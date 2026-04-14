La șase săptămâni după ce Statele Unite și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, care a fost obiectivul politic? Nu mijloacele și obiectivele militare - acestea sunt ciocanul, nu cuiul. Cuiul este: ce situație în lume, ce schimbare durabilă în relația Iranului cu Statele Unite și vecinii săi trebuia să producă aceste atacuri? Această întrebare nu a primit niciodată răspuns, pentru că nu a fost niciodată pusă în mod serios. Administrația Trump a confundat instrumentul cu scopul și apoi a schimbat scopul ori de câte ori instrumentul a produs rezultate neplăcute, scrie analistul în domeniul războiului Ryan Evans, într-un material publicat pe platforma War on The Rocks.

În timp ce cel mai înalt lider militar în uniformă al SUA stâtea lângă Secretarul Apărării, a enumerat numerele și procentele sistemelor iraniene de apărare aeriană, ale instalațiilor de depozitare a rachetelor balistice, ale instalațiilor de depozitare a dronelor, ale navelor mici și mari, ale minelor navale, ale instalațiilor de producție a apărării și ale altora distruse de formidabilele armate americană și israelienă, am putea fi iertați dacă am concluziona că războiul Americii împotriva Iranului a mers destul de bine. Ar fi o greșeală. Și este o greșeală care se încadrează într-o tradiție veche, dar dăunătoare: aceea de a confunda succesul tactic cu victoria și excelența operațională cu o strategie, notează Evans.

Războiul are un mod de a expune limitele oricărui lucru în afară de victorie. Și, deși războiul nu s-a terminat (și ar putea dura încă săptămâni sau chiar ani), lucrurile arată rău după cheltuielile uriașe de muniții și pregătire americană: una dintre cele mai importante rute comerciale maritime din lume este închisă (o situație neprevăzută de Casa Albă ), piețele energetice sunt în plină criză, regimul iranian rămâne ferm la conducere, iar stocul său de uraniu rămâne în posesia sa (chiar dacă este îngropat sub moloz și sol).

În mod clar, forțele iraniene rămân capabile să poarte război. Iar negociatorii administrației Trump au părăsit Islamabadul fără un acord. Dacă victoria nu este definită doar ca degradarea capacităților militare iraniene, niciun observator onest nu poate spune că America este victorioasă în acest război. Și este dificil de văzut cum calea de urmat devine mult mai bună pentru Washington.

Statele Unite nu au reușit să realizeze obiective politice clare în războiul lor împotriva Iranului. Merită aprofundat ce înseamnă acest lucru, începând cu cuvântul „politic”, care este esențial, și evaluat ceea ce a realizat de fapt Washingtonul în raport cu obiectivele sale declarate, aflate în continuă schimbare.

Politică și război

Când americanii aud cuvântul „politic”, se gândesc la lucrul care a otrăvit cinele de Ziua Recunoștinței timp de mulți ani: roșu versus albastru, știrile prin cablu, haosul facțiunilor și, mai recent, mult denunțatul „sindrom deranjament Trump”. Când teoreticianul militar Carl von Clausewitz a folosit termenul („politik”) în celebrul său text, Despre război, se referea la ceva mai serios: voința intenționată a statului. În acest sens, politica este relația continuă dintre state, condusă prin diplomație, comerț și forță, toate în slujba unui scop dorit în lume. Aceasta, desigur, implică politica internă, dar nu ca scop final.

Pentru Clausewitz, războiul „nu era doar un act politic, ci un instrument politic real, o continuare a comerțului politic, o realizare a acestuia prin alte mijloace”. Cuvântul crucial aici este „instrument”. Un ciocan este un instrument. Are un scop extern. Nu folosești un ciocan pentru a simți lovitura - îl folosești ca să bați un cui într-o scândură pentru a ajuta la menținerea unei structuri laolaltă. Războiul, în toate circumstanțele, trebuie considerat „nu ca un lucru independent, ci ca un instrument politic”. În momentul în care devine propriul său scop, nu mai există o strategie. Doar lovești lucruri.

