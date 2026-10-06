„Subminează regimul de sancțiuni”. Peste 176.000 de tone de combustibil din Coreea de Sud au fost transportate către Rusia

Combustibilul este transportat din Coreea de Sud către Rusia cu ajutorul unor petroliere supuse sancțiunilor, în contextul în care Moscova se străduiește să-și asigure aprovizionarea pe fondul războiului din Ucraina, o mișcare despre care un expert a afirmat că „subminează” sprijinul public acordat de Seul Kievului, relatează The Guardian.

O analiză realizată de The Guardian pe baza înregistrărilor portuare și a datelor de urmărire a navelor a relevat că, în lunile iulie și august, peste 176.000 de tone de combustibil, în mare parte motorină, au fost încărcate în mai multe porturi din Coreea de Sud pe șapte petroliere care au efectuat 14 călătorii către Extremul Orient al Rusiei.

Trei dintre nave se aflau sub sancțiuni impuse de Regatul Unit și de UE, iar una dintre ele și-a încărcat marfa printr-un transfer de la navă la navă în apele teritoriale ale Coreei de Sud – o metodă care poate ascunde proveniența mărfii și permite navelor să evite escalele la terminalele portuare.

„Este șocant faptul că petrolierele supuse sancțiunilor UE au încărcat combustibil în porturile sud-coreene și l-au transportat în Rusia”, a declarat Isaac Levi, analist la Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA), un think tank finlandez. „Acest lucru subminează regimul de sancțiuni și sprijinul acordat de Coreea de Sud Ucrainei”.

Seulul a trimis Ucrainei ajutor umanitar și echipamente militare neletale, precum căști de protecție, veste antiglonț și vehicule de deminare, iar în 2023 s-a angajat să acorde sprijin în valoare de 2,3 miliarde de dolari, cea mai mare parte sub formă de împrumuturi.

Cu toate acestea, Coreea de Sud a încercat de mult timp să găsească un echilibru între sprijinul acordat Ucrainei și dorința sa de a-și îmbunătăți relațiile cu Rusia. Pe tot parcursul războiului, Seulul a exclus posibilitatea de a trimite arme direct în Ucraina, în conformitate cu practica sa de a nu furniza arme letale țărilor aflate în război. Moscova și-a manifestat interesul pentru restabilirea relațiilor cu Coreea de Sud, inclusiv a celor comerciale.

Deși comerțul cu combustibil implică nave sancționate de unii dintre partenerii occidentali ai Seulului, acesta nu pare să încalce legislația sud-coreeană. Măsurile adoptate de Coreea de Sud împotriva Rusiei se bazează în principal pe controale la exportul unor bunuri precum utilaje industriale, produse electronice și vehicule.

Cu toate acestea, aceste livrări riscă să facă ca Seulul să pară o verigă slabă în eforturile occidentale de a exercita presiuni asupra Rusiei, în contextul în care relațiile cu Kievul sunt tensionate din cauza transferului a doi prizonieri de război nord-coreeni în Coreea de Sud, transfer care, potrivit Seulului, trebuia să rămână secret.

Nu este clar cine a deținut sau a vândut combustibilul, informație care nu figurează în registrele portuare sud-coreene.

Cea mai mare navă, Layla, care face obiectul sancțiunilor, a efectuat două călătorii din portul Ulsan, situat în sud-est, către Vladivostok, plecând pe 19 iulie și 10 august și transportând în total 57.000 de tone de motorină. În prima călătorie, nava a declarat autorităților sud-coreene că destinația sa era Vladivostok, dar în cea de-a doua a declarat că se îndrepta spre Niigata, în Japonia.

Un alt petrolier supus sancțiunilor, nava Astoria, care arborează pavilion rusesc și se află, de asemenea, sub sancțiuni australiene, a încărcat aproape 11.000 de tone de combustibil la Ulsan pe 1 august, declarând Japonia ca destinație, înainte de a se îndrepta spre Vladivostok.

