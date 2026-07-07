SUA revocă derogările care permiteau Iranului să vândă petrol în urma atacurilor din Ormuz: „Acțiunile au fost cu totul inacceptabile”

Administrația Trump a revocat marți derogările temporare pe care le acordase în cadrul memorandumului de înțelegere (MOU) cu Iranul, care permiteau Teheranului să vândă petrol, a anunțat Departamentul Trezoreriei, relatează Axios.

Revocarea derogărilor, care au fost emise cu mai puțin de trei săptămâni în urmă, vine ca răspuns la noile atacuri iraniene împotriva navelor din Strâmtoarea Ormuz din ultimele 24 de ore.

Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe a declarat că navele comerciale care utilizează rute necoordonate cu Iranul sau care „interferează” cu sistemele de urmărire a navelor se expun unor riscuri și perturbă eforturile Teheranului de a asigura o trecere în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz.

Un oficial american a declarat că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) revocă licența generală care autoriza vânzarea de petrol iranian, deoarece, așa cum „președintele Trump și administrația sa au afirmat în repetate rânduri, memorandumul de înțelegere în vigoare cu Iranul se bazează în întregime pe îndeplinirea angajamentelor”.

Oficialul a adăugat: „Iranul va beneficia de avantaje doar dacă va da dovadă de un comportament adecvat. Acțiunile Iranului în strâmtoare au fost cu totul inacceptabile pentru Statele Unite și vor avea consecințe. Negociatorii noștri continuă să lucreze cu bună-credință în vederea încheierii unui acord final”.

Ministerul Afacerilor Externe din Teheran a declarat că Iranul „își îndeplinește cu sârguință angajamentele” prevăzute în memorandumul de înțelegere în ceea ce privește „măsurile necesare” pentru gestionarea strâmtorii.

Acesta a afirmat că țările din regiune și companiile de transport maritim ar trebui „să se abțină de la orice acțiuni care contravin prevederilor memorandumului de înțelegere”.

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Editor : A.M.G.