Cronologia declarațiilor contradictorii

Când Armata americană a lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, administrația depusese remarcabil de puțin efort în construirea unui argument pentru război sau în stabilirea obiectivelor acestuia. Ceea ce a urmat nu a fost un singur obiectiv politic coerent, ci o afișare rotativă a acestora, schimbate aproximativ la fiecare câteva zile, ca niște oferte speciale pe tabla unui restaurant.

Pe Truth Social, în dimineața zilei de 28 februarie, președintele Donald Trump a declarat că obiectivul era „apărarea poporului american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”. Mai târziu, el a spus: „Tot ce vreau este libertatea pentru popor”. În aceeași zi, declarația video a președintelui spunea că scopul atacurilor era, practic, schimbarea regimului. Dacă ținem socoteala, este vorba de trei obiective politice diferite înainte de micul-dejun.

Pe 2 martie, secretarul Apărării Pete Hegseth a restrâns scopurile la patru obiective militare concrete: distrugerea rachetelor balistice iraniene, distrugerea producției de rachete iraniene, distrugerea marinei și a altor infrastructuri de securitate ale Iranului și asigurarea că nu vor avea niciodată arme nucleare.

Însă, din moment ce problemele Americii cu Iranul sunt inerent politice, obiectivele militare nu pot fi obiective de război adecvate. Iar obiectivele de război adecvate sunt ceea ce lipsește: o stare finală dorită care poate fi deservită de un registru al distrugerii, dar care trebuie să fie mai mult decât registrul în sine.

La câteva ore după aceea, Trump a apărut la o ceremonie de decernare a Medaliei de Onoare și a prezentat o listă modificată, combinând două obiective într-unul singur și adăugând un nou obiectiv privind rețelele intermediare iraniene. Hegseth a acuzat Teheranul că construiește rachete și drone pentru a crea un „scut convențional” pentru ambițiile sale nucleare, în timp ce, în aceeași zi, secretarul de Stat Marco Rubio a susținut că Iranul produce 100 de rachete balistice pe lună, în spatele cărora „se poate ascunde”.

Pe 6 martie, la o săptămână după aceea, Trump a anunțat că „nu va exista nicio înțelegere cu Iranul, cu excepția CAPITULĂRII NECONDIȚIONATE”. Mai târziu în acea zi, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a încercat să se acopere, declarând:

„Ceea ce președintele Trump vrea să spună prin capitulare necondiționată este atunci când el, în calitate de comandant suprem al Armatei americane și lider al lumii libere, stabilește că Iranul nu mai poate reprezenta o amenințare pentru Statele Unite.”

A doua zi, Trump a declarat că capitularea avusese deja loc pentru că președintele Iranului le prezentase scuze țărilor vecine pentru atacurile cu rachete asupra statelor din Golf. „Asta e o capitulare, chiar așa ”, a spus Trump.

Până pe 13 martie, Trump spunea că nu conta de fapt dacă Iranul declara că se predă, atât timp cât Statele Unite aveau o poziție dominantă. Pe 20 martie, guvernul SUA a ridicat unele sancțiuni petroliere impuse Iranului pentru a stabiliza prețurile la energie, ceea ce ar fi putut fi decizia corectă, dar a îmbogățit și regimul iranian cu aproximativ 14 miliarde de dolari (aproape 4% din PIB-ul țării la un moment dat).

Până la sfârșitul lunii martie, Trump lansa deja o propunere de confiscare a insulei Kharg — care gestionează 90% din exporturile de țiței ale Iranului — și amenința că va distruge sondele de petrol iraniene dacă nu se ajungea la un acord. Între timp, Rubio retrăgea discret obiectivele privind rachetele: dacă la începutul lunii martie obiectivul era „distrugerea” completă a programului de rachete al Iranului, până la 30 martie el descria obiectivul ca fiind „o reducere semnificativă a numărului de lansatoare de rachete pe care le dețin”. Pe lângă acest obiectiv, Rubio le-a identificat pe ceilalți ca fiind: „distrugerea forțelor lor aeriene, care a fost realizată; distrugerea marinei lor, care a fost în mare parte realizată... și vom distruge fabricile care produc acele rachete și acele drone pe care le folosesc pentru a-i ataca pe vecinii lor și Statele Unite, precum și prezența noastră în regiune”.

