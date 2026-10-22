SUA și Israelul au făcut planuri pentru noi atacuri împotriva Iranului după alegerile intermediare americane (NYT)

Armata americană și cea israeliană au elaborat planuri specifice pentru noi atacuri împotriva Iranului după alegerile intermediare din SUA, potrivit unor oficiali americani și altor persoane informate cu privire la deliberări. Pe măsură ce planificarea unei operațiuni scurte, dar intense, avansează, forțele armate ale SUA și ale Israelului și-au intensificat exercițiile, efectuând zboruri deasupra Irakului pentru a exersa manevre de atac, relatează The New York Times.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, s-a întâlnit săptămâna aceasta cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu în Israel pentru a discuta despre noi atacuri, au declarat oficiali americani.

Printre ținte s-ar număra, probabil, infrastructura energetică a Iranului, instalațiile nucleare, precum și arsenalul de rachete și drone. Unii oficiali afirmă că o nouă serie de atacuri de amploare ar putea împinge economia Iranului la limita prăpastiei și ar putea forța țara să facă concesii diplomatice după aproape opt luni de conflict.

Cu toate acestea, există motive de scepticism cu privire la faptul că un nou război ar avea mai mult succes decât prima fază a atacurilor intense ale SUA și Israelului, desfășurate între februarie și aprilie. Acele runde de lupte au determinat creșterea prețurilor la energie și a inflației la nivel mondial, au subminat securitatea în Orientul Mijlociu și au pus o presiune considerabilă asupra stocurilor de rachete interceptoare ale Pentagonului.

De asemenea, nu este deloc sigur că Trump va aproba noi atacuri. De mai multe ori în acest an, el a respins planurile de reluare a operațiunilor militare de amploare, inclusiv luna aceasta, când forțele armate ale SUA și ale Israelului erau aproape gata să atace.

Toți oficialii intervievați au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta deschis despre planificarea militară.

Oficialii iranieni au promis că, de data aceasta, vor riposta extinzându-și țintele dincolo de navele comerciale și infrastructura energetică din regiune, către centrele de date și cablurile submarine de internet. Se spune că luptele nu vor fi nici rapide, nici de scurtă durată.

În timp ce Statele Unite își construiesc un arsenal uriaș, care va fi complet operațional până la începutul lunii noiembrie, eforturile diplomatice au continuat, negociatorii americani folosind posibilitatea reluării războiului ca pârghie de presiune asupra Iranului pentru a obține progrese în ceea ce privește cererile lor referitoare la programul nuclear și la controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Până în prezent, însă, negociatorii iranieni nu s-au arătat dispuși să facă concesii în privința programului nuclear, insistând să se amâne această chestiune pentru o etapă ulterioară a negocierilor.

Unii strategii americani sunt convinși că o campanie intensivă de trei zile ar putea provoca pagube economice suficient de mari încât să determine Iranul să-și schimbe poziția. Însă oficialii americani au prezis de multe ori prăbușirea Iranului, iar alți oficiali occidentali au remarcat că, până în prezent, guvernul iranian a reușit să facă față presiunilor exercitate asupra economiei sale.

„În acest moment al războiului, ceea ce este clar este că războiul convențional purtat până în prezent, precum și sancțiunile economice severe și blocada navală americană actuale, nu au reușit să readucă regimul la masa negocierilor într-un mod semnificativ”, a declarat Dana Stroul, care a ocupat funcția de înalt responsabil pentru politica din Orientul Mijlociu în cadrul Pentagonului, în administrația Biden.

„Nu au prezentat argumente convingătoare”

Nici Trump, nici Netanyahu „nu au prezentat argumente convingătoare cu privire la modul în care continuarea războiului ar schimba această dilemă strategică într-o regiune din ce în ce mai instabilă și marcată de conflicte”, a declarat Stroul, care lucrează în prezent la Institutul din Washington pentru Politica Orientului Apropiat.

Alegerile din Israel, care vor avea loc pe 27 octombrie, ar putea complica planurile. Dacă Netanyahu va pierde, va deveni prim-ministru interimar și îi va fi dificil să declanșeze un război, spun experții.

Totuși, unii analiști consideră că Netanyahu ar putea folosi perspectiva unui atac comun iminent al Statelor Unite și Israelului pentru a-și forța rivalii să se alăture unui guvern de uniune națională în vederea gestionării războiului, ceea ce i-ar prelungi șederea la putere.

După ce Hamas a atacat Israelul pe 7 octombrie 2023, Netanyahu a format un guvern de uniune națională care a inclus câțiva membri ai opoziției în cadrul unui cabinet de război, pentru a contribui la luarea deciziilor privind securitatea națională.

„Ar putea folosi acest lucru pentru a solicita formarea unui guvern de urgență cu o largă reprezentare, dar se va confrunta cu o profundă neîncredere din partea rivalilor săi politici”, a declarat Mazal Mualem, comentator politic israelian și autor al unei biografii a lui Netanyahu. „Dacă Iranul ar ataca, ar fi una, dar să lanseze un atac ofensiv i-ar fi extrem de dificil”.

