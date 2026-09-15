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SUA recunosc pentru prima dată că au arme pe orbita Pământului. Ce amenințări invocă Washingtonul

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Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: profimedia Images
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Statele Unite au recunoscut în premieră că au desfășurat pe orbita Pământului arme cu capabilități ofensive, într-un moment în care competiția militară în spațiu se intensifică. Washingtonul invocă amenințările tot mai mari din partea adversarilor, în special Rusia și China, dar păstrează secretul asupra armelor și a momentului în care acestea au fost plasate pe orbită.

Secretarul american al Forțelor Aeriene, Troy Meink, a declarat că armele aflate „pe orbită” sunt necesare pentru protejarea forțelor SUA împotriva acțiunilor ostile ale inamicilor, relatează BBC.

Vorbind luni la Air, Space and Cyber Conference, Meink a afirmat că SUA sunt pregătite pentru „amenințări în continuă evoluție”, dar nu a oferit detalii despre capabilitățile armelor sau despre momentul în care au fost plasate pe orbită.

Lideri militari de rang înalt au declarat anterior că intenționează să consolideze capacitățile militare în spațiu, invocând programele dezvoltate de Rusia și China pentru a putea ataca și perturba sateliții americani în cazul unui viitor conflict.

Administrația Trump a afirmat că sistemele amplasate în spațiu, alături de rachetele interceptoare, reprezintă o componentă esențială a sistemului de apărare „Golden Dome”, conceput pentru a proteja SUA împotriva rachetelor și a altor amenințări aeriene.

Un tratat din 1967 a interzis amplasarea pe orbită a armelor de distrugere în masă. De atunci, marile puteri, inclusiv SUA, Rusia și China, au explorat alte capabilități care nu intră sub incidența tratatului, precum posibilitatea de a viza sateliții adversarilor, esențiali pentru comunicațiile militare, supraveghere și navigație.

Anul trecut, președintele Donald Trump a emis un ordin executiv care sublinia rolul Forțelor Spațiale americane nu doar în apărarea infrastructurii, ci și ca forță capabilă să desfășoare acțiuni ofensive.

US Space Force, cea mai nouă ramură a armatei americane, a fost înființată în 2019 pentru a proteja infrastructura americană din spațiu, inclusiv sutele de sateliți utilizați pentru comunicații și supraveghere.

„Controlul spațiului cuprinde domeniile de misiune necesare pentru a disputa și controla domeniul spațial, prin utilizarea unor mijloace cinetice și non-cinetice pentru a afecta capabilitățile adversarului prin perturbare, degradare și chiar distrugere, dacă este necesar. Aceste capabilități pot fi utilizate în scopuri ofensive și defensive, la ordinul comandamentelor combatante”, a declarat un purtător de cuvânt al US Space Force.

La începutul lunii februarie, s-a aflat că doi sateliți ruși ar fi interceptat, cel mai probabil, comunicațiile a cel puțin 12 sateliți europeni începând de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Astfel de interceptări ar fi putut permite serviciilor ruse de informații să citească datele sensibile transmise de aceștia sau, ipotetic, chiar să preia controlul asupra sateliților.

În 2024, SUA au anunțat că Rusia a lansat un satelit despre care Washingtonul crede că ar putea avea capacitatea de a ataca alți sateliți. Rusia nu a comentat public informația.

US Space Force afirmă că China „dezvoltă și operează capabilități spațiale și contraspațiale ca parte a unei strategii de modernizare militară”, în timp ce Rusia „consideră spațiul un domeniu de război și crede că supremația spațială va reprezenta un factor decisiv în conflictele viitoare”.

Citește și Cum plănuiește China să învingă SUA într-un război spațial: „raza morții”, lupte între sateliți și atacuri lansate de pe orbită

Editor : M.I.

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