Tot la sfârșitul lunii martie, președintele a început să susțină că Statele Unite schimbaseră deja regimul din Iran, pentru că atât de mulți dintre liderii inițiali fuseseră uciși de atacurile americane și israeliene. El a afirmat: „Am avut deja o schimbare de regim, dacă te uiți deja, pentru că [primul] regim a fost decimat... următorul regim este în mare parte mort, iar în al treilea regim avem de-a face cu oameni diferiți... Este un grup complet diferit de oameni. Așadar, aș lua în considerare această schimbare de regim”

Acest lucru este atrăgător din punct de vedere semantic pentru președinte, dar este pur și simplu ridicol: ceea ce se vede acum nu este o schimbare de regim, ci o întărire a regimului.

De 1 aprilie, Ziua Păcălelilor, Trump a ținut un discurs în Biroul Oval, proclamând: „Am învins și am decimat complet Iranul. Sunt decimați atât militar, cât și economic și în orice alt mod... țara a fost eviscerată și, în esență, nu mai reprezintă o amenințare.” Apoi a anunțat că războiul trebuie să continue încă două-trei săptămâni. A amenințat că va „lovi fiecare dintre centralele lor electrice foarte puternic și probabil simultan”, dacă nu se ajunge la niciun acord. Așadar, în același discurs, președintele a declarat victoria totală și a recunoscut că aceasta nu fusese încă obținută.

Pe 8 aprilie, Casa Albă a anunțat un armistițiu de două săptămâni și a revizuit discret obiectivele, susținând că „din prima zi” scopurile au fost doar distrugerea rachetelor balistice și a dronelor Iranului, a marinei sale și a bazei sale industriale de apărare. Schimbare de regim, capitulare necondiționată, libertatea poporului iranian, intermediari, Insula Kharg... de negăsit.

Pe 9 aprilie, amiralul Bradley Cooper de la Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) și-a descris misiunea ca fiind „demontarea capacității regimului iranian de a proiecta puterea dincolo de propriile granițe”. El a continuat spunând că forțele americane „au îndeplinit în mod clar această sarcină”, afirmând că Iranul „a suferit o înfrângere militară generațională”. Următoarea sa propoziție, însă, a definit proiectarea puterii în jos, spunând că Operațiunea Epic Fury nu a făcut decât să distrugă capacitatea Iranului de a „desfășura operațiuni militare la scară largă în anii următori”.

Un avertisment neauzit

Cel mai profund avertisment al lui Clausewitz a fost despre ceea ce se întâmplă atunci când obiectivul politic este neclar sau absent de la început. Un rezultat de succes pe câmpul de luptă nu este scopul războiului în sine. Operațiunile pe câmpul de luptă, oricât de strălucit ar fi efectuate, sunt lipsite de valoare practică dacă nu contribuie la atingerea unui obiectiv politic demn. Armata inamicului poate fi centrul de greutate, dar războiul are un tribut atât de sever încât doar cele mai clare și mai necesare scopuri îl pot justifica. Dacă, în ciuda cifrelor de distrugere trâmbițate de generalul Dan Caine, Iranul este încă în luptă și încă capabil să suporte costuri militare și economice majore, atunci este corect să ne întrebăm ce scop servește cu adevărat acest război.

Consecințele nu sunt abstracte. Fiul liderului suprem Ali Khamenei, Mojtaba - descris de analiști ca o versiune mai intransigentă a tatălui său - a preluat funcția supremă. Uraniu aproape de calitate militară rămâne îngropat adânc în teritoriul iranian. Și, din păcate, dacă mai există vreun simț strategic în regimul iranian, acesta înțelege acum că deținerea unei arme nucleare nu mai este o garanție opțională pentru supraviețuirea și puterea sistemului său malefic. Este o necesitate strategică. Iranul s-a impus efectiv ca paznic al Strâmtorii Ormuz - un statut fundamental diferit de cel existent înainte de conflict, oferind Teheranului o formă durabilă de pârghie economică pe care nu o deținea anterior.

