Sătenii din sudul Libanului își caută locuințele urmărind imaginile surprinse din satelit, după ce zone întregi au fost devastate. O anchetă realizată de Financial Times în colaborare cu Lighthouse Reports indică distrugeri extinse ale locuințelor, drumurilor, terenurilor agricole, pădurilor și infrastructurii civile. O mare parte dintre pagube ar fi fost produse după ce forțele israeliene au preluat controlul asupra unor sate abandonate. Israelul susține că operațiunile sunt necesare pentru eliminarea infrastructurii Hezbollah și pentru protejarea comunităților din nordul țării.

Timp de trei zile, la începutul lunii ianuarie, casa Fadiei Bazzi din orașul de frontieră Bint Jbeil, în sudul Libanului, a fost plină de râsetele familiei reunite pentru a sărbători Anul Nou.

După plecarea tuturor, Bazzi și-a dat seama că nu fotografiase niciodată casa în care investise economiile strânse de-a lungul vieții. În acea după-amiază, în timp ce privea prin pereții mari de sticlă către dealurile din jur, a avut sentimentul că o vedea pentru ultima dată.

La jumătatea drumului, s-a întors, și-a scos telefonul și a făcut o fotografie.

La scurt timp, războiul a revenit în Liban, iar Bint Jbeil a fost cuprins de lupte. Orașul, care avea aproximativ 30.000 de locuitori, a fost golit.

Acum, Bazzi se teme că fotografia făcută atunci ar putea fi singura amintire care îi va rămâne din casa sa.

Soldați ai armatei libaneze stau în fața unei case distruse în urma recentelor ciocniri dintre luptătorii Hezbollah și trupele israeliene din satul Dibbine, în sud-estul Libanului, vineri, 5 iunie 2026, la o zi după retragerea forțelor israeliene. Foto: Profimedia

La fel ca multe alte localități de-a lungul frontierei de facto dintre Israel și Liban, Bint Jbeil a fost devastat, mai întâi în urma confruntărilor dintre Israel și Hezbollah, iar ulterior în urma operațiunilor forțelor israeliene, care ocupă în prezent zone întinse din sudul Libanului.

Răspândiți în diferite regiuni ale țării, Bazzi și aproape un milion de libanezi strămutați au ajuns să urmărească imaginile din satelit pentru a încerca să afle ce s-a întâmplat cu locuințele lor.

Privite de sus, Bint Jbeil și alte zone de frontieră apar ca suprafețe cenușii și prăfuite, întinse peste dealurile care odinioară erau acoperite de sate vechi de secole, case tradiționale din piatră și livezi de măslini. În multe locuri, peisajul seamănă acum cu unul selenar, dominat de clădiri distruse și beton pulverizat.

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„Nu vedem nimic altceva decât distrugere, culoarea cenușii”, a spus Bazzi. Ea fusese strămutată din Bint Jbeil de către Israel încă din copilărie, în anii 1980, și își dorește să se întoarcă definitiv în oraș, deși acum locuiește într-un apartament închiriat din Beirut.

Femeia spune că nu cunoaște încă amploarea exactă a pagubelor suferite de casa sa.

„Am devenit prizonieri ai sateliților, prizonieri ai hărților, așteptând”, a afirmat ea.

Distrugeri extinse în sudul Libanului

O anchetă realizată de Financial Times în colaborare cu organizația jurnalistică nonprofit Lighthouse Reports a identificat distrugeri extinse în sudul Libanului aflat sub control israelian. Printre obiectivele afectate se numără zeci de mii de locuințe, școli, terenuri agricole și păduri.

Analiza imaginilor din satelit, a datelor din surse deschise și a unor materiale video verificate indică faptul că o mare parte dintre pagube au fost produse după ce forțele israeliene au preluat controlul asupra unor sate abandonate, începând de la jumătatea lunii aprilie.

