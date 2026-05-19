SUA sancţionează patru organizatori ai flotilei către Gaza şi îi acuză că subminează eforturile de pace ale lui Trump

Statele Unite au impus marţi sancţiuni împotriva a patru organizatori ai Flotilei Globale Sumud către Fâşia Gaza, printre care palestinianul spaniol Saif Abukeshek, pe care îi acuză de sprijinirea Hamas şi de „subminarea progresului” realizat de preşedintele american Donald Trump în direcţia obţinerii păcii în regiune.

Departamentul Trezoreriei i-a sancţionat pe Saif Abukeshek şi pe Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz, stabilit în Spania, pentru rolul lor de lideri ai Conferinţei Populare pentru Palestinieni din Diaspora (PCPA, după acronimul în limba engleză), cu sediul în Europa, relatează Agerpres.

Abukeshek figurează, de asemenea, ca membru al comitetului director al flotilei umanitare care a încercat în mai multe călătorii să spargă blocada impusă Fâşiei Gaza, în timp ce Abu Mahfuz exercită funcţia de secretar general interimar şi preşedinte al organizaţiei.

De asemenea, Washington a impus sancţiuni împotriva lui Mohammed Khatib, coordonator european al reţelei Samidoun cu sediul în Belgia, şi a lui Jaldia Abubakra Aueda, coordonatoare la Madrid, pentru rolul lor de lideri organizaţionali.

„Flotila pro-teroristă care încearcă să ajungă în Gaza este o încercare absurdă de a submina progresul de succes al preşedintelui Trump către o pace durabilă în regiune”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat.

Ca urmare a acestor măsuri, toate bunurile şi interesele celor sancţionaţi în SUA sau aflate sub controlul cetăţenilor americani sunt blocate, iar tranzacţiile cu aceştia sunt interzise, cu excepţia cazului în care există o autorizare specifică.

Cea mai recentă flotilă, formată din aproximativ 50 de nave având la bord aproape 400 de activişti din 39 de ţări, a plecat pe 14 mai din Turcia şi a fost interceptată de Israel, care intenţionează să transfere participanţii în portul Ashdod.

Această tentativă urmează capturii anterioare a altor 20 de nave în apropierea insulei Creta, cu 175 de activişti la bord, printre care şi spaniolul Saif Abukeshek, ulterior deportat.

La această iniţiativă au participat personalităţi precum activista Greta Thunberg, actorul Liam Cunningham sau fosta primăriţă a Barcelonei, Ada Colau, precum şi eurodeputaţi şi politicieni din ţări europene şi latino-americane.

Editor : M.I.