Statele Unite și Rusia ar putea demara o cursă nestăvilită a înarmărilor nucleare pentru prima dată de la Războiul Rece, cu excepția cazului în care ajung la un acord de ultim moment, înainte de expirarea ultimului tratat de control al armelor rămas, în mai puțin de o săptămână, potrivit Reuters.

Tratatul New START urmează să expire pe 5 februarie. Fără acesta, nu ar exista constrângeri asupra arsenalelor nucleare cu rază lungă de acțiune, pentru prima dată de când Richard Nixon și liderul sovietic Leonid Brejnev au semnat două acorduri istorice în 1972, în cadrul primei călătorii a unui președinte american la Moscova.

Președintele rus Vladimir Putin a propus ca cele două părți să respecte limitele existente privind rachetele și focoasele nucleare pentru încă un an, pentru a câștiga timp să elaboreze ce urmează, însă președintele american Donald Trump nu a răspuns încă oficial.

Trump a declarat luna aceasta că „dacă expiră, expiră” și că tratatul ar trebui înlocuit cu unul mai bun.

Unii politicieni americani susțin că Trump ar trebui să respingă oferta lui Putin, permițând Washingtonului să își extindă arsenalul nuclear pentru a contracara o acumulare rapidă de arme nucleare din partea unei a treia puteri: China.

Trump spune că dorește să urmărească „denuclearizarea” atât cu Rusia, cât și cu China. Însă Beijingul consideră că este nerezonabil să se aștepte ca aceasta să se alăture discuțiilor de dezarmare cu două țări ale căror arsenale sunt încă mult mai mari decât ale sale.

De ce contează tratatele nucleare

Încă din cele mai întunecate zile ale Războiului Rece, când Statele Unite și Uniunea Sovietică se amenințau cu „distrugerea reciprocă asigurată” în caz de război nuclear, ambele au considerat tratatele de limitare a armelor ca o modalitate de a preveni fie o neînțelegere letală, fie o cursă a înarmărilor devastatoare din punct de vedere economic.

Tratatele nu numai că stabilesc limite numerice pentru rachete și focoase nucleare, dar impun părților să facă schimb de informații - un canal esențial pentru „a încerca să înțeleagă de unde vine cealaltă parte și care sunt preocupările și motivele acesteia”, a declarat Darya Dolzikova de la grupul de experți RUSI din Londra.

În lipsa unui nou tratat, fiecare parte ar fi obligată să acționeze conform celor mai pesimiste ipoteze cu privire la armele pe care cealaltă le produce, testează și le desfășoară, a declarat Nikolai Sokov, un fost negociator pentru arme sovietic și rus.

„Este un proces autosustenabil. Și, bineînțeles, dacă există o cursă a înarmărilor nereglementată, lucrurile vor deveni destul de destabilizatoare”, a spus el.

Un nou tratat nu e o sarcină simplă

De la căderea Uniunii Sovietice, Rusia și Statele Unite au înlocuit și actualizat în mod repetat tratatele din epoca Războiului Rece care limitau așa-numitele arme strategice pe care le îndreptau reciproc spre orașele și bazele lor.

Cel mai recent, News START (Noul START), a fost semnat în 2010 de președintele american Barack Obama și Dmitri Medvedev, un aliat al lui Putin, care a ocupat atunci funcția de președinte al Rusiei timp de patru ani.

Acesta limitează numărul de focoase strategice desfășurate la 1.550 de fiecare parte, cu maximum 700 de sisteme pentru a le lansa de pe uscat, mare sau aer, prin rachete balistice intercontinentale, rachete lansate de submarine sau bombardiere grele.

Înlocuirea acestuia cu un nou tratat nu ar fi o sarcină simplă. Rusia a dezvoltat noi sisteme cu capacitate nucleară - racheta de croazieră Burevestnik, racheta hipersonică Oreșnik și torpila Poseidon - care nu se încadrează în cadrul Noului START. Iar Trump a anunțat planuri pentru un sistem de apărare antirachetă „Golden Dome” cu bază spațială, pe care Moscova îl consideră o încercare de a schimba echilibrul strategic.

Între timp, arsenalul Chinei este în creștere, necontrolat de acordurile dintre Washington și Moscova. Beijingul are acum aproximativ 600 de focoase nucleare, iar Pentagonul estimează că va avea peste 1.000 până în 2030.

O comisie bipartită a Congresului a declarat în 2023 că Statele Unite se confruntă acum cu o „provocare existențială” nu din partea unuia, ci a doi colegi nucleari și trebuie să fie pregătite pentru războaie simultane cu Rusia și China.