Potrivit anchetei, distrugerile au afectat și infrastructura necesară vieții de zi cu zi, inclusiv rețelele de apă și energie, drumurile și serviciile medicale. Organizații pentru drepturile omului și experți în drept internațional susțin că amploarea acțiunilor ridică întrebări cu privire la posibilitatea ca acestea să urmărească împiedicarea revenirii locuitorilor.

„Este un atac extins, de lungă durată și organizat împotriva populației din sudul Libanului”, a declarat Kristine Beckerle, directoare adjunctă în cadrul Amnesty International.

Fum se ridică în urma unui atac produs în sudul Libanului. Foto: Profimedia Images

Ea a afirmat că distrugerea infrastructurii esențiale și a sistemului de sănătate, împreună cu ceea ce a descris drept o tactică a „pământului pârjolit”, creează condiții care îngreunează revenirea populației.

Sudul Libanului a fost de multă vreme una dintre principalele zone afectate de bombardamentele și invaziile israeliene, inclusiv înainte de apariția Hezbollah și a amenințării pe care gruparea o reprezenta pentru comunitățile din nordul Israelului.

Însă, la câteva săptămâni de la izbucnirea celui mai recent conflict, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a invocat o abordare pe care Israelul o folosise și în Gaza după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

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Katz a făcut referire la ceea ce a numit „modelul Rafah și Beit Hanoun”, aluzie la distrugerile masive produse în aceste localități din Fâșia Gaza. „Toate casele din satele libaneze de lângă graniță vor fi distruse”, a declarat atunci oficialul.

Până în iulie, ministrul israelian a susținut că această amenințare fusese pusă în aplicare. El a afirmat că au fost distruse toate clădirile din 24 de sate libaneze vechi de sute de ani și a estimat că până la 20.000 de locuințe au fost demolate.

„Nu casă cu casă, ci sate întregi”, a spus Katz.

Israelul spune că operațiunile sunt necesare pentru securitate

Israelul își prezintă campania militară drept una defensivă. Potrivit autorităților israeliene, operațiunile urmăresc distrugerea infrastructurii Hezbollah, împiedicarea reconstrucției grupării în apropierea frontierei și protejarea comunităților din nordul Israelului.

Israelul a transmis că trupele sale vor continua să ocupe o „zonă de securitate” și să acționeze împotriva oricărei amenințări atât timp cât Hezbollah rămâne prezent. Guvernul și armata israeliene nu au răspuns solicitărilor de comentarii referitoare la constatările anchetei, anunță Financial Times.

Războiul a început pe 2 martie, când Hezbollah a deschis focul asupra Israelului în sprijinul Iranului, la câteva zile după ce Statele Unite și Israelul au declanșat războiul împotriva Republicii Islamice.

Zeci de mii de libanezi strămutați în urma atacurilor israeliene încep să se întoarcă la casele lor după punerea în aplicare a unui armistițiu temporar de 10 zile anunțat de SUA. Foto: Profimedia

Potrivit autorităților locale, în luptele din această perioadă au fost ucise peste 4.300 de persoane în Liban și peste 30 de militari și civili israelieni.

Ordinele de evacuare emise de Israel au dus la strămutarea forțată a aproximativ 1,2 milioane de persoane în primele 10 zile ale războiului. Cei mai mulți proveneau din sudul Libanului, zonă în care Hezbollah are o influență importantă, în timp ce forțele israeliene înaintau.

Luptele au continuat săptămâni întregi, însă cea mai mare parte a distrugerilor documentate de Financial Times și Lighthouse Reports s-ar fi produs după primul armistițiu dintre Israel și Liban, încheiat pe 17 aprilie.

Deși armistițiul nu a rezistat, iar unele confruntări au continuat și după un nou acord de încetare a focului în iunie, forțele israeliene, care preluaseră deja controlul asupra mai multor sate abandonate, au continuat operațiunile în sud prin atacuri aeriene, detonări controlate, utilizarea buldozerelor și a fosforului alb.

„Linia galbenă”, zona aflată sub control israelian

Ocupația israeliană este acum profund consolidată în unele zone. Teritoriul aflat sub controlul Israelului este delimitat de ceea ce autoritățile israeliene numesc „linia galbenă”.

Zona reprezintă aproximativ 6% din teritoriul Libanului și se întinde până la aproximativ 10 kilometri în interiorul țării, pornind de la frontiera neoficială dintre cele două state.

Pe teren, însă, această limită este dificil de identificat. Nu există o demarcație oficială, iar singurul punct de control oficial se află pe autostrada de coastă, în apropiere de Naqoura.

Atacuri israeliene în Liban, după anunțarea unui armistițiu între SUA și Iran. Sursa foto: Profimedia Images

Săptămâna trecută, Israelul le-a ordonat locuitorilor unui sat situat deasupra liniei să se refugieze, înainte ca localitatea să fie bombardată. A fost primul avertisment de acest tip emis în ultimele săptămâni.

În zona aflată sub linia galbenă pot fi observate steaguri israeliene și indicatoare în limba ebraică. În ultimele săptămâni, noi avanposturi ale Forțelor de Apărare ale Israelului s-au extins în această regiune.

În timpul unei vizite efectuate la sfârșitul lunii aprilie într-o zonă aflată sub control israelian, jurnaliștii Financial Times au văzut sate întregi în care aproape nicio clădire nu mai era intactă.

Piețe istorice, piețe publice și străzi înguste fuseseră transformate într-un peisaj dominat de ruine și beton. Exploziile, aparent provocate de demolarea clădirilor, puteau fi auzite pe parcursul întregii zile.

Atacuri israeliene în Liban, după anunțarea unui armistițiu între SUA și Iran. Sursa foto: Profimedia Images

Potrivit Consiliului Național pentru Cercetare Științifică din Liban, 62 de sate și ferme se află în interiorul „liniei galbene”, iar aproximativ 270.000 de persoane nu au voie să se întoarcă.

Majoritatea comunităților din această zonă sunt șiite. Există însă și câteva sate creștine și sunnite cu populații mai mici. Acestea au fost afectate într-o măsură mai redusă, deși locuitorii au raportat, la rândul lor, ucideri, arestări și amenințări.

Orașe șiite precum Bint Jbeil, care au devenit bastioane ale sprijinului pentru Hezbollah, au fost printre cele mai grav afectate.

Povestea unei case care ar putea să nu mai existe

Ciclurile anterioare de invazie și ocupație israeliană au dus familia lui Bazzi din Bint Jbeil la Beirut. Pentru ea, orașul a rămas mult timp „visul care nu a crescut odată cu mine”.

Ulterior, jurnalista a scris un roman inspirat din propria experiență. În anul 2000, după retragerea Israelului în urma celor 18 ani de ocupație, Bazzi s-a întors în oraș și a găsit casa familiei într-o stare care nu permitea locuirea. Țesutul urban format din case de piatră și alei înguste era însă, în mare parte, intact.

După un nou conflict, în 2006, centrul orașului a fost transformat în ruine. Bazzi și alți locuitori au continuat, totuși, să creadă că acesta va fi „ultimul război” dintre Israel și Hezbollah și și-au pus speranțele în reconstrucție.

Un portret al defunctului lider al Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah (în centru), atârnă la intrarea într-o clădire avariată în urma unui atac aerian israelian în Dahiyeh, suburbiile sudice ale Beirutului, Liban, sâmbătă, 4 aprilie 2026. Foto: Bilal Hussein / AP / Profimedia

Acest lucru s-a întâmplat în contextul ascensiunii Hezbollah ca forță tot mai dominantă, care a restrâns, potrivit criticilor săi, diversitatea politică și culturală pentru care Bint Jbeil era cunoscut.

Bazzi, jurnalistă, a candidat fără succes împotriva grupării la alegerile municipale din 2008, încercând să aducă în prim-plan vocile independente din oraș. Pe terenul familiei, ea a început ulterior să construiască o casă pentru care economisise ani întregi.

Cu ferestre mari de sticlă, care ofereau o priveliște asupra orașului și dealurilor din depărtare, casa devenise un refugiu pentru ea și familia sa. Acum, spune Bazzi, visul ei este distrus.

