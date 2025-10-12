Live TV

Summitul pentru pace în Fâșia Gaza: cine sunt liderii mondiali care vor participa luni la întâlnirea din Sharm el-Sheikh, Egipt

Data publicării:
FILE PHOTO: Scenes from Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh ahead of international summit on Gaza
Summitul internațional pentru pace în Gaza are loc luni, 13 octombrie, în stațiunea egipteană de la Marea Roșie Sharm el-Sheikh. Foto: Reuters

Lideri din peste 20 de ţări vor participa luni la „summitul de pace” din Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roşie. Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza. Reuniunea va fi prezidată de preşedintele SUA, Donald Trump, şi de preşedintele egiptean, Abdel Fatah al-Sisi.

The Guardian enumeră câţiva dintre ceilalţi lideri care sunt aşteptaţi să participe:

  • Preşedintele Franţei: Emmanuel Macron
  • Preşedintele Turciei: Recep Tayyip Erdoğan
  • Prim-ministrul Regatului Unit: Keir Starmer
  • Prim-ministrul Spaniei: Pedro Sánchez
  • Prim-ministrul italian: Giorgia Meloni
  • Preşedintele Consiliului European: Antonio Costa
  • Secretarul general al ONU: António Guterres
  • Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei

Conform Axios, este de aşteptat să participe şi lideri sau miniştri de externe din Germania, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Arabia Saudită, Pakistan şi Indonezia, scrie News.ro.

Nu este clar dacă prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va participa la summit, în timp ce Hamas a confirmat că nu va lua parte.

Ministerul egiptean de Externe a afirmat duminică într-o nouă declaraţie că la summit se aşteaptă semnarea unui „document care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza”, afirmând că reuniunea este „istorică”. Summitul are ca scop inaugurarea „unui nou capitol de pace şi securitate ... şi alinarea suferinţei poporului palestinian” din Gaza, a afirmat acesta.

Duminică, armistiţiul dintre Israel şi Hamas este respectat pentru a treia zi consecutiv în Gaza, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni şi a deţinuţilor palestinieni şi a discursului preşedintelui american Donald Trump în faţa parlamentului israelian. Mii de palestinieni au continuat să se îndrepte spre nord, către oraşul Gaza, ţinta atacurilor israeliene din ultimele două luni, în speranţa că armistiţiul va pune capăt războiului.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
4
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
"Mama fotbalului kosovar" a văzut meciul arbitrat de Istvan Kovacs și a făcut un gest neașteptat
Digi Sport
"Mama fotbalului kosovar" a văzut meciul arbitrat de Istvan Kovacs și a făcut un gest neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
Sondaj. Cât cred românii că ar rezista armata în cazul unui atac, ce...
Incendiu la o rafinărie din Rusia atacată cu drone de armata ucraineană
SUA ajută de luni bune Ucraina să lovească infrastructura energetică...
doctor, cezariana, nastere
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia...
Hamas Summer Camp
Surse: Hamas se retrage din guvernarea Fâșiei Gaza. Cine va...
Ultimele știri
Cum a fost păcălită o femeie din Suceava și a pierdut 50.000 de lei: un apel telefonic, numele BNR și un credit de nevoi personale
Kremlinul vorbește despre „un moment foarte dramatic” privind războiul din Ucraina: doar Trump vrea pace, nu și europenii sau Kievul
Robert De Niro cheamă americanii la proteste împotriva lui Donald Trump: Democrația nu are regi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Trump ordonă Pentagonului să ia 8 miliarde de dolari din bugetul apărării pentru plata salariilor, în plin blocaj guvernamental
moneda trump
Chipul lui Donald Trump pe o monedă? Momentul din istorie când un alt lider a vrut același lucru și ce a urmat
Israel Says It Controls Corridor On Gaza-Egypt Border
Israel pregătește distrugerea tunelurilor Hamas din Gaza. Operațiunea va fi coordonată cu SUA
Preparations for an international summit on Gaza, in Sharm el-Sheikh
Trei oficiali din Qatar au murit într-un accident de mașină lângă Sharm el-Sheikh, în Egipt
Donald Trump.
Donald Trump a fost invitat să viziteze Hiroshima şi Nagasaki, într-un „moment critic pentru umanitate”
Partenerii noștri
Pe Roz
"A rămas amuzantă până la final". Diane Keaton "a trăit exact cum și-a dorit, după propriile reguli"...
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e milionar
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Adevărul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de...
Playtech
Ucrainenii au capturat un soldat inamic și au descoperit că este un student indian, iar motivul pentru care...
Digi FM
Hollywood-ul o plânge pe Diane Keaton. Omagii de suflet de la staruri de primă clasă: “Era amuzantă, complet...
Digi Sport
N-a stat pe gânduri! Decizia din minutul 90+9 care a declanșat "jihadul" în meciul numit "hoția secolului"
Pro FM
Loredana a stârnit reacții acide când s-a pozat în blugi scurți cât o fâșie de material: "Nu-și acceptă...
Film Now
Familia, pe primul loc. Kate Hudson, susținută de părinți și de frate, la o ceremonie unde a fost răsplătită...
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele...
Newsweek
Care pensionari vor avea primii pensie mărită la Mica Recalculare? Când au depus adeverințele
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Arheologii, tot mai aproape de găsirea mormântului Cleopatrei. Ar putea fi sub apă: "Ar fi una dintre cele...
Digi Animal World
O poiană din Finlanda a devenit ring de lupte pentru doi urși. Imaginile cu uriașii blănoși sunt virale
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu