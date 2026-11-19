În cadrul unui summit marcat de război, tensiuni nucleare și incertitudine economică, președintele Donald Trump a transmis un mesaj mai simplu către Vladimir Putin din Rusia și Xi Jinping din China: Suntem prieteni. În ultima zi a reuniunii din acest an a liderilor Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), Trump i-a tratat cu multă căldură pe Xi și Putin — făcând referire la relațiile personale, îmbrățișându-i și, la un moment dat, ajutându-l pe Xi să urce pe o scară rulantă. De asemenea, el a sugerat că afecțiunea reciprocă ar putea contribui la găsirea unor soluții pentru unele dintre cele mai dificile probleme ale lumii, notează The Washington Post.

„Ești prietenul meu și avem o relație foarte specială”, a spus Trump înaintea unei întâlniri cu Xi, „și cred că, atâta timp cât noi doi suntem la conducere, nu vom avea niciodată vreo problemă”.

Cu câteva ore mai devreme, declarațiile liderului american despre relația sa cu Putin au dominat o mare parte din comentariile lor publice, care au durat mai puțin de un minut înaintea unei întâlniri cu ușile închise. „Avem o relație excelentă de mulți ani. Ne cunoaștem de mult timp și cred că din asta pot rezulta multe lucruri minunate, sau cel puțin pot începe”.

Trump consideră că disponibilitatea sa de a colabora cu lideri autoritari pe care alte guverne occidentale îi evită este o virtute, susținând că relațiile personale sunt esențiale pentru a negocia cu aceștia. Însă criticii săi afirmă că această abordare a estompat granița dintre diplomație și deferență, permițându-le unor lideri precum Putin și Xi să exploateze setea lui Trump de admirație, în timp ce își urmăresc în continuare propriile interese strategice.

Xi a „răspuns strategic” la respectul pe care Trump i l-a arătat în timpul vizitei sale de stat din septembrie la Washington, a declarat William Yang, analist senior pentru Asia de Nord-Est la International Crisis Group. „Dar trebuie să facem distincția între o reciprocitate din necesitate și o adevărată apreciere a relației personale”.

Liderul chinez l-a întâmpinat personal pe Trump cu o îmbrățișare la aterizarea acestuia în Shenzhen, aceasta fiind prima dată când Xi a făcut o astfel de ieșire la aeroport pe durata mandatului său. La eveniment au participat, de asemenea, sute de dansatori care scandau „bun venit călduros”, precum și un survol al unui avion militar.

În schimb, prim-ministrul Japoniei a fost întâmpinat la aeroport de un diplomat chinez pensionat și de niciun avion care să zboare la joasă altitudine.

Summitul a oferit o ilustrare elocventă a stilului de diplomație preferat de Trump: personal, teatral și construit pe premisa că până și cei mai ostili lideri ai lumii pot fi câștigați de partea sa printr-o relație cu președintele american. Dacă această căldură se traduce în concesii concrete este o altă problemă. Putin și Xi au demonstrat în repetate rânduri că sunt dispuși să accepte gesturile de apropiere ale lui Trump fără a-i oferi neapărat ceea ce își dorește.

Întâlnirea din această metropolă întinsă din sudul Chinei contrastează cu scepticismul manifestat de ambele partide care îl așteaptă pe Trump la Washington.

Scandalul de spionaj în care este implicat fostul director general al Nvidia, Jensen Huang, a intensificat presiunea asupra parlamentarilor republicani pentru a înăspri restricțiile privind exporturile de cipuri din SUA. Unii susținători ai unei politici externe dure din cadrul Partidului Republican erau deja îngrijorați că administrația avea o atitudine prea permisivă față de China. De asemenea, democrații s-au angajat să investigheze orice legături între Trump și Rusia, ca parte a promisiunilor lor de campanie privind combaterea corupției.

Democrații au adoptat un ton mai dur în ajunul summitului, îndemnându-l pe Trump să înfrunte rivalii geopolitici pe care i-a tratat ca pe niște prieteni. Miercuri, liderul minorității din Senat, Chuck Schumer (democrat din New York), a declarat că Putin și Xi „îl manipulează pe Donald Trump ca pe o vioară ieftină”.

„Xi și Putin știu că, dacă îi mângâie ego-ul lui Trump, îi distrag atenția cu fast și ceremonii și îl flatează puțin, Trump va ceda în privința problemelor care contează cel mai mult pentru americani”, a spus Schumer.

Pe măsură ce democrații se pregătesc să preia controlul asupra ambelor camere ale Congresului în ianuarie, aceștia au dat de înțeles că intenționează să investigheze relația lui Huang cu un presupus spion chinez și să analizeze acțiunile administrației Trump. Democrații din Camera Reprezentanților și din Senat i-au cerut lui Trump săptămâna trecută să păstreze documentele referitoare la Nvidia.

Predecesorii lui Trump au avut reacții extrem de diferite față de Putin și Xi. Președintele Joe Biden l-a numit pe Putin „ucigaș”, „criminal de război” și „măcelar” și s-a referit la el în 2024 ca la un „nebun nenorocit”. De asemenea, Biden l-a numit pe Xi dictator, inclusiv imediat după un summit de patru ore cu liderul chinez, în 2023.

Președintele Barack Obama a cultivat relații cu Putin și Xi, dar rareori a confundat politețea diplomatică cu prietenia strategică. El l-a descris pe Putin ca fiind „extrem de politicos” în cadrul întâlnirilor lor, avertizând totodată că liderul rus era motivat de un naționalism retrograd.

Manifestările de prietenie personală din această săptămână au loc într-un moment în care obiectivele naționale și geopolitice ale administrației Trump au fost împiedicate de Putin și Xi.

Xi a profitat de controlul exercitat de China asupra lanțurilor de aprovizionare critice pentru a obține concesii din partea lui Trump. După ce Trump a lansat o ofensivă tarifară de amploare în 2025, Beijingul a restricționat exporturile de pământuri rare, esențiale pentru industria americană. Impasul rezultat a forțat Washingtonul să relaxeze restricțiile privind software-ul de proiectare a cipurilor și procesoarele AI ale companiei Nvidia, în schimbul cooperării Chinei în ceea ce privește exporturile de minerale.

„Beijingul a valorificat relativ bine această perioadă, menținându-și controlul asupra mineralelor de pământuri rare și consolidându-și într-o oarecare măsură poziția pe scena internațională în raport cu Statele Unite”, a declarat Yang.

Chiar și în privința unei chestiuni atât de delicate precum presupusul spionaj chinez, Trump a părut reticent să-l preseze pe Xi. El a declarat pentru Fox News că a abordat subiectul doar „pe scurt” în timpul cinei pe care au luat-o împreună, minimizând ulterior acuzațiile ca fiind ceva obișnuit între puteri rivale.

„Noi îi spionăm pe chinezi, iar ei ne spionează pe noi. Așa că nu o să le ceri să înceteze să mai facă asta”, a spus el. „Nu are rost”.

Uneori, Trump și-a manifestat frustrarea față de faptul că Putin nu și-a respectat promisiunile de a pune capăt războiului din Ucraina. „Putin ne servește o grămadă de prostii”, a declarat Trump în cadrul unei ședințe a Cabinetului de la Casa Albă, în iulie 2025. „Se poartă foarte frumos tot timpul, dar se dovedește că nu înseamnă nimic”.

O săptămână mai târziu, a fost și mai direct: „Putin i-a surprins cu adevărat pe mulți. Vorbește frumos, iar seara îi bombardează pe toți”.

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Editor : A.M.G.