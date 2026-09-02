Video Sute de oameni evacuați în Sicilia, din cauza incendiilor care au ajuns până la case. Cea mai afectată este Taormina Data actualizării: 02.09.2026 00:20 Data publicării: 02.09.2026 00:19 Foto: captură video Digi24 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google În Sicilia, sute de oameni au fost scoși de urgență din case, pentru că incendiile de vegetație au ajuns până în curțile lor. Alertă într-un hotel din Constanța: 58 de persoane au acuzat stări de rău. Ministerul Sănătății: DSP a deschis o anchetă epidemiologică Germania învinovățește Rusia pentru tentativa de sabotaj de la aeroportul din Leipzig: „Se încadrează în modelul cunoscut” Scandal în Berceni: edilul a oprit repararea pasajului peste Autostrada Capitalei. CNAIR amenință cu poliția: „Nu este Vestul Sălbatic” Atentat la o stație de transformare din Brandenburg, Germania. Au fost găsite dispozitive explozive Mircea Abrudean, despre întâlnirea Bolojan-Tănăsescu din biroul său de la Senat: „Nu e treaba mea să verific agenda premierului” Botond Csoma: UDMR nu exclude să-l susțină pe Grindeanu la formarea unui nou guvern. Ce spune despre Siegfried Mureșan Abrudean, despre șefii serviciilor: „Este nevoie ca mandatele să fie limitate în timp”. Ce spune despre Pahonțu Mărturie din Isaccea: „Au fost printre cele mai puternice bubuituri de când a început războiul. Auzeam vecinii țipând” Bilanțul viiturii din Himalaya a trecut de 1.000 de morți. Peste 4.400 de oameni, dați dispăruți Cele mai mari probleme sunt în Taormina, o destinație aleasă tot mai mult și de români. Imaginile surprinse de primarul localității arată suferința oamenilor nevoiți să lase în calea flăcărilor tot ce au agonisit o viață întreagă. Editor : A.C. Etichete: italia incendii sicilia Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS 2 Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi... 3 Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din... 4 „Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de... 5 O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca...