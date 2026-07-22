Surse: Donald Trump ar fi aprobat un acord nuclear care permite Arabiei Saudite să îmbogățească uraniu

Donald Trump ar fi aprobat un acord care ar permite Arabiei Saudite să îmbogățească uraniu pentru programul său nuclear civil, potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal și The New York Times. Înțelegerea, care nu a fost anunțată oficial, stârnește îngrijorări privind riscul proliferării nucleare și ar urma să fie analizată de Congresul SUA.

Persoanele citate, care nu sunt autorizate să vorbească public despre decizia ce nu a fost încă anunțată oficial, au declarat că acordul ar putea fi făcut public chiar de miercuri. Acesta ar urma să fie valabil timp de 30 de ani și să implice companii americane în dezvoltarea programului nuclear saudit. De asemenea, ar putea permite construirea unei instalații de îmbogățire a uraniului în Arabia Saudită, după realizarea unui studiu comun americano-saudit, relatează The Guardian.

Înainte de a intra în vigoare, acordul ar urma să fie transmis Congresului SUA pentru analiză, unde s-ar putea confrunta cu opoziția unor parlamentari. Aceștia se tem că sprijinirea Arabiei Saudite în îndeplinirea obiectivului său de lungă durată de a îmbogăți propriul uraniu ar putea alimenta un nou val de proliferare nucleară și de competiție în domeniul armelor atomice.

Arabia Saudită este stat membru al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), instituția cu sediul la Viena care promovează utilizarea pașnică a energiei nucleare și verifică, prin inspecții, că statele nu dezvoltă în secret programe pentru arme nucleare.

Potrivit uneia dintre sursele citate, acordul nu ar include Protocolul Adițional al AIEA, care permite un nivel mai ridicat de monitorizare, inspecții și verificări.

Posibilul anunț privind acordul intervine în contextul războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, justificat parțial prin obiectivul de a elimina capacitatea Teheranului de a dezvolta arme nucleare.

Iranul susține că programul său de îmbogățire a uraniului are exclusiv scopuri pașnice, însă anterior s-a lăudat că a îmbogățit uraniu până aproape de nivelul necesar pentru fabricarea unei bombe nucleare.

Casa Albă și oficialii saudiți de la Riad nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind informațiile publicate inițial de The Wall Street Journal.

Experții avertizează asupra riscului proliferării nucleare

Atât Donald Trump, cât și fostul președinte Joe Biden au încercat să încheie un acord nuclear cu Arabia Saudită pentru transferul de tehnologie americană.

Totuși, experții în neproliferare avertizează că instalarea unor centrifuge pentru îmbogățirea uraniului pe teritoriul saudit ar putea deschide calea către dezvoltarea unui program de arme nucleare, posibilitate pe care liderul de facto al regatului, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, nu a exclus-o în cazul în care Iranul ar obține o bombă atomică.

Îmbogățirea uraniului nu înseamnă automat dezvoltarea unei arme nucleare, fiind necesare și alte etape tehnologice, precum stăpânirea utilizării explozivilor convenționali sincronizați. Cu toate acestea, ea reprezintă un pas important care poate facilita militarizarea unui program nuclear, motiv pentru care Occidentul și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea față de activitățile Iranului.

Cooperare nucleară și în regiune

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a vizitat Arabia Saudită în 2025, cu puțin timp înaintea deplasării lui Donald Trump în regat, și a discutat cu omologul său saudit despre dezvoltarea industriei nucleare civile a țării.

În același timp, Arabia Saudită și Pakistanul, stat care deține arme nucleare, au semnat un pact de apărare reciprocă după atacul lansat de Israel asupra Qatarului, care a vizat oficiali Hamas. Ulterior, ministrul pakistanez al Apărării a declarat că programul nuclear al țării „va fi pus la dispoziția” Arabiei Saudite, dacă va fi necesar, declarație interpretată ca un avertisment adresat Israelului, considerat de mult timp singurul stat din Orientul Mijlociu care deține arme nucleare.

Spre deosebire de Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite au semnat cu Statele Unite un așa-numit „Acord 123” pentru construirea centralei nucleare Barakah, cu sprijin sud-coreean, fără a solicita însă dreptul de a îmbogăți uraniu. Experții în neproliferare consideră acest model drept standardul de referință pentru statele care doresc să dezvolte programe nucleare civile.

Editor : M.I.