Războiul nu a eșuat pentru că bombele și rachetele au ratat. Războiul a eșuat pentru că oamenii care au ordonat bombardamentul nu au putut răspunde, înainte de a-l ordona sau în orice moment ulterior, la singura întrebare care face ca războiul să fie altceva decât violența organizată: Ce încercăm să-l convingem pe inamic să facă și cum îl determină acest lucru să facă asta? Cu alte cuvinte, care este teoria noastră despre victorie - legătura dintre scopurile și acțiunile noastre? Este, desigur, adevărat că scopurile se pot schimba pe parcursul unui anumit conflict, dar atunci când nu poți răspunde la această întrebare în mod constant în primele zile, nu ai pierdut controlul asupra războiului, ci nu l-ai avut niciodată.

Acest lucru pare să indice că nu a fost posibil ca scopul campaniei militare dezvoltate de Comandamentul Central și de Pentagon să fie atins. Armata va acționa cu siguranță în absența unei strategii - am văzut asta de multe ori - dar strălucirea tactică nu poate compensa acest lucru. Și fără obiective și strategie de război, victoria împotriva Iranului va fi imposibilă.

Aceasta nu este o problemă nouă pentru America și nici pentru Comandamentul Central în mod specific. Planul de campanie din Afganistan, în perioada de vârf a operațiunilor contrainsurgente (2009-2012), nu a făcut nimic pentru a aborda în mod semnificativ refugiile talibanilor din Afganistan, nici prădarea și corupția Guvernului afgan. Toată curățarea, reținerea și consolidarea situației din lume nu au putut niciodată depăși această deconectare operațional-strategică. Și astfel, America a pierdut - nu pentru că un președinte a încheiat o înțelegere cu talibanii, iar următorul s-a retras, ci pentru că nu a existat o teorie coerentă a victoriei.

În mod similar, chiar dacă regimul iranian suferă enorm, asta nu înseamnă că va fi o victorie pentru Statele Unite. Probabil că poporul american va fi mulțumit de o abordare în stil israelian de a „cosi iarba” la fiecare câțiva ani în Iran. Și, așa cum au subliniat mulți (inclusiv această administrație în propria sa Strategie de Securitate Națională și Strategie de Apărare Națională), războiul din Orientul Mijlociu este o distragere masivă de la provocările mai presante pentru SUA în alte părți ale lumii. Așadar, tot ce au americanii pentru a se consola este o numărătoare a liderilor și oficialilor uciși, a echipamentelor și unităților de producție distruse, care nu înseamnă o victorie.

Statul iranian își păstrează în continuare capacitatea de a purta război, de a controla comerțul în regiune și de a-și reprima propria populație. Se pare că administrația Trump nu a avut o strategie pentru a gestiona acest lucru în mod eficient, presupunând că regimul s-ar prăbuși ca un castel de cărți în primele zile. Această presupunere s-a dovedit fatală pentru șansele Americii de a câștiga acest război, indiferent dacă președintele este dispus să o recunoască sau nu. Blocada navală americană a porturilor iraniene este puțin probabil să schimbe lucrurile, nici atacurile limitate pe care le are în vedere administrația Trump.

Unde duce războiul? Ce se întâmplă în continuare?

Este probabil ca armistițiul să se destrame, dar prăbușirea sa ar fi doar un simptom al bolii subiacente. După ce vicepreședintele JD Vance a părăsit Islamabadul cu mâinile goale , administrația se confruntă cu consecința previzibilă a propriului vid conceptual: nu poți negocia sfârșitul unui război atunci când nu poți defini cum arată acel sfârșit.

Totuși, negocierile ar putea continua într-o oarecare formă. Între timp, unii din administrația Trump vor fi cu siguranță tentați să dubleze eroarea inițială și să escaladeze, poate prin introducerea forțelor terestre pe insulele sau zonele de coastă iraniene. Escaladarea în urmărirea costurilor irecuperabile în Orientul Mijlociu a devenit un fel de tradiție militară americană. Este una din care liderii acestei administrații - inclusiv secretarul Apărării, vicepreședintele și președintele însuși - susțin că au învățat și una pe care au invocat-o în drumul lor spre putere.

Lucrul esențial de înțeles, însă, este acesta: Statele Unite nu sunt un învingător care impune condiții și adună pradă. Până când Casa Albă nu își va da seama că un registru al țintelor distruse nu este un substitut pentru o realitate politică mai bună și durabilă, nu merge doar pe calea înfrângerii – aleargă după ea orbește.

Editor : Ș.R.