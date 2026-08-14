SUA susțin că pot menține blocada navală asupra Iranului „pe termen nelimitat”: „Vom aplica măsuri cum nu s-au mai văzut niciodată”

Statele Unite au declarat joi că ar putea menține pe termen nelimitat un blocaj naval asupra Iranului și că vor intensifica presiunea economică asupra Teheranului, pe fondul eșecului negocierilor privind încetarea focului, al scăderii ofertei mondiale de petrol și al intensificării tensiunilor regionale, relatează Reuters.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat reporterilor că armata americană are capacitatea de a menține o prezență navală în regiune pentru a asigura respectarea blocadei impuse Iranului, care a provocat pagube economice grave acestei țări.

„Marina Statelor Unite poate menține un astfel de blocaj pe termen nelimitat, deoarece vom efectua rotații ale navelor, așa cum am făcut până acum și cum vom continua să facem”, a declarat Hegseth reporterilor în timpul unei vizite în Panama.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat joi că Statele Unite intenționează să provoace Iranului și mai multe pierderi financiare.

„Rămâneți pe această pagină pentru mai multe anunțuri care vor urma săptămâna viitoare, deoarece vom aplica măsuri cum nu s-au mai văzut niciodată în istoria izolării economice a unei țări”, a declarat el într-un interviu acordat emisiunii „Rob Schmitt Tonight” de la Newsmax.

În contextul în care acordul provizoriu din iunie pentru încetarea războiului s-a destrămat, Iranul a încercat, la rândul său, să exercite presiune asupra Washingtonului prin controlul Strâmtorii Ormuz.

A atacat câteva nave care încercau să tranziteze această cale navigabilă strategică, pe care, înainte de izbucnirea războiului în februarie, circula o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Două nave ale companiei petroliere de stat Abu Dhabi National Oil Company au fost atacate joi seara în timp ce traversau strâmtoarea, a informat agenția de știri oficială a Emiratelor Arabe Unite, WAM. Guvernul Emiratelor Arabe Unite a condamnat incidentul, calificându-l drept un atac iranian.

Președintele SUA, Donald Trump, se află sub presiune pe plan intern pentru a pune capăt unui război extrem de nepopular, prețurile ridicate la combustibil afectându-i cota de popularitate și putând să submineze controlul partidului său asupra Congresului în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Cel de-al 47-lea președinte american a afirmat în repetate rânduri că SUA dețin „controlul total” asupra strâmtorii, ceea ce a determinat Teheranul să nege aceste afirmații. Teheranul a declarat că nu va permite redeschiderea strâmtorii până când nu vor fi îndeplinite condițiile sale. Printre acestea se numără ridicarea sancțiunilor economice și deblocarea activelor iraniene înghețate.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut marți la opt nave, comparativ cu o medie pe 10 zile de aproximativ 12 nave și cu 130-140 de nave înainte de război.

La jumătatea lunii iunie, Statele Unite au ridicat pentru o lună blocada asupra transportului maritim și a porturilor iraniene, dar au reinstituit-o ulterior, tăind astfel principala sursă de valută forte a Teheranului și agravând pierderile anterioare cauzate de atacurile din timpul războiului asupra infrastructurii sale energetice.

Washingtonul a declarat anterior că va ridica blocada impusă Iranului odată ce Iranul și Omanul, care se află de o parte și de alta a strâmtorii, vor ajunge la un acord privind reluarea traficului maritim comercial.

Trump a amenințat, de asemenea, în repetate rânduri că va intensifica atacurile militare și că va „lovi Iranul cu toată forța”, deși până în prezent s-a abținut să trimită trupe terestre, să ocupe insule strategice sau să bombardeze stațiile de desalinizare. La începutul acestei săptămâni, Trump a sugerat că va recurge la mijloace economice, mai degrabă decât la acțiuni militare.

Statele Unite au înăsprit sancțiunile economice împotriva Iranului și a altor persoane și entități despre care susțin că îl ajută să procure arme, însă campania de presiune nu a reușit să readucă Teheranul la masa negocierilor.

Presiunea asupra economiei mondiale este în creștere. Agenția Internațională pentru Energie a prevăzut miercuri că oferta mondială de petrol va scădea cu 4,3 milioane de barili pe zi, adică cu aproximativ 4%, în acest an. Cu doar o lună în urmă, agenția prevăzuse o scădere de 3,7 milioane de barili pe zi.

Prețurile petrolului au înregistrat joi o scădere de peste 2%, după o săptămână de creșteri, pe fondul atenției investitorilor asupra semnalelor care indică o scădere a cererii globale și asupra creșterii semnificative a stocurilor de țiței din SUA.

Însă informațiile potrivit cărora gruparea Houthi din Yemen, susținută de Iran, ar fi atacat o rafinărie a companiei Saudi Aramco cu ajutorul unor drone au provocat agitație pe piață, reînnoind temerile privind extinderea unui război regional.

Economiștii internaționali au prevăzut o scădere bruscă a creșterii economice globale ca urmare a războiului și, eventual, o intrare în recesiune în unele regiuni, avertizând că impactul se va accentua dacă războiul nu se va încheia în curând.

Hegseth a refuzat să comenteze o întrebare referitoare la faptul dacă, privind în retrospectivă, a fost o greșeală declararea unui armistițiu în aprilie, o măsură care a pus capăt bombardamentelor intense asupra Iranului în schimbul unor negocieri de pace care nu au reușit să rezolve conflictul.

„Nu voi face niciodată comentarii pe această temă. Facem exact ceea ce trebuie pentru a ne asigura că Iranul nu va deține niciodată o armă nucleară”, a declarat Hegseth.

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Editor : A.M.G.