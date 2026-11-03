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SUA, Rusia și China discută despre o posibilă întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Xi. Peskov: „Se lucrează la organizare”

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Donald Trump și Vladimir Putin au fost primiți de Xi Jinping la Beijing la câteva zile distanță. Foto colaj: Profimedia
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Oficialii americani, chinezi și ruși discută despre un posibil summit trilateral între Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc la sfârșitul acestei luni, când liderii vor participa la summitul APEC de la Shenzhen, relatează Financial Times.

Persoane la curent cu situația din Washington, Beijing și Moscova au declarat că oficialii au purtat discuții serioase privind organizarea primei întâlniri trilaterale între șefii de stat, care va avea loc peste două săptămâni în orașul chinez.

„Se lucrează la organizarea unei astfel de întâlniri”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, pentru FT.

Întrebat despre perspectivele organizării unui summit trilateral, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a declarat că Beijingul se află „în contact cu părțile relevante în legătură cu întâlnirea dintre șefii de stat chinez și rus”, dar a omis orice referire la un summit trilateral cu Trump. Casa Albă a fost contactată pentru a oferi un comentariu.

Trump se va deplasa la Shenzhen peste două săptămâni pentru a participa la summitul APEC și pentru a avea a treia întâlnire din acest an cu Xi. Înainte de vizita sa în China, se va deplasa la Manila pentru a participa la reuniunea anuală a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est.

Se preconizează că Xi și Trump vor avea o a patra întâlnire în decembrie, când liderul chinez va veni la Miami pentru summitul G20. Putin și Xi s-au întâlnit de peste 40 de ori, potrivit presei de stat chineze, inclusiv de cel puțin trei ori în acest an.

Nu este încă clar dacă cele trei părți poartă discuții comune sau dacă, dimpotrivă, Beijingul desfășoară discuții bilaterale cu Washingtonul și Moscova. Persoane familiarizate cu situația au avertizat că Beijingul, care ar urma să organizeze întâlnirea în calitate de gazdă a Forumului Economic Asia-Pacific, nu a decis încă dacă va da curs acestei inițiative.

O persoană la curent cu discuțiile a declarat că Washingtonul și Moscova exercită presiuni asupra Chinei pentru ca aceasta să accepte organizarea unei întâlniri. Luna trecută, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a afirmat că „nu are informații de furnizat” cu privire la un posibil summit trilateral.

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a declarat duminică că Xi părea confuz când l-a întrebat despre un posibil summit trilateral în cadrul întâlnirii pe care au avut-o în China săptămâna trecută. El a spus că Xi l-a întrebat care este originea zvonurilor.

Una dintre provocările organizării unei întâlniri trilaterale este stabilirea unei agende acceptabile pentru lideri. Steinmeier a afirmat că Xi a spus că nu există planuri pentru o întâlnire trilaterală în care să se discute despre războiul din Ucraina și că liderul chinez a adăugat că europenii ar trebui să participe la discuții, având în vedere că războiul este un conflict european.

O persoană familiarizată cu poziția Rusiei a declarat că Moscova nu se așteaptă la discuții substanțiale privind Ucraina în cadrul summitului propus. Rusia consideră că Beijingul nu dorește să joace un rol de lider în găsirea unei soluții pentru a pune capăt invaziei lui Putin, care durează de aproape cinci ani, ci doar să-și asume meritul odată ce se va întrevedea un acord de pace, a afirmat persoana.

Trump a declarat că este deschis la ideea organizării unei întâlniri trilaterale la Shenzhen, dar a subliniat necesitatea de a se concentra asupra controlului armelor nucleare. Cu toate acestea, Beijingul a arătat în repetate rânduri că nu este interesat de desfășurarea unor discuții privind controlul armelor cu Washingtonul, având în vedere că SUA dețin mult mai multe arme nucleare decât China.

„Probabil că Xi ar considera găzduirea reuniunii trilaterale ca pe o realizare importantă, care îi demonstrează rolul de lider pe scena internațională”, a declarat Dennis Wilder, fost consilier principal al președintelui George W. Bush pe probleme asiatice la Casa Albă. „APEC în sine are obiective foarte modeste și este puțin probabil ca, pe cont propriu, să producă rezultate de mare impact”.

Wilder a afirmat că Trump dorea să pună accentul pe controlul armamentului din cauza „expansiunii masive” a armelor nucleare a Chinei din ultimii ani, dar a precizat că Beijingul s-a arătat, timp de decenii, reticent să se implice în această chestiune.

„China a refuzat negocierile privind controlul armamentului deoarece forța sa nucleară redusă era învăluită într-un secret extrem”, a spus el. „În multe privințe, Beijingul a considerat că lipsa sa de transparență în ceea ce privește forțele strategice constituie un atu nuclear ascuns”.

Nu era clar dacă războiul din Iran ar fi pe ordinea de zi în cazul în care liderii s-ar întâlni la Shenzhen.

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Editor : A.M.G.

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