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Femeia a urmărit numeroase înregistrări video ale distrugerilor. Unele au fost publicate de Forțele de Apărare ale Israelului, iar altele i-au fost trimise de oameni din localitățile din apropiere.

Luna trecută, ea și-a recunoscut cartierul părinților într-o înregistrare în care o detonare controlată distrugea clădirile. Casa familiei nu apărea în imagini, iar Bazzi nu știe dacă a supraviețuit.

„Israelul nu distruge doar piatra”, a spus ea. „Fiecare obuz și fiecare atac aerian ucide o parte din sufletul nostru, o parte din amintirile noastre, o parte din copilăria noastră, o parte din istoria noastră.”

Zeci de mii de locuințe afectate

Consiliul Național pentru Cercetare Științifică din Liban estimează că aproape 85.000 de locuințe au fost avariate sau distruse în sudul țării.

Instituția avertizează că cifra ar putea fi o subestimare, întrucât între 20% și 30% dintre clădiri nu au fost încă evaluate, pe fondul continuării atacurilor israeliene.

Analiza imaginilor din satelit realizată de Financial Times și Lighthouse Reports în localitățile Khiam, Taybeh, Bint Jbeil și Haddatha indică faptul că distrugerile depășesc cu mult clădirile izolate sau centrele localităților.

Un salvator inspectează resturile clădirilor distruse la locul unui atac israelian în zona Maarakeh din sudul Libanului, lângă orașul de coastă Tir, pe 4 aprilie 2026. Foto: Profimedia

În unele zone, pagubele s-au extins progresiv către periferii. Financial Times a identificat dovezi privind detonări și demolări controlate efectuate de forțele israeliene și de contractori civili în zeci de comunități de frontieră.

Imagini verificate arată utilaje grele și excavatoare folosite pentru curățarea unor zone. Potrivit analizei Financial Times și CNRS, utilajele sunt produse și comercializate de companii precum Caterpillar și Volvo.

Caterpillar nu a răspuns solicitării de comentarii. Volvo a transmis că are un control limitat asupra modului în care produsele sale sunt utilizate în cele din urmă, dar că depune eforturi pentru a preveni „utilizarea abuzivă” a acestora.

Israelul a provocat, de asemenea, pagube unor monumente istorice și situri incluse pe lista UNESCO. Printre acestea se numără moschei datând din secolul al XVI-lea, biblioteci din secolul al XIX-lea, lăcașuri de cult, ruine romane și castele ale cruciaților.

„Este o încercare de a face zonele de nerecunoscut... de a rupe legătura oamenilor cu pământul și istoria lor”, a declarat Joanne Farchakh Bajjaly, de la Biladi, organizație dedicată conservării patrimoniului cultural libanez.

„Cum își pot reconstrui comunitățile dacă totul a dispărut?”, a întrebat aceasta.

Infrastructura de apă și energie, grav afectată

Campania israeliană se bazează, potrivit anchetei, pe metode folosite și în timpul unui conflict anterior cu Hezbollah, în 2024. Atunci, forțele israeliene au efectuat atacuri aeriene și demolări controlate, inclusiv după un armistițiu care, oficial, pusese capăt conflictului.

De această dată, metodele au fost aplicate pe o suprafață mai mare și la o scară mai extinsă.

Nu au fost afectate doar locuințele, ci și infrastructura de apă și energie, drumurile, școlile, terenurile agricole și serviciile medicale necesare funcționării comunităților.

Atacuri israeliene asupra Libanului, 25 martie 2026. Foto: Profimedia

Autoritățile libaneze consideră că tot ceea ce se află sub linia galbenă a fost complet distrus. Aceasta include cel puțin 2.500 de kilometri de infrastructură folosită pentru colectarea, stocarea și transportul apei către locuințe și întreprinderi. Datele provin de la autoritățile locale și de la CNRS.

Unele instalații au fost lovite direct, în timp ce altele au fost avariate de exploziile produse în apropiere, potrivit oficialilor, inginerilor și organizațiilor neguvernamentale.

