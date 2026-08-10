Superiahtul lui Mark Zuckerberg, în valoare de 300 de milioane de dolari, „a refuzat” să ajute o mică ambarcațiune care a emis un SOS

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, se confruntă cu critici după ce superiahtul său, în valoare de 300 de milioane de dolari, nu s-a grăbit să ajute pasagerii blocați pe o navă în apele Alaskăi.

Nava gigantică de 387 de picioare, „Launchpad”, nu a răspuns solicitărilor de ajutor atunci când o barcă de 6 metri a rămas fără combustibil în timpul unei călătorii între Petersburg și Juneau, Alaska, luni seara, a raportat publicația Alaska Beacon, scrie New York Post.

În schimb, un mic vas de croazieră, „Wilderness Legacy”, a venit în ajutorul navei.

În timp ce operațiunea de salvare era în desfășurare, căpitanul navei de croazieră a anunțat că superiahtul lui Zuckerberg, „The Launchpad”, s-ar fi aflat mai aproape de ambarcațiunea blocată decât propria sa navă și „a refuzat” să ofere ajutor, potrivit unui pasager.

„S-au auzit huiduieli aproape unanime”

„S-au auzit huiduieli aproape unanime” când căpitanul navei de croazieră a anunțat că nava lui Zuckerberg nu va veni în ajutorul navei, a spus pasagerul Michael Love într-o postare pe Bluesky.

Mica barcă a transmis un apel de ajutor luni, în jurul orei 21:30, a declarat Paza de Coastă.

Paza de Coastă a stabilit că nava nu se afla în pericol, dar a emis un apel de asistență maritimă aproximativ 30 de minute mai târziu.

Serviciile de urmărire a navelor arată că nava „Wilderness Legacy” a companiei UnCruise Adventures se afla la o distanță mai mare de barca eșuată decât propria navă a lui Zuckerberg în momentul în care a fost transmis semnalul de urgență, potrivit publicației Alaska Beacon.

De asemenea, imaginile arată nava de croazieră trecând pe lângă Launchpad în drumul său spre nava blocată — în timp ce mega-iahtul magnatului rețelelor sociale rămâne plutind în mijlocul apei, a relatat publicația.

Purtătorul de cuvânt al lui Zuckerberg a insistat într-o declarație că miliardarul din domeniul tehnologiei și familia sa nu se aflau la bordul navei — și că echipajul iahtului său comunica pe un canal radio diferit.

„Mark și familia sa nu se aflau la bord în momentul incidentului”, se menționează în declarația transmisă publicației Beacon.

Un superiaht de aproape 300 de milioane de dolari

Launchpad este megaiahtul de lux deținut de CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, o ambarcațiune impresionantă evaluată la aproximativ 300-390 de milioane de dolari. Livrat în anul 2024, acesta măsoară o lungime remarcabilă de 118 metri (387 de picioare), fiind construit de renumitul șantier naval olandez Feadship.

Designul exterior de excepție poartă semnătura celebrei firme Espen Øino International. Nava este o adevărată capodoperă a ingineriei marine și oferă un confort absolut.

Găzduiește 24 de oaspeți și necesită un echipaj dedicat de 48 de oameni.

Flotă de suport: Launchpad călătorește adesea alături de Wingman, o navă secundară de 100 de milioane de dolari folosită ca un veritabil „garaj plutitor” pentru jucăriile de lux ale miliardarului. Ambarcațiunea a atras atenția presei nu doar prin opulență, ci și prin controverse legate de confidențialitate (deconectarea sistemelor de urmărire AIS), precum și prin incidente recente în apele din Alaska.

Editor : Sebastian Eduard