Recomandările sale au inclus pregătirea scoaterii din depozit a unora sau a tuturor focoaselor nucleare strategice retrase în cadrul Noului START și păstrarea lor într-un stoc de rezervă.

Acest lucru ar putea implica restaurarea focoaselor nucleare scoase din rachetele balistice intercontinentale Minuteman III și Trident D5 lansate de submarine, precum și readucerea în roluri nucleare a aproximativ 30 de bombardiere strategice B-52 convertite în misiuni convenționale.

„Focoasele sunt acolo. Rachetele sunt acolo. Nu cumpărați nimic nou”, a declarat un fost oficial american de rang înalt implicat în politica privind armele nucleare, care a solicitat anonimatul.

Fostul oficial se aștepta doar la creșteri „modeste” ale reîncărcărilor de focoase nucleare în cazul în care Trump va comanda aceste opțiuni.

Însă Kingston Reif, un fost oficial al Pentagonului, acum la organizația de cercetare RAND, a declarat într-un webinar recent că, la limita superioară, Statele Unite ar putea „aproximativ să-și dubleze” focoasele nucleare desfășurate față de limita New START, în timp ce Rusia ar fi în măsură să adauge aproximativ 800. Ambele părți ar avea nevoie de cel puțin cea mai mare parte a unui an pentru a face schimbări semnificative, a completat el.

Oferta lui Putin împarte opiniile în SUA

În cercurile politice din Statele Unite, opiniile sunt împărțite dacă Trump ar trebui să accepte oferta lui Putin de a menține limitele existente timp de un an.

Trump ar trebui să ia măsuri „pentru a reduce riscul unei curse a înarmărilor nucleare inutile și pentru a reduce riscul unei interpretări greșite catastrofale (a intenției celeilalte părți) care ar putea scăpa de sub control în timpul unei crize”, a declarat Paul Dean, fost oficial al controlului armelor, acum angajat la Nuclear Threat Initiative, un grup de advocacy.

Susținătorii controlului armelor subliniază că Statele Unite se confruntă deja cu cheltuieli uriașe dintr-un program de modernizare a forțelor nucleare - inclusiv un nou submarin, un bombardier și o rachetă balistică intercontinentală - care suferă întârzieri serioase și depășiri masive de costuri.

Biroul Bugetar al Congresului, un organizație non-partizană, estimează că modernizarea, susținerea și operarea forțelor nucleare vor costa contribuabilii americani aproape 1 trilion de dolari între 2025 și 2034.

„Dacă SUA depășesc limitele impuse de noul program START prin încărcarea de focoase nucleare, Rusia va face același lucru, iar China va folosi acest lucru ca pe o altă scuză pentru a-și dezvolta arsenalul nuclear”, a declarat pentru Reuters senatorul democrat Ed Markey, un important susținător al controlului armelor.

„În cele din urmă, Trump va fi început o nouă cursă a înarmărilor de care nu avem nevoie și pe care nici nu o putem câștiga. Mai multe arme nu vor face utilizarea lor mai sigură.”

De cealaltă parte a dezbaterii, experți și foști oficiali spun că SUA nu ar trebui să aibă încredere în Putin, menționând că acesta a oprit inspecțiile reciproce în cadrul Noului START în 2023 din cauza sprijinului acordat Ucrainei în războiul său cu Rusia.

Franklin Miller, membru al comisiei bipartite a Congresului, a declarat că amenințările din partea Rusiei și Chinei necesită o creștere a numărului de focoase nucleare strategice desfășurate de SUA.

„Acum trebuie să fim capabili să descurajăm simultan Rusia și China”, a spus Miller. „Forța la care tratatul a limitat SUA în 2010 nu este suficientă pentru a aborda împreună Rusia și China.”

Necesarul de arme al SUA ar trebui să crească, deși „nu radical, nu monumental”, a spus el, într-un proces care ar dura probabil câțiva ani.

Întrebat despre intențiile lui Trump, un oficial de la Casa Albă a declarat: „Președintele va decide calea de urmat în ceea ce privește controlul armelor nucleare, pe care o va clarifica în propriul său calendar”.

Medvedev, fostul președinte rus care a semnat Noul START, a declarat pentru ziarul Kommersant că Trump este imprevizibil.

„Rusia este pregătită pentru orice evoluție. Noile amenințări la adresa securității noastre vor fi contracarate prompt și ferm”, a afirmat el.