Panourile solare care alimentează sistemele de apă au fost, de asemenea, vizate în mai multe rânduri. Un astfel de caz a fost înregistrat la 26 aprilie, când au fost lovite panourile care alimentau fântâna comunitară din satul creștin Debel.

„Apa este elementul cel mai important pentru ca viața să revină în sudul Libanului”, a declarat Sonia Ben Salem, de la organizația Action Against Hunger, care a verificat prin satelit pagubele produse la sute de obiective.

„Fără ea, nu putem prevedea o întoarcere masivă în acele zone”, a adăugat ea.

O imagine a distrugerilor în urma atacurilor israeliene asupra zonei Dahieh din Beirut, Liban, pe 12 martie 2026. Foto: Profimedia

Israelul a distrus, de asemenea, toate podurile peste râul Litani. Doar două dintre acestea au fost reparate parțial ulterior. Și zonele agricole au fost grav afectate.

Potrivit Ministerului Agriculturii din Liban, peste 20% dintre terenurile agricole și pădurile din sudul țării au fost distruse. Ministerul a acuzat, de asemenea, Israelul de tăierea copacilor.

Livezile de măslini, unele dintre ele vechi de sute de ani, au fost printre cele mai grav afectate, potrivit oficialilor.

Acestea reprezintă de mult timp atât o parte importantă a identității regiunii, cât și a economiei sudului Libanului, care asigură aproximativ 40% din producția națională de măsline.

Zeci de mii de copaci ar urma să fie replantați.

Acuzații privind folosirea fosforului alb

Ministerul Mediului din Liban și organizații pentru drepturile omului au documentat utilizarea pe scară largă de către Israel a fosforului alb, o substanță incendiară care poate provoca incendii și poate contamina solul și apa.

Potrivit acestor organizații, substanța ar fi fost utilizată atât în zone populate, cât și în zone agricole.

Israelul susține că utilizează fosforul alb în mod legal pentru îndepărtarea vegetației și pentru crearea unor cortine de fum. Organizațiile pentru drepturile omului avertizează însă că folosirea sa deasupra zonelor populate poate constitui o încălcare a dreptului internațional.

Ministerul Mediului din Liban a acuzat, de asemenea, Israelul că a pulverizat erbicide pe o suprafață de peste 2.000 de hectare de teren agricol în ultimii trei ani de conflict.

Acuzațiile se bazează pe probe de sol prelevate din zonele de frontieră. Autoritățile libaneze susțin că aceste acțiuni constituie un „ecocid”.

Sistemul medical, grav afectat

Distrugerile au afectat și sistemul medical. Zeci de unități medicale au fost avariate sau distruse în urma atacurilor aeriene.

Ministerul Sănătății din Liban afirmă că 135 de cadre medicale au fost ucise în timpul serviciului. Potrivit autorităților, multe dintre victime au murit în ceea ce sunt descrise drept atacuri „duble”, „triple” sau „cvadruple”.

Atac israelian în districtul Dahiyeh din Beirut. Foto: Profimedia

Acestea presupun lovirea aceleiași locații la câteva minute sau ore după primul atac, afectând inclusiv personalul medical și civilii care ajung la fața locului pentru a ajuta victimele.

Organizația Insecurity Insight, care monitorizează la nivel mondial atacurile asupra sistemelor de sănătate, a documentat peste 30 de astfel de incidente.

Financial Times și Lighthouse Reports au verificat și au geolocalizat materiale video referitoare la 10 dintre acestea.

Israelul afirmă că nu vizează personalul medical sau unitățile medicale, dar susține că Hezbollah folosește ambulanțe, spitale și alte obiective medicale pentru activități militare.

Oficialii, diplomații și organizațiile neguvernamentale afirmă însă că Israelul oferă rareori dovezi pentru a susține acuzațiile referitoare la cazuri concrete.

„Legea este foarte clară în această privință”, a declarat Christina Wille, directoarea Insecurity Insight.

