Surpriză la ONU: SUA se alătură declarației care condamnă loviturile Israelului în Qatar

UN Security Council condemns Israeli strikes targeting Qatar
Prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, s-a deplasat la New York pentru a participa la reuniunea Consiliului de Securitate. Sursa foto: Profimedia Images
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o declarație prin care condamnă atacurile Israelului asupra unui complex rezidențial din Doha, ce vizau lideri Hamas. Textul, sprijinit de toți cei 15 membri ai consiliului inclusiv SUA, care de regulă blochează acțiuni împotriva Israelului, subliniază importanța dezescaladării și exprimă solidaritatea cu Qatarul, potrivit BBC.

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a condamnat atacurile Israelului asupra unui complex rezidențial din capitala Qatarului, Doha, care vizau membri de rang înalt ai Hamas. Declarația, care nu a menționat direct Israelul, a fost susținută de toți cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, inclusiv de SUA, care de obicei blochează acțiunile împotriva aliatului său apropiat.

„Membrii Consiliului au subliniat importanța dezescaladării și și-au exprimat solidaritatea cu Qatarul”, se arată în declarația redactată de Marea Britanie și Franța. Israelul și-a apărat decizia de a lansa atacul.

Qatarul a jucat un rol cheie în eforturile diplomatice de a pune capăt războiului Israel-Gaza, servind drept mediator al negocierilor indirecte dintre Hamas și Israel. Din 2012, găzduiește biroul politic al Hamas și este un aliat apropiat al SUA, pe teritoriul său aflându-se o bază aeriană americană importantă, situată în deșertul de la sud-vest de Doha.

Reacțiile ambasadorilor privind atacul din Doha

Reuniunea de urgență a fost solicitată de Qatar, Algeria, Pakistan și Somalia. Prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, s-a deplasat la New York pentru a participa.

„Acest atac pune comunitatea internațională la încercare”, a spus al-Thani în fața consiliului. „Israelul, condus de extremiști gălăgioși, a depășit orice graniță, orice limită de comportament. Nu putem prezice ce va face Israelul. Cum putem găzdui reprezentanți israelieni când ei au comis acest atac?”

Ambasadorul Pakistanului, Asim Iftikhar Ahmad, a declarat la rândul său că „este evident că Israelul, puterea ocupantă, este hotărât să submineze și să distrugă orice posibilitate de pace”.

Ambasadorul Algeriei, Amar Bendjama, a spus că Consiliul de Securitate rămâne „constrâns”, fiind „incapabil chiar și să numească agresorul, să califice agresiunea drept o încălcare a dreptului internațional”.

Reprezentantul Israelului, Danny Danon, a apărat însă atacul, afirmând că lovitura „transmite un mesaj care ar trebui să răsune în această sală. Nu există sanctuar pentru teroriști, nici în Gaza, nici în Teheran, nici în Doha”.

Pentru ca o declarație a Consiliului de Securitate să fie emisă, toți cei 15 membri trebuie să fie de acord cu textul. SUA au blocat mult timp declarațiile critice la adresa Israelului, ceea ce face remarcabil sprijinul lor pentru aceasta, chiar dacă Israelul nu este numit explicit.

Legăturile lui Donald Trump cu Qatar

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat anterior atacurile Israelului, scriind că loviturile unilaterale pe teritoriul Qatarului „nu sprijină obiectivele Israelului sau ale Americii”. Totuși, el a adăugat că „acest incident nefericit ar putea servi ca oportunitate pentru PACE” și că eliminarea Hamas reprezintă un „scop demn”.

Loviturile asupra Doha au șocat mulți din regiune, care considerau că relațiile apropiate cu SUA le oferă securitate. În mai, Trump a anunțat un acord economic „istoric”, semnat între Qatar și SUA, evaluat la cel puțin 1,2 trilioane de dolari (890 mld. lire sterline). De asemenea, Qatarul i-a oferit recent lui Trump un avion evaluat la 400 milioane de dolari drept „cadou necondiționat”, pentru a fi folosit ca noul Air Force One, aeronava oficială a președintelui american.

Hamas a anunțat că echipa sa de negociatori a supraviețuit loviturilor de marți, dar cinci membri au fost uciși, printre care și fiul negociatorului-șef al grupării, Khalil al-Hayya, a cărui soartă rămâne neclară. Un ofițer de securitate qatarez a fost, de asemenea, ucis.