Al treilea petrolier supus sancțiunilor, Chongchon, nu a acostat niciodată. La începutul lunii august, acesta a încărcat aproximativ 26.000 de tone de combustibil de la un petrolier care nu făcea obiectul sancțiunilor, Celeste I, într-un loc de ancorare din largul portului sud-coreean Yeosu, situat în sudul țării, apoi s-a îndreptat spre Vladivostok după ce a declarat Singapore ca destinație.

Proprietarii și administratorii celor patru petroliere nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Capacitatea Rusiei de a rafina petrolul a fost grav afectată de atacurile cu drone ale Ucrainei. Capacitatea de procesare a rafinăriilor sale a scăzut în iunie la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 20 de ani, iar producția de motorină a înregistrat o scădere de aproape 30% față de anul trecut, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Agenția de informații militare a Ucrainei, HUR, afirmă că Moscova a fost nevoită să importe produse petroliere pentru a alimenta „mașina de război rusă”.

Conform datelor furnizate de firma de analiză maritimă Kpler, printre cumpărători s-au numărat Rosneft, compania petrolieră rusă controlată de stat, care face obiectul unor sancțiuni din partea Regatului Unit, SUA, UE și Australiei, precum și NNK, un grup petrolier rus al cărui proprietar, Eduard Khudainatov, și una dintre companiile sale, NNK-Oil, fac obiectul unor sancțiuni din partea Regatului Unit.

În luna august, Rusia a importat pe cale maritimă 368.000 de tone de produse petroliere, o cantitate de peste șapte ori mai mare decât în luna precedentă și cea mai mare valoare lunară înregistrată de la invazia pe scară largă a Ucrainei, potrivit datelor Kpler analizate de CREA. Coreea de Sud a reprezentat 112.000 de tone, adică 31% din această cantitate, situându-se pe locul al doilea, după India.

Volumul mărfurilor încărcate în porturile sud-coreene a început să crească brusc în luna iulie, chiar în momentul în care președintele țării Lee Jae Myung s-a angajat să aloce 100 de milioane de dolari pentru reconstrucția Ucrainei, cu ocazia unui summit NATO desfășurat în Turcia.

Un sondaj realizat în 2025 de o asociație profesională a arătat că aproape 80% dintre firmele sud-coreene care încetaseră să mai exporte în Rusia de la începutul războiului erau dispuse să reia schimburile comerciale.

În luna martie, pe fondul închiderii strâmtorii Ormuz ca urmare a războiului împotriva Iranului, Coreea de Sud a limitat exporturile anumitor combustibili și a importat naftă din Rusia în baza unei derogări de la sancțiunile impuse de SUA.

La 1 octombrie, Regatul Unit a acordat Coreei de Sud o derogare temporară de la interdicția privind serviciile maritime pentru GNL-ul rusesc, care va intra în vigoare în ianuarie 2027, în ceea ce privește contractele existente de furnizare a gazelor naturale.

Când a fost contactat, Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud nu a făcut nicio referire la transporturile respective sau la petrolierele sancționate. Într-o declarație, acesta a afirmat că, în calitate de „membru responsabil al comunității internaționale, guvernul susține eforturile internaționale menite să contribuie la încetarea războiului din Ucraina și la restabilirea păcii și participă activ la acestea”.

Acesta a declarat că și-a extins controalele asupra exporturilor către Rusia, în temeiul Legii comerțului exterior, „dincolo de produsele strategice, la 1.402 de produse nestrategice cu un potențial ridicat de deturnare către utilizări militare” și că le „aplică cu strictețe”.

Guvernul „continuă să monitorizeze punerea în aplicare a măsurilor de control al exporturilor impuse Rusiei și, acolo unde este necesar, ia măsuri în conformitate cu legile și reglementările relevante”, a declarat ministerul.

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Unit nu a răspuns la întrebările referitoare la petrolierele sancționate care utilizează porturile sud-coreene și nici nu a precizat dacă problema transporturilor a fost discutată cu Seulul.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Regatul Unit rămâne ferm angajat în monitorizarea eficientă a sancțiunilor noastre și în colaborarea cu partenerii internaționali pentru a spori presiunea economică asupra Rusiei și a reduce veniturile care finanțează războiul său ilegal împotriva Ucrainei”.

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Editor : A.M.G.