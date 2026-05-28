SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar Trump încă nu și-a dat aprobarea (Axios). Oficial american: Vrea câteva zile pentru a se gândi

Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Negociatorii americani și iranieni au ajuns la un acord privind un memorandum de înțelegere cu o durată de 60 de zile pentru prelungirea armistițiului și demararea negocierilor privind programul nuclear al Iranului, însă președintele Donald Trump nu și-a dat încă aprobarea finală, au declarat doi oficiali americani pentru Axios.

Semnarea memorandumului de înțelegere ar reprezenta cea mai importantă realizare diplomatică de la începutul războiului, însă un acord final care să răspundă cerințelor lui Trump în privința nucleară ar necesita în continuare negocieri intense.

Oficialii americani au declarat că, marți, termenii acordului fuseseră în mare parte conveniți, dar că ambele părți mai aveau nevoie de aprobarea conducerii de vârf. Oficialii SUA au afirmat că iranienii s-au întors ulterior și au declarat că dețin aprobările necesare și că sunt pregătiți să semneze. Iranul nu a confirmat acest lucru.

Negociatorii americani l-au informat pe liderul de la Casa Albă cu privire la detaliile acordului final, iar acesta a cerut câteva zile de gândire.

„Președintele le-a transmis mediatorilor că vrea câteva zile pentru a se gândi la asta”, a declarat un oficial american.

Trump și consilierii săi au crezut de mai multe ori, în primele etape ale conflictului, că sunt pe punctul de a ajunge la un acord, dar acest lucru nu s-a concretizat.

Oficialii americani au declarat că memorandumul de înțelegere cu o durată de 60 de zile va stipula că traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz va fi „fără restricții”. Un oficial american a precizat că acest lucru înseamnă că nu vor exista taxe de trecere și nici hărțuiri, iar Iranul va trebui să îndepărteze toate minele din strâmtoare în termen de 30 de zile.

Blocada navală impusă de SUA va fi, de asemenea, ridicată, dar acest lucru se va întâmpla proporțional cu reluarea traficului comercial maritim, a declarat un oficial american.

În plus, memorandumul va include angajamentul Iranului de a nu urmări obținerea unei arme nucleare, au declarat oficialii. De asemenea, acesta va preciza că primele chestiuni care vor fi negociate în perioada de 60 de zile vor fi modalitatea de eliminare a uraniului puternic îmbogățit al Iranului și modul de abordare a activităților de îmbogățire ale Iranului.

Statele Unite se vor angaja să discute, în cadrul negocierilor, despre ridicarea sancțiunilor și deblocarea fondurilor iraniene înghețate. Memorandumul de înțelegere va include, de asemenea, discuții privind un mecanism menit să ajute Iranul să înceapă să primească bunuri și ajutor umanitar.