Oficialii afirmă că există o mică posibilitate ca Trump să decidă să înceapă campania electorală în această lună, dar există numeroase motive politice pentru care este probabil să aștepte până după alegerile din SUA, printre care se numără și propria sa promisiune de la începutul acestei luni de a nu lansa nicio acțiune înainte de scrutin.

Statele Unite nu vor dispune de întregul lor efectiv de resurse militare — inclusiv trei portavioane, mii de pușcași marini, avioane de vânătoare și forțe de operațiuni speciale — decât la începutul lunii noiembrie. Armata americană preferă să desfășoare atacuri sub acoperirea nopții, iar la începutul lunii viitoare perioada de întuneric va fi mai lungă în Iran.

Există, de asemenea, temeri că războiul s-ar putea transforma într-un conflict de mai mare amploare. Miercuri, Departamentul de Stat al SUA a ordonat angajaților guvernamentali care nu îndeplinesc funcții de urgență și familiilor acestora să părăsească Arabia Saudită, pe fondul atacurilor continue ale miliției Houthi, susținută de Iran, asupra unor obiective din această țară.

Un oficial al Casei Albe a declarat miercuri că administrația nu face comentarii cu privire la planurile militare „care ar putea exista sau nu”. Trump, a adăugat oficialul, ia în considerare toate opțiunile pentru a se asigura că Iranul nu va putea dobândi arme nucleare.

Unii oficiali afirmă că vor fi ocolite rafinăriile și infrastructura petrolieră, deoarece Trump dorește cu ardoare să împiedice o creștere și mai mare a prețurilor la benzină.

Atât armata americană, cât și cea israeliană elaborează planuri pentru operațiuni împotriva programului nuclear al Iranului, potrivit unor surse informate cu privire la aceste demersuri. Acestea ar putea include un atac asupra Muntelui Târnăcop (Pickaxe), o instalație nucleară situată la mare adâncime, pe care iranienii o numesc Kooh Kolang.

Trump a declarat săptămâna trecută că ia în considerare utilizarea unei bombe GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) împotriva muntelui. Surse oficiale afirmă că liderul american este fascinat de această armă, în parte datorită poreclei sale, „Mama tuturor bombelor”.

Însă specialiștii în armament afirmă că MOAB explodează deasupra solului, producând o undă de șoc de amploare, și că este puțin probabil să distrugă o bază subterană precum Pickaxe, care este construită din granit. De asemenea, oficialii militari avertizează că bomba trebuie lansată de un avion de transport MC-130 cu viteză redusă, care ar fi vulnerabil la focul antiaerian iranian.

Israelul și Statele Unite au fost pe punctul de a lansa un atac asupra Iranului la începutul acestei luni, dar Trump a decis din nou, în ultimul moment, să amâne atacul, potrivit unor oficiali din domeniul apărării din SUA și Israel, familiarizați cu detaliile. Decizia a fost luată cu puțin timp înainte de începerea operațiunii, după ce ambele armate efectuaseră pregătiri ample și își plasaseră forțele aeriene în cea mai înaltă stare de alertă.

„Va afecta poporul american”

Eforturile repetate de planificare, urmate de deciziile lui Trump împotriva unor noi atacuri, au provocat „o stare de confuzie constantă” în rândul planificatorilor militari, a declarat un comandant, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni operaționale, în timp ce aceștia încearcă să rămână pregătiți să pună în aplicare orice opțiune militară pe care liderul de la Casa Albă o va decide în săptămânile următoare.

În fiecare etapă a conflictului de până acum, conducerea Iranului a adoptat o atitudine din ce în ce mai puțin conciliantă, fiind convinsă că obiectivul final al Statelor Unite și al Israelului este răsturnarea guvernului său.

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, rămâne o enigmă pentru oficialii serviciilor de informații americane și israeliene. Unii oficiali afirmă că acesta nu este la fel de puternic ca tatăl său, care a fost ucis la începutul războiului, și că deciziile cheie sunt luate de membrii de linie dură ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Oficialii iranieni afirmă că sunt la curent cu planurile de război ale Statelor Unite și că au stabilit noi ținte și tactici proprii.

Peiman Salehi, analist politic din Teheran, a declarat că, în cazul unui atac asupra Pickaxe, o parte din planurile Iranului de a riposta ar consta în lovirea marilor rafinării de petrol din Arabia Saudită, inclusiv Aramco, deoarece acest lucru ar determina o creștere imediată a prețurilor la petrol și la energie.

„Războiul ne-a făcut să înțelegem că cea mai bună pârghie pentru a-l presa pe Trump este creșterea prețurilor la petrol și la energie, deoarece acest lucru va afecta poporul american”, a declarat Salehi.

Mahdi Mohammadi, consilier principal al negociatorului iranian, generalul Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat săptămâna aceasta pe rețelele sociale că ideea potrivit căreia Statele Unite ar putea încheia o nouă rundă de atacuri asupra Iranului în termen de 72 de ore este o „fantezie” și că Iranul va decide când se va încheia războiul. El a menționat că Trump a afirmat în februarie că războiul va dura două săptămâni.

„Atacurile noastre vor fi mai intense, mai creative și mai diverse”, a declarat Mohammadi. „Suntem hotărâți și încrezători, iar planurile noastre sunt bine puse la punct”.

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Editor : A.M.G.