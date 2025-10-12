Live TV

Surse: Hamas se retrage din guvernarea Fâșiei Gaza. Cine va administra teritoriul palestinian în perioada de tranziție

Data actualizării: Data publicării:
Hamas Summer Camp
Hamas exclude propunerea de predare a armelor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Hamas nu va mai face parte din viitoarea guvernare a Fâșiei Gaza, potrivit unor surse din cadrul mișcării islamiste palestiniene. Decizia vine în ajunul summitului de luni din Egipt, la care vor participa în jur de 20 de lideri internaționali, inclusiv președintele american Donald Trump.

Un armistiţiu a intrat în vigoare vineri, după doi ani de război între Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, pe baza planului în 20 de puncte al preşedintelui american, care prevede dezarmarea Hamas şi exclude orice rol al mişcării islamiste în viitoarea guvernare a teritoriului palestinian.

„Pentru Hamas, guvernarea Fâşiei Gaza este o problemă rezolvată. Hamas nu va participa deloc la faza de tranziţie, ceea ce înseamnă că a renunţat la controlul asupra Fâşiei Gaza, dar rămâne un element fundamental al societăţii palestiniene”, a declarat pentru AFP o sursă apropiată echipei de negociatori ai Hamas, sub condiţia anonimatului, relatează Agerpres.

Deşi conducerea Hamas a fost în trecut divizată în privinţa unor chestiuni cheie, privind îndeosebi viitoarea administrare a Gazei, refuzul dezarmării pare să întrunească un consens.

„Hamas acceptă un armistiţiu pe termen lung şi că armele sale nu vor fi folosite deloc în această perioadă, cu excepţia cazului unui atac israelian asupra Gazei”. „Propunerea de predare a armelor este exclusă şi nu este negociabilă", a declarat sâmbătă pentru AFP un oficial Hamas, vorbind sub condiţia anonimatului.

Prima clauză a planului Trump prevede că Fâşia Gaza, unde mişcarea islamistă a preluat puterea în 2007, va deveni „o zonă deradicalizată şi liberă de terorism, care nu va reprezenta o ameninţare pentru vecinii săi”.

Planul prevede, de asemenea, că Hamas nu va juca niciun rol în viitoarea guvernare a Fâşiei Gaza şi că infrastructura şi arsenalul său militar vor fi distruse. În timpul unei faze de tranziţie, un comitet palestinian „tehnocratic şi apolitic” va fi responsabil de gestionarea serviciilor publice.

Sursa apropiată negociatorilor Hamas a indicat că echipa a solicitat Egiptului, una dintre ţările cu rol de mediator, să convoace o întâlnire înainte de sfârşitul săptămânii viitoare pentru a ajunge la un acord privind componenţa acestui comitet, adăugând că lista de nume este „aproape gata”.

„Hamas, împreună cu celelalte facţiuni, a propus 40 de nume. Nu există absolut niciun drept de veto asupra lor şi niciunul dintre ele nu aparţine Hamas”, a adăugat sursa citată.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
4
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
"Mama fotbalului kosovar" a văzut meciul arbitrat de Istvan Kovacs și a făcut un gest neașteptat
Digi Sport
"Mama fotbalului kosovar" a văzut meciul arbitrat de Istvan Kovacs și a făcut un gest neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
Sondaj. Cât cred românii că ar rezista armata în cazul unui atac, ce...
Incendiu la o rafinărie din Rusia atacată cu drone de armata ucraineană
SUA ajută de luni bune Ucraina să lovească infrastructura energetică...
doctor, cezariana, nastere
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia...
Charley Ottley în studioul Digi24.
Invitația adresată de Electrica lui Charlie Ottley, după ce a stat...
Ultimele știri
Summitul pentru pace în Fâșia Gaza: cine sunt liderii mondiali care vor participa luni la întâlnirea din Sharm el-Sheikh, Egipt
Cum a fost păcălită o femeie din Suceava și a pierdut 50.000 de lei: un apel telefonic, numele BNR și un credit de nevoi personale
Kremlinul vorbește despre „un moment foarte dramatic” privind războiul din Ucraina: doar Trump vrea pace, nu și europenii sau Kievul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
robert de niro
Robert De Niro cheamă americanii la proteste împotriva lui Donald Trump: Democrația nu are regi
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Trump ordonă Pentagonului să ia 8 miliarde de dolari din bugetul apărării pentru plata salariilor, în plin blocaj guvernamental
moneda trump
Chipul lui Donald Trump pe o monedă? Momentul din istorie când un alt lider a vrut același lucru și ce a urmat
Israel Says It Controls Corridor On Gaza-Egypt Border
Israel pregătește distrugerea tunelurilor Hamas din Gaza. Operațiunea va fi coordonată cu SUA
Donald Trump.
Donald Trump a fost invitat să viziteze Hiroshima şi Nagasaki, într-un „moment critic pentru umanitate”
Partenerii noștri
Pe Roz
"A rămas amuzantă până la final". Diane Keaton "a trăit exact cum și-a dorit, după propriile reguli"...
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e milionar
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Adevărul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de...
Playtech
Ucrainenii au capturat un soldat inamic și au descoperit că este un student indian, iar motivul pentru care...
Digi FM
Hollywood-ul o plânge pe Diane Keaton. Omagii de suflet de la staruri de primă clasă: “Era amuzantă, complet...
Digi Sport
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
Pro FM
Loredana a stârnit reacții acide când s-a pozat în blugi scurți cât o fâșie de material: "Nu-și acceptă...
Film Now
Familia, pe primul loc. Kate Hudson, susținută de părinți și de frate, la o ceremonie unde a fost răsplătită...
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele...
Newsweek
Care pensionari vor avea primii pensie mărită la Mica Recalculare? Când au depus adeverințele
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Arheologii, tot mai aproape de găsirea mormântului Cleopatrei. Ar putea fi sub apă: "Ar fi una dintre cele...
Digi Animal World
O poiană din Finlanda a devenit ring de lupte pentru doi urși. Imaginile cu uriașii blănoși sunt virale
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu