizat, perturbând piețele energetice globale.

Iranul controlează strâmtoarea Ormuz de la izbucnirea războiului, pe 28 februarie, și a încercat să impună taxe navelor care tranzitează strâmtoarea.

Washingtonul dorește ca strâmtoarea să revină la sistemul de navigație liberă din perioada de dinainte de război, iar președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Washingtonul „deține controlul total” asupra acestei căi navigabile.

Teheranul a declarat marți că nu va permite navelor militare să tranziteze strâmtoarea Ormuz în temeiul unui acord pe care Republica Islamică îl negociază în prezent cu Oman, a declarat marți seara târziu la televiziunea de stat Kazem Gharibabadi, viceministrul de externe al Iranului.

Conform declarațiilor lui Gharibabadi, șefii diplomației celor două țări s-au întâlnit pentru a discuta despre gestionarea traficului maritim comercial pe această cale navigabilă de importanță vitală și au ajuns marți la un acord.

„Dacă acest acord va deveni obligatoriu, nicio navă militară nu va avea voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, a spus el. „Absolut nicio navă militară”.

Gharibabadi nu a oferit detalii suplimentare cu privire la traficul militar, ci a descris ruta comercială propusă prin strâmtoare.

Traficul către Golful Persic dinspre Golful Oman ar trece în întregime prin apele teritoriale iraniene, în timp ce ruta de ieșire ar trece parțial prin apele teritoriale iraniene și parțial prin apele teritoriale ale Omanului, a afirmat el.

Administrația Trump a comunicat Muscatului că se opune anumitor aspecte ale acordului, printre care și gestionarea comună, de către Iran și Oman, a rutei de ieșire din strâmtoare, care are o importanță crucială pentru comerțul mondial.

Trump amenințase anterior că va bombarda Omanul „până la epuizare” dacă acesta „îi stă în cale”.

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Editor : A.M.G.

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