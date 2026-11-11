Summitul COP31 din Antalya. Antonio Guterres, apel la liderii mondiali: Combustibilii fosili trebuie să meargă pe calea dinozaurilor

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a folosit un limbaj dramatic pentru a avertiza, miercuri, cu privire la accelerarea încălzirii globale, în deschiderea unui summit de două zile al liderilor mondiali la Conferința ONU privind Climă (COP31) din Antalya, Turcia, transmite DPA.

Șeful ONU, care își încheie mandatul în curând, a cerut o impozitare mult mai mare a profiturilor imense obținute de marile companii petroliere. Banii ar trebui să fie direcționați în principal către țările vulnerabile care suferă de pe urma crizei climatice, a spus el.

„Poluatorii trebuie să plătească!”, le-a spus el zecilor de lideri adunați în orașul turistic turcesc. „Combustibilii fosili trebuie să meargă pe calea dinozaurilor”, a adăugat Guterres, menționând că acest lucru nu se va întâmpla de la sine. „Dinozaurii nu aveau un grup de lucru. Dar combustibilii fosili au”, a spus el.

Guterres a numit „un adevăr brutal” faptul că criza climatică depășește omenirea, emisiile de gaze cu efect de seră atingând un nivel istoric maxim în 2025. „Ultimii patru ani au fost cei mai fierbinți din istorie”, a subliniat Guterres.

În următoarele două săptămâni, peste 90.000 de participanți din peste 190 de țări vor discuta despre eforturile de a combate criza climatică și despre modalitățile de acordare a ajutorului financiar țărilor sărace. Multe dintre ele suferă acut din cauza consecințelor fatale ale schimbărilor climatice.

În funcție de regiune, acestea includ valuri de căldură mai intense și mai frecvente, secete, incendii forestiere, precum și furtuni și inundații

Fără infrastructură petrolieră și gazieră nouă

Guterres a insistat că nu există alternativă la eliminarea treptată a petrolului, cărbunelui și gazelor, adăugând că fiecare guvern trebuie să elaboreze foi de parcurs credibile în acest sens.

„Asta înseamnă fără cărbune nou. Fără infrastructură nouă pentru petrol și gaze” care să amenințe și mai mult obiectivul de limitare a creșterii temperaturii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.

„Știința ne spune că o depășire a acestui nivel este acum inevitabilă”, a spus Guterres. „Dar știința nu ne spune să ne predăm. Ne spune să luptăm mai cu spor.”

Comunitatea globală are „puterea de a determina cât de mare, cât de lungă și cât de devastatoare va fi această depășire”, a remarcat el. „Dar asta necesită conducere. Știm adevărul. Acum trebuie să acționăm în consecință.”

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Editor : Ș.R.