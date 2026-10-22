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Surpriză în cursa din Texas pentru Senatul SUA : Doi membri ai dinastiei republicane Bush susțin un democrat

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George Bush rodina rodinné společné foto - Bushová Kochová LeBlondová
Membri ai familiei Bush, reuniți la Casa Albă în ianuarie 2005. Sursa foto: Profimedia images
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Doi membri ai familiei Bush, una dintre cele mai cunoscute dinastii politice republicane din SUA, îl susțin pe democratul James Talarico în cursa pentru un loc în Senatul american din partea statului Texas. Barbara Bush, fiica fostului președinte George W. Bush, a contribuit financiar la campania democratului, în timp ce unchiul său, Neil Bush, a anunțat că a votat deja pentru acesta, relatează BBC.

Candidatul republican Ken Paxton l-a învins în alegerile primare pe nepotul lui Neil Bush, astfel că adversarii politici ar putea interpreta susținerea acordată democratului drept o răzbunare față de această înfrângere. Însă, sprijinul familiei Bush ar putea influența o parte dintre alegătorii republicani nemulțumiți la scrutinul de luna viitoare. Niciun democrat nu a mai câștigat un loc în Senatul SUA din partea statului Texas din 1988.

Sondajele de opinie arată că Paxton și Talarico sunt aproape la egalitate înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie, care vor decide ce partid va controla Congresul.

Neil Bush a explicat că se opune lui Paxton din cauza eforturilor acestuia de a-l ajuta pe președintele Donald Trump să conteste înfrângerea suferită în fața lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din 2020. Într-o postare publicată marți seară pe Facebook, el a anunțat că a votat deja pentru Talarico, odată cu începerea votului anticipat.

„Votul meu a fost motivat de două lucruri: îngrijorarea profundă față de trecutul politic al lui Ken Paxton și admirația sinceră pentru caracterul și principiile pe care le văd la James Talarico”, a scris Neil Bush pe Facebook.

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La rândul său, Barbara Bush, sora geamănă a prezentatoarei TV Jenna Bush Hager, a donat 2.500 de dolari unui comitet de acțiune politică (PAC) care îl susține pe James Talarico, potrivit documentelor privind finanțarea campaniilor electorale.

Ken Paxton, care a supraviețuit mai multor scandaluri politice, a fost anterior pus sub acuzare în cadrul unei proceduri de destituire inițiate chiar de colegii săi republicani din legislativul statului Texas. De asemenea, el l-a învins în alegerile primare pe George P. Bush, fiul lui Jeb Bush.

Familia Bush a avut o relație complicată cu Donald Trump încă din 2016, când acesta l-a învins pe Jeb Bush, fost guvernator al Floridei, în competiția internă pentru desemnarea candidatului republican la alegerile prezidențiale.

Fostul președinte George H. W. Bush l-a descris la un moment dat pe Trump drept un „fanfaron” și a confirmat că a votat pentru democrata Hillary Clinton la alegerile prezidențiale din 2016.

Fiul său, George W. Bush, criticat în repetate rânduri de Trump pentru declanșarea războiului american din Irak, a formulat, la rândul său, critici voalate la adresa actualului președinte. În schimb, George P. Bush l-a susținut pe Trump în propriile sale campanii electorale.

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Editor : M.I.

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