Timp de un an, până în iunie 2026, președintele chinez Xi Jinping a stat acasă, cu excepția unei singure vizite în Coreea de Sud pentru a se întâlni cu omologul său american Donald Trump. În politica opacă a Chinei, nu s-a oferit niciun motiv pentru dragostea sa bruscă față de Beijing, scrie The Times.

A îmbătrânit, se concentrează pe problemele interne ale Chinei, în special cele economice? Sau – așa cum sugerau zvonurile – se luptă cu un atac intern condus de cel mai puternic șef militar al său, generalul Zhang Youxia?

Nimeni nu știe încă adevărul, deși unele dintre zvonurile despre Zhang s-au dovedit a fi cel puțin apropiate de adevăr atunci când a fost epurat și acuzat de lipsă de loialitate în ianuarie.

Însă Xi recuperează timpul pierdut. În ultimele trei luni, el s-a întâlnit cu o serie de lideri mondiali - chiar înainte de a zbura în Statele Unite la sfârșitul acestei luni pentru un alt summit cu Trump.

În acest weekend, la New Delhi, s-a întâlnit cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, reparând cea mai dificilă relație a Chinei după ani de tensiuni reciproce care aproape au degenerat într-un conflict frontalier în toată regula. De asemenea, a participat la un summit al „puterilor de mijloc” cu aceleași idei, așa-numitele țări BRICS, hotărâte să găsească o ordine globală alternativă la cea condusă de Statele Unite.

„Schimbări nemaivăzute de un secol accelerează în întreaga lume”, le-a spus Xi liderilor. „Sudul global, cu ascensiunea sa colectivă, a devenit un motor cheie al multipolarității mondiale”, a completat liderul chinez.

Declarațiile standard care susțin „multipolaritatea” mai degrabă decât „hegemonia americană” au fost un element de bază al diplomației chineze timp de ani de zile.

Cu toate acestea, Xi a folosit cele două președinții Trump - cu hotărârea sa de a ataca normele diplomatice și comerciale și instituțiile globale precum Națiunile Unite - pentru a pecetlui o schimbare majoră în modul în care Beijingul se așteaptă ca lumea să perceapă China și Partidul Comunist aflat la guvernare.

De la statutul de forță revoluționară sub președintele Mao la cel de putere în ascensiune care ar putea perturba ordinea stabilită sub succesorii săi, China se prezintă acum ca susținătoare a „ordinii bazate pe reguli”, pe care Trump o contestă.

În discursul său, Xi „a subliniat că țările din sudul global ar trebui să apere împreună statul de drept în afacerile internaționale, să protejeze normele fundamentale ale relațiilor internaționale, inclusiv egalitatea suverană, lipsa de amestec în afacerile interne și soluționarea pașnică a disputelor, și să se asigure că dreptul internațional și normele internaționale sunt aplicate tuturor, fără standarde duble”, se arată în comunicatul Ministerului de Externe.

Acest mesaj se potrivește bine cu interlocutorii aleși de Xi, care s-a întors în prima linie a politicii internaționale în ultimele trei luni.

Occidentul a prezentat ascensiunea liderilor populiști și naționaliști precum președintele Vladimir Putin, autocrații din Golf sau președintele Egiptului, Sisi, ca fiind legați de Trump. În opinia Chinei, aceștia sunt exact opusul: vizionari care îndrăznesc să apere interesele țării lor împotriva extinderii democrației și liberalismului de tip occidental.

Primele sale vizite din acest an au fost în Asia Centrală și în Egipt, unde vrea să-și consolideze politica de „om puternic” împotriva influenței SUA.

Mulți lideri autocrați și-au pus mari speranțe în Trump. Cu toate acestea, chiar și ei au fost deranjați de imprevizibilitatea sa, având în vedere că, în opinia lor, scopul politicii antidemocratice este de a menține stabilitatea.

Xi l-a găzduit recent și pe regele Abdullah al Iordaniei, în timp ce prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a vizitat și el Beijingul, întâlnindu-se cu alți înalți oficiali. Ambele țări se află ferm în orbita SUA în Orientul Mijlociu, dar s-au trezit prinse, fără să știe, în mijlocul războiului americano-israelian cu Iranul.

În mod ironic, BRICS a fost inițial o formulare a băncii de investiții americane Goldman Sachs și a economistului său șef de atunci, Jim O'Neill, pentru a descrie importanța economică crescândă a Braziliei, Rusiei, Indiei și Chinei.

Aceste țări, împreună cu Africa de Sud, au văzut, de asemenea, oportunitatea de a promova un scop politic comun, extinzându-și ulterior gruparea semi-formală pentru a include Egiptul, Etiopia, Indonezia, Iranul și Emiratele Arabe Unite.

Scepticii disprețuiesc adesea acest grup de țări disparate și adesea inamice. La un summit al miniștrilor de Externe din luna mai, aceștia nu au reușit să ajungă la un acord nici măcar asupra unei declarații neutre privind războiul din Orientul Mijlociu, în care Iranul și Emiratele Arabe Unite s-au aflat de tabere opuse.

Cu toate acestea, summitul liderilor a depășit chiar și acest obstacol. „Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea continuă a tensiunilor din Orientul Mijlociu/Asia de Vest [și] facem apel la exercitarea unei rețineri maxime, precum și la evitarea acțiunilor care ar putea agrava și mai mult situația”, se arată într-un comunicat emis în weekend.

Deși India a fost gazda summitului, vocea lui Modi pe scena mondială a fost redusă la tăcere în ultimii doi ani. Anterior, el se poziționase împotriva Chinei, considerându-se „mai Trump decât Trump”, susținând versiunea sa populistă de democrație și stabilind legături strânse cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu.

Ambele politici s-au întors împotriva Indiei în 2025, atât în ​​războaiele sale tarifare, cât și în politicile sale interne privind vizele. Războiul Israelului în Fâșia Gaza, și acum cu Iranul, a fost extrem de nepopular în rândul altor membri ai sudului global.

Deși războiul Rusiei cu Ucraina este o perturbare și mai evidentă a „ordinii mondiale”, sprijinul continuu al Chinei pentru președintele Putin este mult mai puțin evident - India a continuat, de asemenea, să își mențină relația cu Moscova.

Acest lucru l-a lăsat pe președintele Xi purtătorul de cuvânt incontestabil al BRICS și, în sens mai larg, al „lumii non-hegemonice”, deși China însăși devine un nou hegemon. Xi a stabilit cinci noi principii pentru sudul global în discursul său: inteligență artificială open-source, comerț intra-BRICS, cooperare în economia digitală, dezvoltarea tehnologiei „inteligente” în industrie și formarea comună a tinerilor ingineri și a oamenilor de știință.

Nu este o coincidență faptul că China devine nu doar un sud global, ci un lider global în toate aceste domenii.

În discursul său, Xi a subliniat că acest an a marcat începutul celui de-al 15-lea „plan cincinal” al Chinei, genul de abordare a guvernării politice abandonată de mult de Occident, dar pe care o consideră esențială pentru dezvoltarea economică a țării sale. „Este atât un plan pentru dezvoltarea Chinei, cât și o listă de cooperare pentru restul lumii”, a afirmat el.

Editor : Ș.R.