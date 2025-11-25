Live TV

SUA: Restabilirea exporturilor de cereale ale Ucrainei, esențială pentru planul de pace al lui Trump

mike waltz la onu
Mike Waltz. Foto: Profimedia
USDA anunță măsuri pentru a urgenta ajutorul alimentar

Restabilirea rutelor de export pentru cerealele Ucrainei a devenit un pilon central al planului de pace propus de președintele Donald Trump, afirmă oficiali americani. Washingtonul susține că Ucraina trebuie să rămână „viabilă economic”, iar protejarea transporturilor pe Marea Neagră și menținerea funcționării portului Odesa sunt esențiale pentru orice acord cu Rusia.

Restabilirea capacității Ucrainei de a exporta cereale reprezintă o componentă centrală a cadrului de pace propus de președintele Donald Trump pentru încheierea războiului cu Rusia, au declarat luni pentru Kyiv Post oficiali americani de rang înalt, la Washington.

Ambasadorul SUA la ONU, Michael Waltz, a spus, în cadrul unui briefing organizat de Foreign Press Center, că Ucraina trebuie să rămână „viabilă din punct de vedere economic” în cadrul oricărei înțelegeri.

El a afirmat că acest lucru presupune protejarea transportului comercial pe Marea Neagră, menținerea operațiunilor în portul Odesa și garantarea faptului că Ucraina poate folosi râul Nipru pentru a transporta produse agricole.

„Aceste elemente sunt luate în calcul în negocierile aflate în desfășurare în acest moment”, a spus Waltz, referindu-se la discuțiile conduse de trimisul special Richard Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio.

Întrebat de Kyiv Post cum vede administrația recuperarea pe termen lung a sectorului agricol ucrainean, subsecretarul pentru Comerț, Luke Lindberg, a declarat că USDA recunoaște că „stabilitatea pe termen lung a Ucrainei este importantă” și că SUA își dorește „ca fermierii ucraineni să aibă succes”, chiar dacă administrația prioritizează exporturile de mărfuri americane. El a subliniat că acest lucru „nu ne pune în opoziție” cu producătorii ucraineni.

USDA anunță măsuri pentru a urgenta ajutorul alimentar

Oficialii au apărat, de asemenea, eforturile administrației Trump de a muta programul Food for Peace, administrat anterior de USAID, la Departamentul Agriculturii (USDA).

Rachetele și dronele rusești lovesc din nou infrastructura energetică și ținte civile din Ucraina, în timp ce SUA și Europa analizează ceea ce a fost numit o propunere de pace cu „iz rusesc”.

Secretarul pentru Agricultură, Brooke Rollins, a spus că USDA va gestiona programul „cu succes și eficiență”, în linie cu abordarea „America First” a administrației. Ea a precizat că instituția intenționează să îmbunătățească supravegherea și să accelereze livrarea produselor americane în zonele de conflict.

Lindberg a afirmat că USDA a fost implicat istoric în gestionarea programului Food for Peace și a adăugat că responsabilitatea de bază a departamentului este sprijinirea fermierilor americani. El a declarat că programele de ajutor alimentar ar trebui să ajute țările să „absolve” dependența pe termen lung, nu să devină beneficiari permanenți.

Waltz subliniază că coordonarea umanitară rămâne integrală pentru agenda mai amplă de politică externă a administrației, care urmărește să lege securitatea alimentară de stabilitatea politică în regiunile afectate de conflict.

Termenul „handicap" înlocuit cu „dizabilitate" în legislație. Proiectul are scopul eliminării „conotațiilor stigmatizante", spune USR
Zeci de angajați din Grupul Digi au pedalat în ritm de fapte bune în cadrul unui eveniment caritabil pentru copii
Continuă negocierile pentru planul de pace în Ucraina. Secretarul armatei SUA s-a întâlnit cu o delegaţie rusă la Abu Dhabi
