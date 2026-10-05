„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată

Christopher Payne, un bărbat din nord-vestul statului Indiana, rămâne în detenție în Japonia după ce condamnarea sa pentru agresiune sexuală a fost anulată, următorul său proces nefiind preconizat să înceapă mai devreme de primăvara anului 2027.

Originar din Crown Point, bărbatul, care s-a mutat în Japonia în 2013, a negat în mod constant că ar fi agresat sexual o femeie în Ichikawa, prefectura Chiba, în iulie 2018. De atunci, cazul său a devenit o dispută urmărită cu mare atenție, care vizează analiza criminalistică a ADN-ului, detenția preventivă prelungită și practicile controversate de detenție din Japonia, informează Yahoo News.

Arestat la câțiva ani după agresiune

Presupusa agresiune a avut loc la scurt timp după miezul nopții, pe 12 iulie 2018, când o femeie care se întorcea acasă pe jos în Ichikawa a declarat că un bărbat cu glugă și mască s-a apropiat de ea din spate și a amenințat-o cu un cuțit, înainte de a o agresa sexual.

Conform relatărilor Clubului Corespondenților Străini din Japonia, femeia l-a descris pe agresor ca vorbind japoneză fără un accent străin evident. Susținătorii lui Payne au subliniat, de asemenea, diferențele dintre înfățișarea sa și descrierea inițială.

Payne a fost arestat abia în noiembrie 2021, la mai bine de trei ani după incident. Anchetatorii obținuseră probele sale de ADN în urma unui incident separat din 2020 și au identificat ulterior ceea ce procurorii au considerat a fi o potrivire cu materialul biologic prelevat de la victimă.

Iată ce s-a întâmplat în acel incident separat:

În februarie 2020 (mai precis în noaptea de 8 februarie, conform unor rapoarte), Payne a fost arestat în prefectura Yamanashi după ce s-a îmbătat și a adormit în holul casei unui străin. Incidentul a fost tratat ca o infracțiune minoră de intrare prin efracție/încălcare a proprietății. El nu a provocat pagube, proprietarii casei i-au acceptat scuzele și nu au depus plângere, iar el a fost eliberat a doua zi.

Înainte de eliberare, însă, poliția i-a solicitat (iar el a furnizat de bunăvoie) o probă de ADN prelevată din cavitatea bucală. Această probă a fost ulterior introdusă în baza de date națională a poliției japoneze, unde a fost identificată ca fiind compatibilă cu probele parțiale/mixte de ADN recuperate în urma agresiunii sexuale din Ichikawa din 2018. Acest lucru a dus la arestarea sa în noiembrie 2021 în legătură cu acel caz anterior.

Astfel, proba de ADN a devenit proba crucială a acuzării.

La procesul său din 2024, profesorul Yoshihiro Yamada de la Universitatea Stomatologică din Kanagawa a efectuat o analiză care a generat cifre statistice extrem de ridicate privind presupusa potrivire. În cele din urmă, Tribunalul Districtual din Chiba l-a condamnat pe Payne pe 9 iulie 2024, aplicându-i o pedeapsă de opt ani de închisoare cu muncă obligatorie.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că Payne a susținut că se afla în altă parte în momentul în care a avut loc atacul. Apărarea sa a invocat documente de angajare, mesaje și dovezi privind localizarea telefonului mobil care, potrivit acesteia, îl plasau în cartierul Shibuya din Tokyo în perioada respectivă.

Cazul a luat o întorsătură dramatică după ce apărarea lui Payne a obținut datele brute privind ADN-ul și le-a supus unei expertize independente.

„Ceea ce a făcut el a fost să testeze rezultatul de nenumărate ori, încercând să obțină valoarea corectă”, a spus Ford. El a mai declarat pentru CBS că probele nu ar îndeplini standardele de admisibilitate din SUA și a adăugat: „Cred că aceste probe ar trebui pur și simplu ignorate”.

Apărarea a susținut ulterior că anumite părți ale analizei ADN-ului fuseseră modificate sau manipulate. În orice caz, Curtea Superioară din Tokyo nu a acceptat toate alegațiile apărării, dar hotărârea sa din 11 decembrie 2025 a constatat probleme suficient de grave în ceea ce privește analiza ADN-ului cheie, încât a anulat condamnarea și a trimis cazul înapoi la Tribunalul Districtual din Chiba pentru un nou proces.

Hotărârea nu l-a declarat pe Payne nevinovat și nu a dispus eliberarea sa imediată.

Institutul pentru Drepturile Omului și Mass-Media, care a analizat rezumatele hotărârilor instanțelor japoneze și materialele furnizate de apărarea lui Payne și de grupul său de susținere, a subliniat în mod explicit că anularea condamnării nu constituie o achitare. Institutul a precizat că probele ADN, esențiale pentru condamnare, necesită o reexaminare.

Încă singur într-o celulă

În ciuda anulării condamnării, Payne rămâne încarcerat. CBS Chicago a relatat pe 22 septembrie că acesta este deținut în prezent în Chiba, la est de Tokyo, după ce a petrecut anterior ani de zile la Centrul de Detenție din Tokyo. Și-a petrecut cea mai mare parte a detenției în izolare, singur în celulă.

Situația sa a devenit din ce în ce mai urgentă din cauza problemelor de sănătate semnalate. Avocații și susținătorii săi au descris episoade care au implicat creșteri bruște ale tensiunii arteriale, leșin, vărsături cu sânge și sângerări din nas și gură.

Institutul pentru Drepturile Omului și Mass-Media a precizat că aceste relatări provin de la avocații și susținătorii lui Payne și nu au fost verificate în mod independent de către organizație.

Cea mai recentă scrisoare scrisă de mână de Payne către CBS a surprins disperarea unui om care știe că lupta sa juridică este departe de a fi încheiată.

„Sunt secretul murdar cel mai bine păstrat al Japoniei”, a scris el. Ulterior, a implorat: „Nu-i lăsați să mă țină ascuns”.

Mama sa, Ronda Payne, continuă să militeze pentru eliberarea fiului său din nord-vestul statului Indiana. Departamentul de Stat al SUA a confirmat pentru CBS că are cunoștință de detenția lui Payne și a efectuat mai multe vizite consulare, deși a refuzat să facă alte comentarii.

Presiunea internațională este, de asemenea, în creștere. Într-o declarație din 2 septembrie, Institutul Polonez pentru Drepturile Omului și Mass-Media a solicitat un nou proces prompt, echitabil și transparent, subliniind totodată că nu a stabilit în mod independent vinovăția sau nevinovăția lui Payne.

Între timp, noul proces a fost amânat pentru o dată ulterioară. Rapoartele indică faptul că, din cauza capacității limitate a Tribunalului Districtual din Chiba, procedurile s-ar putea să nu înceapă decât după aprilie 2027.

Editor : Sebastian Eduard