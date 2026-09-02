În Sicilia, sute de oameni au fost scoși de urgență din case, pentru că incendiile de vegetație au ajuns până în curțile lor.

Cele mai mari probleme sunt în Taormina, o destinație aleasă tot mai mult și de români.

Imaginile surprinse de primarul localității arată suferința oamenilor nevoiți să lase în calea flăcărilor tot ce au agonisit o viață întreagă.

Editor : A.C.