Foto SUA: Scenele Nașterii Domnului din biserici, transformate în mesaje de protest împotriva deportărilor administrației Trump

MA: Controversial ICE Nativity Scene in Dedham, Massachsuetts
Scena Nașterii Domnului la parohia catolică Sfânta Susana din Dedham, Massachusetts. Sursa foto: Profimedia Images
Reinterpretări ale scenelor Nașterii Domnului Critici și reacții oficiale

Mai multe biserici din Statele Unite au reinterpretat în acest an scenele tradiționale ale Nașterii Domnului, folosindu-le ca formă de protest față de intensificarea măsurilor de aplicare a legilor imigrației, în contextul politicilor promovate de administrația Trump, scrie Axios.

În unele cazuri, Sfânta Familie este înconjurată de figuri care reprezintă agenți ai Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE), în timp ce în altele personajele biblice lipsesc complet, fiind înlocuite de mesaje care fac referire la teama de deportare. Inițiativele apar pe fondul creșterii raziilor la locurile de muncă, al arestărilor la domiciliu și al noilor restricții privind azilul și imigrația legală.

Potrivit organizatorilor, aceste instalații reprezintă o formă de activism creștin legată de imigrație, un curent tot mai vizibil în rândul bisericilor protestante istorice, al parohiilor catolice și al unor grupuri evanghelice progresiste.

Reinterpretări ale scenelor Nașterii Domnului

La Lake Street Church, în suburbia Evanston din zona metropolitană Chicago, scena Nașterii a fost modificată astfel încât Pruncul Iisus apare cu mâinile legate cu coliere de plastic, Maria poartă o mască de gaze, iar alte figurine sunt îmbrăcate în veste inscripționate „ICE”. Instalația a fost ulterior vandalizată, iar statuia Mariei a fost distrusă.

În Charlotte, Carolina de Nord, biserica Missiongathering a amplasat o scenă care include figuri ce reprezintă agenți de imigrație mascați, cu veste antiglonț și cătușe, în apropierea Sfintei Familii. Și această instalație a fost avariată de vandali, fiind ulterior refăcută.

Missiongathering
Scena Nașterii Domnului la biserica Missiongathering. Sursa foto: X

Urban Village Church din River Forest, Illinois, a ales să nu expună figurile Mariei, lui Iosif și Pruncului Iisus, afișând în schimb un mesaj potrivit căruia Sfânta Familie „se ascunde” din cauza activităților ICE în comunitate.

La parohia catolică Sfânta Susana din Dedham, Massachusetts, figurinele tradiționale ale Nașterii au fost înlocuite cu un panou pe care scria „ICE a fost aici”. Conducerea arhidiecezei locale a cerut îndepărtarea mesajului, argumentând că spațiile de cult trebuie să ofere credincioșilor ocazii autentice de rugăciune și practică religioasă, nu mesaje politice care pot diviza.

MA: Controversial ICE Nativity Scene in Dedham, Massachsuetts
Sfânta Susana din Dedham. Sursa foto: Profimedia Images

În Dallas, Texas, biserica metodistă Oak Lawn a amplasat o scenă a Nașterii într-o structură asemănătoare unei cuști, acoperită cu sârmă ghimpată, alături de un cărucior de cumpărături și recipiente pentru deșeuri.

În paralel, organizația Interfaith Alliance a lansat o campanie publicitară digitală și pe platforme de streaming, în valoare de aproximativ 300.000 de dolari, care combină imagini cu agenți ICE reținând imigranți cu scene de reuniuni familiale de Crăciun. Reprezentanții organizației au afirmat că mesajul campaniei este similar cu cel transmis de scenele Nașterii reinterpretate.

Critici și reacții oficiale

Criticii acestor inițiative susțin că utilizarea simbolurilor religioase în scop politic este nepotrivită. Directorul executiv al Catholic Action League, C.J. Doyle, a declarat că astfel de acțiuni „divid societatea” și „sunt lipsite de respect”.

De asemenea, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a reacționat, precizând că reprezentările care sugerează abuzuri asupra copiilor sunt inexacte. Secretarul adjunct pentru securitate internă, Tricia McLaughlin, a afirmat că ICE nu reține sugari sau copii în modul ilustrat de aceste instalații.

Susținătorii protestelor invocă, la rândul lor, episoadele biblice legate de fuga Sfintei Familii în Egipt, relatate în Evanghelia după Matei, precum și deplasarea forțată a Mariei și lui Iosif la Betleem pentru recensământul roman, descrisă în Evanghelia după Luca, pentru a sublinia dimensiunea migrației și a insecurității din povestea Nașterii.

