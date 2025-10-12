Surse: Hamas se retrage din guvernarea Fâșiei Gaza. Cine va administra teritoriul palestinian în perioada de tranziție

Hamas nu va mai face parte din viitoarea guvernare a Fâșiei Gaza, potrivit unor surse din cadrul mișcării islamiste palestiniene. Decizia vine în ajunul summitului de luni din Egipt, la care vor participa în jur de 20 de lideri internaționali, inclusiv președintele american Donald Trump.

Un armistiţiu a intrat în vigoare vineri, după doi ani de război între Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, pe baza planului în 20 de puncte al preşedintelui american, care prevede dezarmarea Hamas şi exclude orice rol al mişcării islamiste în viitoarea guvernare a teritoriului palestinian.

„Pentru Hamas, guvernarea Fâşiei Gaza este o problemă rezolvată. Hamas nu va participa deloc la faza de tranziţie, ceea ce înseamnă că a renunţat la controlul asupra Fâşiei Gaza, dar rămâne un element fundamental al societăţii palestiniene”, a declarat pentru AFP o sursă apropiată echipei de negociatori ai Hamas, sub condiţia anonimatului, relatează Agerpres.

Deşi conducerea Hamas a fost în trecut divizată în privinţa unor chestiuni cheie, privind îndeosebi viitoarea administrare a Gazei, refuzul dezarmării pare să întrunească un consens.

„Hamas acceptă un armistiţiu pe termen lung şi că armele sale nu vor fi folosite deloc în această perioadă, cu excepţia cazului unui atac israelian asupra Gazei”. „Propunerea de predare a armelor este exclusă şi nu este negociabilă", a declarat sâmbătă pentru AFP un oficial Hamas, vorbind sub condiţia anonimatului.

Prima clauză a planului Trump prevede că Fâşia Gaza, unde mişcarea islamistă a preluat puterea în 2007, va deveni „o zonă deradicalizată şi liberă de terorism, care nu va reprezenta o ameninţare pentru vecinii săi”.

Planul prevede, de asemenea, că Hamas nu va juca niciun rol în viitoarea guvernare a Fâşiei Gaza şi că infrastructura şi arsenalul său militar vor fi distruse. În timpul unei faze de tranziţie, un comitet palestinian „tehnocratic şi apolitic” va fi responsabil de gestionarea serviciilor publice.

Sursa apropiată negociatorilor Hamas a indicat că echipa a solicitat Egiptului, una dintre ţările cu rol de mediator, să convoace o întâlnire înainte de sfârşitul săptămânii viitoare pentru a ajunge la un acord privind componenţa acestui comitet, adăugând că lista de nume este „aproape gata”.

„Hamas, împreună cu celelalte facţiuni, a propus 40 de nume. Nu există absolut niciun drept de veto asupra lor şi niciunul dintre ele nu aparţine Hamas”, a adăugat sursa citată.

Editor : M.I.