Ea a subliniat că paramedicii care desfășoară activități de salvare și acordă asistență răniților sunt protejați împotriva atacurilor intenționate, chiar dacă au legături cu Hezbollah.

Protecția încetează, potrivit acesteia, doar în momentul în care aceștia comit acte care dăunează inamicului.

Experții în drept internațional avertizează asupra consecințelor

Începând cu 7 octombrie, Israelul a ocupat aproximativ 1.000 de kilometri pătrați din teritoriile vecine ale Libanului, Siriei și Gazei, provocând strămutarea populației și transformând aceste așa-numite „zone tampon” în teritorii puternic afectate de distrugeri.

Un ziar israelian de dreapta a descris această abordare drept „doctrina dărâmăturilor”.

Foto: Profimedia

Aceasta s-ar baza, potrivit lui Nathan Brown, profesor de afaceri internaționale la Universitatea George Washington, pe capacitatea Israelului de a acționa preventiv împotriva unor amenințări înainte ca acestea să se manifeste pe deplin, inclusiv în afara propriilor granițe.

„Aceasta este o nouă abordare care a însemnat... reconfigurarea teritoriilor și a populațiilor prin acțiuni militare, mai degrabă decât prin căutarea unor soluții diplomatice”, a spus Brown.

În Liban, distrugerile depășesc, potrivit anchetei, pagubele asociate direct luptelor sau obiectivelor pe care Israelul le consideră infrastructură Hezbollah. Acestea ajung până la distrugerea pe scară largă a unor sate aflate sub controlul efectiv al forțelor israeliene.

Un asemenea tip de distrugere ar putea intra sub incidența dreptului ocupației, care impune restricții mai severe, a declarat Janina Dill, expertă în dreptul și etica războiului la Universitatea Oxford.

Libanezii se întorc în sudul ţării după intrarea în vigoare a armistiţiului cu Israelul. Sursa foto: Profimedia Images

Potrivit acestui cadru juridic, o putere ocupantă poate distruge proprietăți civile doar atunci când acțiunea este impusă de o „necesitate militară imperativă”. O afirmație generală potrivit căreia Hezbollah s-ar putea întoarce și ar putea utiliza în viitor structurile civile nu ar fi suficientă, consideră Dill.

„Este extrem de improbabil ca necesitatea militară imperativă să se aplice fiecărei case dintr-un anumit sat”, a spus experta.

La rândul său, Kristine Beckerle, de la Amnesty International, a afirmat că împiedicarea revenirii civililor strămutați forțat ar putea constitui o crimă de război.

Potrivit guvernului libanez, peste 400.000 de persoane strămutate s-au întors în sudul țării.

Mulți oameni rămân însă strămutați, iar alții locuiesc la rude sau prieteni ori în clădiri avariate, fără acces la utilități, a afirmat Beckerle.

Negocierile dintre Israel și Liban nu au schimbat situația de pe teren

De luni de zile, Libanul și Israelul poartă negocieri mediate de Statele Unite. Obiectivul declarat este retragerea forțelor israeliene și instaurarea păcii. Până acum, însă, negocierile nu au produs schimbări semnificative pe teren.

Forțele israeliene continuă să demoleze sate și să incendieze livezi, potrivit anchetei, în timp ce locuitorii spun că nu văd semne ale unei reveniri rapide la situația de dinaintea conflictului.

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Negocierile au provocat, de asemenea, nemulțumirea multor libanezi, care consideră că statul este incapabil să oprească distrugerea locuințelor și a comunităților lor.

Între timp, Fadia Bazzi continuă să aștepte să afle ce a mai rămas din casa în care își investise economiile și care devenise refugiul familiei sale.

„Oamenii noștri obișnuiau să spună cu mult timp în urmă: «De-ar veni măcar o pasăre să-mi aducă vești»”, a povestit ea.

Dar acum, spune Bazzi, „nici măcar păsările nu mai sunt acolo, deasupra sudului și deasupra localității Bint Jbeil. Nu a mai rămas nimeni care să ne aducă vești.”

Editor : C.A.