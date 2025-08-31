Live TV

SUA plănuiesc să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război (Washington Post)

Data actualizării: Data publicării:
fasia gaza
Israelul a pus capăt pauzelor temporare din orașul Gaza, care permiteau livrarea de ajutoare. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Planul „GREAT Trust” Un sfert din populaţia Gazei se confruntă cu foamete

Un plan postbelic pentru Gaza al americanilor ar prevedea administrarea de către Statele Unite a enclavei devastate de război pentru cel puţin un deceniu, relocarea populaţiei palestiniene şi reconstrucţia enclavei ca staţiune turistică şi centru de producţie, a relatat duminică Washington Post.

Washington Post a precizat că, potrivit unui document de 38 de pagini pe care l-a consultat, cei 2 milioane de locuitori ai Fâşiei Gaza ar părăsi, cel puţin temporar, teritoriul fie prin plecări „voluntare” către altă ţară, fie prin mutarea în zone restricţionate din interiorul teritoriului pe durata reconstrucţiei, informează News.ro.

Reuters a relatat anterior că există o propunere de construire a unor tabere de mari dimensiuni, denumite „Zone de tranzit umanitar”, în interiorul şi, posibil, în afara Gazei, pentru a găzdui populaţia palestiniană. Planul purta numele Fundaţiei Umanitare din Gaza (GHF), un grup controversat de ajutor umanitar susţinut de SUA.

Oricine deţine terenuri va primi un „token digital” în schimbul drepturilor de reamenajare a proprietăţii sale, a explicat Washington Post, adăugând că fiecare palestinian care pleacă va primi 5.000 de dolari în numerar şi subvenţii pentru a acoperi chiria pe o perioadă de patru ani. De asemenea, li se va asigura hrană pentru un an, a adăugat ziarul.

Planul „GREAT Trust”

The Post a precizat că planul se numeşte „Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, sau GREAT Trust” şi a fost elaborat de GHF care colaborează cu armata israeliană şi foloseşte companii private americane de securitate şi logistică pentru a transporta ajutoare alimentare în Gaza. Este favorizată de administraţia Trump şi de Israel pentru a desfăşura acţiuni umanitare în Gaza, spre deosebire de sistemul condus de ONU, despre care Israelul spune că permite militanţilor să deturneze ajutoarele.

La începutul lunii august, ONU a declarat că peste 1.000 de persoane au fost ucise în timp ce încercau să primească ajutor în Gaza de când GHF a început să funcţioneze în mai 2025, majoritatea dintre ele fiind împuşcate de forţele israeliene care operau în apropierea centrelor GHF.

La 4 februarie, Trump a declarat pentru prima dată în mod public că Statele Unite ar trebui să „preia controlul” asupra enclavei devastate de război şi să o reconstruiască ca „Riviera Orientului Mijlociu”, după relocarea populaţiei palestiniene în altă parte. Comentariile lui Trump au stârnit furia multor palestinieni şi grupuri umanitare cu privire la posibila relocare forţată din Gaza.

Un sfert din populaţia Gazei se confruntă cu foamete

Forţele israeliene au bombardat peste noapte suburbiile oraşului Gaza din aer şi de la sol, distrugând case şi alungând şi mai multe familii din zonă, în timp ce cabinetul de securitate al prim-ministrului Benjamin Netanyahu s-a reunit duminică pentru a discuta un plan de cucerire a oraşului.

Armata israeliană şi-a intensificat treptat operaţiunile în zona oraşului Gaza în ultimele trei săptămâni. Vineri, a pus capăt pauzelor temporare din zonă, care permiteau livrarea de ajutoare, desemnând-o „zonă de luptă periculoasă”. Duminică, şeful Programului Alimentar Mondial a declarat că decizia Israelului va afecta accesul la alimente şi va pune în pericol lucrătorii umanitari.

„Acest lucru va limita cantitatea de alimente la care au acces”, a declarat Cindy McCain, director executiv al PAM, în cadrul emisiunii „Face the Nation” difuzate de CBS News.

Un raport publicat la începutul acestei luni de către monitorul global al foametei, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), a arătat că aproximativ 514.000 de persoane - aproape un sfert din populaţia Gazei - se confruntă cu condiţii de foamete în oraşul Gaza şi în zonele înconjurătoare.

Israelul a respins concluziile IPC ca fiind false şi părtinitoare, afirmând că sondajul s-a bazat pe date parţiale furnizate în mare parte de Hamas, care nu au luat în considerare recentul aflux de alimente.

Editor : M.I.

