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Video „Sunt oameni în viață acolo și nimeni nu vine să-i salveze”. Supraviețuitorii descriu haosul provocat de cutremurele din Venezuela

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Numărul victimelor ar putea fi copleșitor. Foto Profimedia
Numărul victimelor ar putea fi copleșitor. Foto: Profimedia
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„Sunt oameni în viață acolo și nimeni nu vine să-i salveze”, spun locuitorii din zonele devastate de cele două cutremure puternice care au lovit Venezuela. În timp ce familiile postează fotografii ale celor dragi și așteaptă vești despre peste 27.000 de persoane date dispărute, echipele de salvare continuă căutările sub dărâmături. Bilanțul provizoriu a ajuns la 164 de morți și aproape 1.000 de răniți, însă autoritățile se tem că numărul victimelor va crește în zilele următoare, anunță BBC.

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Familiile persoanelor dispărute trăiesc ore de coșmar după seismele cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 care au zguduit Venezuela. Potrivit autorităților, peste 27.000 de persoane sunt date dispărute, iar numărul continuă să crească pe măsură ce sunt centralizate informațiile din zonele afectate.

Pe platformele dedicate persoanelor dispărute au început să apară mii de fotografii și mesaje publicate de rude care încearcă să afle ce s-a întâmplat cu apropiații lor. În multe localități, comunicațiile sunt afectate, ceea ce îngreunează identificarea victimelor și reunirea familiilor.

Mulți locuitori și-au petrecut noaptea pe străzi sau căutându-și rudele în Catia La Mar, din statul La Guaira, una dintre regiunile cel mai grav afectate de seismele care au zguduit Venezuela.

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„În acest moment nu avem nimic, nici măcar puterea sau curajul să intrăm acolo”, a declarat pentru AFP Larry Rojas, în vârstă de 49 de ani, aflat în fața unei clădiri prăbușite sub care mai mulți membri ai familiei sale sunt încă blocați.

O altă femeie, care așteaptă vești despre fiica sa prinsă sub dărâmăturile unei clădiri cu 12 etaje, a descris disperarea familiilor afectate: „Sunt oameni în viață acolo și nimeni nu vine să-i salveze”.

În La California, una dintre zonele cele mai grav afectate din Caracas, Eunice Arias, în vârstă de 45 de ani, stătea încă zguduită în fața clădirii sale avariate. Arias, care lucrează la un birou de schimb valutar din cartier, a declarat pentru Al Jazeera că a fost „îngrozitor” când s-a simțit prima undă de șoc.

Ieri lucram ca de obicei, iar apoi am ieșit afară când a avut loc cutremurul în apropierea cartierului La California. Nici nu pot descrie cât de înspăimântător a fost. Clădirile se clătinau; se auzeau coloanele scârțâind. A fost cu adevărat îngrozitor

Și-a amintit că a mai trăit un cutremur anul trecut, dar a spus că acesta a fost mult mai grav.

„Am mai trăit un cutremur în Los Teques, dar nimic asemănător cu acesta. Și, pe deasupra, au fost două cutremure. Al doilea a fost și mai grav. Am crezut că clădirea o să se prăbușească”, a spus Arias.

Tocmai ajunsese la apartamentul ei când a avut loc al doilea cutremur.

Lămpile au început să cadă, televizoarele s-au răsturnat, iar rezervoarele de apă se zguduiau atât de violent încât apa se împrăștia peste tot. A fost de nedescris. Sincer, a fost oribil

În Caracas, locuitorii povestesc că au simțit cum clădirile se zguduie violent. Odalis Escalona, în vârstă de 54 de ani, spune că „scările s-au desprins, întregul perete s-a crăpat, iar obiecte au căzut din tavan”.

La rândul său, Carmen Guedez, de 69 de ani, a relatat că s-a adăpostit în locuință alături de sora sa imobilizată la pat și de o vecină. „Nu am putut ieși”, a spus femeia.

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Bilanțul oficial anunțat de președinta interimară Delcy Rodriguez indică cel puțin 164 de morți și aproape 1.000 de răniți. Autoritățile avertizează însă că aceste cifre sunt provizorii și că numărul victimelor ar putea crește considerabil pe măsură ce salvatorii ajung în zonele cele mai grav afectate.

Cutremurele au provocat perturbări majore ale infrastructurii. Principalul aeroport al țării a fost avariat și închis temporar, iar autoritățile au dispus evacuarea unor clădiri considerate nesigure. Undele seismice au fost resimțite și în statele vecine, inclusiv în Brazilia.

Comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare situația. Organizația Națiunilor Unite a avertizat că următoarele zile vor fi decisive pentru operațiunile de salvare și pentru acordarea ajutorului umanitar.

„Zilele următoare vor necesita un efort colectiv masiv”, a declarat Tom Fletcher, unul dintre principalii responsabili ONU pentru coordonarea asistenței umanitare. Oficialul a subliniat că Venezuela se confrunta deja cu dificultăți umanitare importante înainte de producerea seismelor, milioane de persoane având nevoie de sprijin.

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Editor : C.A.

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