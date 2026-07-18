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„SUA sunt invadate de un aer murdar”: Trump amenință Canada cu noi taxe vamale din cauza fumului provocat de incendiile de vegetație

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Fumul provocat de incendiile de vegetație din Canada acoperă orașul New York. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele american Donald Trump a amenințat că va impune noi taxe vamale Canadei, acuzând autoritățile de la Ottawa de „neglijență deliberată”, după ce fumul produs de sute de incendii de vegetație a afectat calitatea aerului în mai multe orașe din nordul Statelor Unite.

Amenințarea vine după ce mai mulți congresmeni americani s-au plâns de efectele incendiilor, iar premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a cerut Statelor Unite să trimită sprijin pentru stingerea focarelor, în loc să critice situația, scrie BBC.

„Statele Unite sunt invadate în mod inutil de un aer murdar, poluat și nesănătos”, a afirmat Trump, amenințând că va impune noi taxe vamale din cauza a ceea ce a numit „neglijența deliberată” a Canadei.

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Potrivit Canadian Wildland Fire Information System, sâmbătă erau active aproximativ 955 de incendii în Canada, majoritatea scăpate de sub control. Peste 190 dintre acestea ard în provincia Ontario, unele fiind, de asemenea, necontrolate.

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a declarat că îl va suna pe premierul canadian Mark Carney pentru a cere explicații privind ceea ce a descris drept „neglijența deliberată” a Canadei, acuzând autoritățile că nu întrețin în mod corespunzător pădurile și vegetația.

Alți membri ai Partidului Republican au folosit acest subiect pentru a relua apelurile lui Trump ca Canada să devină al 51-lea stat al SUA, o idee care a stârnit nemulțumire în rândul canadienilor și i-a determinat pe mulți să renunțe la călătoriile în Statele Unite, în semn de protest. Alții au sugerat online amânarea deschiderii Podului Internațional Gordie Howe, un proiect finanțat de Canada care va lega provincia Ontario de statul Michigan. Anterior, Mark Carney a declarat că ambele țări au responsabilitatea de a combate schimbările climatice.

După declarațiile lui Trump, ministrul canadian responsabil pentru gestionarea situațiilor de urgență a afirmat că cele două țări sunt în contact permanent și au o lungă tradiție de cooperare în gestionarea unor astfel de dezastre, invocând un acord reciproc de combatere a incendiilor din 1982 și un nou acord de asistență rezultat în urma summitului G7 din 2025.

Deputata canadiană Eleanor Olszewski a declarat că autoritățile au investit aproximativ 12 miliarde de dolari canadieni (8,5 miliarde de dolari americani) în gestionarea durabilă a pădurilor și în prevenirea incendiilor.

„Este o provocare care nu cunoaște granițe, iar Canada acționează rapid, prin colaborare și coordonare, pentru a proteja populația”, a spus aceasta.

Relațiile dintre Statele Unite și Canada au fost tensionate în ultimul an, în principal din cauza disputelor comerciale. Anul trecut, Trump a impus taxe vamale Canadei, o țară care beneficiase timp de decenii de liber schimb cu SUA, iar cele două state nu au ajuns încă la un nou acord comercial.

Editor : M.I.

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