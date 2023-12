Susan Sarandon își cere scuze pentru afirmațiile făcute despre evrei la un miting pro-Palestina din New York

Actriţa americană Susan Sarandon şi-a prezentat scuze şi a recunoscut o „greşeală teribilă”, la zece zile după ce a fost concediată de agenţia sa din cauza comentariilor sale controversate despre evrei, făcute la o demonstraţie de susţinere a Palestinei la New York, informează news.ro.

„Am participat recent la o manifestaţie alături de diverse grupuri de activişti care urmăreau să sublinieze urgenţa de a răspunde la criza umanitară din Gaza şi de a cere o încetare a focului”, a scris ea în preambulul declaraţiei sale publicate vineri.

În urma tensiunilor crescânde din ultimele luni legate de conflictul israeliano-palestinian, care au dus la o explozie a actelor antisemite atât în Statele Unite, cât şi în Franţa, starul din „Thelma & Louise” a declarat în cadrul evenimentului că „mulţi oameni se tem să fie evrei în acest moment, iar acest lucru le dă o idee despre cum este să fii musulman în această ţară”.

Tocmai aceste comentarii au făcut obiectul multor reacţii indignate. Aviva Klompas, fostă redactor de discursuri pentru delegaţia israeliană la ONU, a considerat că Susan Sarandon a explicat că „evreii americani au meritat-o - că nu avem dreptul de a trăi liberi de hărţuire şi atacuri”.

UTA, agenţia de talente care o reprezentase pe Susan Sarandon, a reziliat şi ea contractul. La această frază revine actriţa: „Această formulare a fost o greşeală teribilă, deoarece implică faptul că până acum evreii nu au cunoscut persecuţia. Realitatea este opusă”, a scris ea.

„După cum ştim cu toţii, de la secole de opresiune şi genocid în Europa până la împuşcăturile de la Tree of Life din Pittsburgh (atac care a vizat o sinagogă în timpul căreia au murit 11 persoane în 2018, n.r.), evreii sunt de mult timp familiarizaţi cu discriminarea şi violenţa comise din cauza religiei, iar acest lucru continuă şi astăzi”, continuă ea, înainte de a concluziona: „Regret profund că am minimalizat această realitate şi că am jignit oamenii cu acest comentariu”, a spus Susan Sarandon.

