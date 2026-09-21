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Video Sute de zboruri anulate și peste 1,6 milioane de oameni îndemnați să evacueze pe măsură ce taifunul Dujuan se apropie de Japonia

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Typhoon Dujuan
O stradă din Ichikawa, în apropiere de Tokyo, inundată în urma ploilor aduse de taifunul Dujuan. Sursa foto: profimedia Images
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Din articol
Curse aeriene anulate și ordine de evacuare

Taifunul Dujuan se îndreaptă spre zona metropolitană Tokyo, aducând ploi torențiale și rafale de vânt de până la 144 km/h. Autoritățile japoneze avertizează asupra riscului de inundații și alunecări de teren, iar precipitațiile ar putea atinge niveluri record.

Un taifun puternic se apropia luni de coasta pacifică a Japoniei, aducând ploi torenţiale, vânturi violente şi un risc crescut de alunecări de teren în regiunea Kanto şi în alte părţi din estul Japoniei, a declarat Agenţia Meteorologică a Japoniei (JMA). Condiţiile s-ar putea deteriora rapid, relatează News.ro.

Ploile torenţiale au inundat deja Insulele Izu şi anumite zone de pe coasta Pacificului a Japoniei, unele localităţi înregistrând peste 300 de litri pe metrul pătrat de precipitaţii începând de sâmbătă, ceea ce a determinat autorităţile să emită cea mai înaltă alertă de urgenţă privind alunecările de teren pentru oraşul Oshima din Insulele Izu, situat la aproximativ 110 km sud de Tokyo.

JMA a declarat că aversele s-ar putea intensifica începând de luni după-amiază, pe măsură ce taifunul se apropie de regiunea Kanto, o zonă care include Tokyo şi prefecturile învecinate.

Luni, taifunul se afla la aproximativ 130 de kilometri sud de Katsuura, lângă Tokyo, cu rafale de vânt care atingeau 144 de kilometri pe oră, iar peste 9.000 de gospodării erau fără curent electric în prefecturile Chiba, Saitama şi Shizuoka, precum şi în alte zone din apropierea capitalei Tokyo. O persoană a fost uşor rănită, iar nouă case au fost avariate.

Curse aeriene anulate și ordine de evacuare

Taifunul Dujuan a dus luni la anularea a 275 de zboruri în Japonia şi la emiterea unor ordine de evacuare pentru peste 1,6 milioane de locuitori, în timp ce meteorologii avertizau asupra unor precipitaţii care ar putea atinge niveluri record pe măsură ce taifunul se apropia de Tokyo. Japan Airlines a anulat 120 de zboruri interne şi 15 zboruri internaţionale, iar All Nippon Airways a anulat 140 de zboruri interne.

Plecarea prim-ministrului Sanae Takaichi spre New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU a fost amânată cu patru ore din cauza furtunii, guvernul anunţând că aceasta va părăsi Tokyo la ora locală 23:00. (18:00 ora României).

Companiile feroviare au suspendat circulaţia pe anumite linii din Tokyo şi din regiunile învecinate. De asemenea, au fost emise alerte de alunecări de teren pentru Tokyo şi prefecturile Chiba, Kanagawa şi Shizuoka.

„În aceste zone (aflate în stare de alertă), ploile riscă să continue pe măsură ce taifunul se îndreaptă spre nord”, a declarat presei Takuya Hosomi, de la Agenţia Meteorologică Japoneză.

Peste 1,6 milioane de locuitori din Tokyo şi din regiunile învecinate au fost îndemnaţi să plece, potrivit agenţiei japoneze pentru gestionarea incendiilor şi a catastrofelor, dar aceste recomandări nu sunt obligatorii în Japonia.

La Jocurile Asiatice din prefectura Aichi, din centrul Japoniei, organizatorii au amânat competiţia de echitaţie până marţi, din cauza apropierii taifunului.

Taifunul a dus, de asemenea, la anularea ultimei zile a Tokyo Game Show, unul dintre cele mai mari târguri de jocuri video din lume, organizat la Chiba, în apropierea capitalei. De asemenea, au fost anulate un mare festival de muzică în aer liber şi un meci de baseball programate la Chiba.

Autorităţile au avertizat că se pot forma benzi liniare de ploaie deasupra regiunii Kanto şi a Japoniei centrale, crescând brusc riscul de viituri şi alte dezastre legate de ploi. Benzile liniare, care au devenit o preocupare tot mai mare în Japonia în ultimii ani, pot aduce cantităţi extraordinare de precipitaţii într-o zonă restrânsă timp de câteva ore.

Imagini publicate pe reţelele sociale arătau drumuri inundate în faţa gării din Kamakura, o destinaţie turistică foarte apreciată. „Mai multe zone ale oraşului sunt inundate. Prin urmare, este periculos să vă deplasaţi cu maşina”, a avertizat primarul oraşului Kamakura, Takashi Matsuo, pe X.

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Agenţia Meteorologică Japoneză avertizase duminică că ploile şi vântul se vor intensifica înainte de sosirea taifunului. „Cantitatea totală de precipitaţii până marţi ar putea depăşi media întregii luni septembrie şi ar putea atinge un nivel record”, a avertizat aceasta.

Taifunul Dujuan survine într-un an marcat de fenomene meteorologice extreme la nivel mondial, cu precipitaţii neobişnuit de intense, inundaţii şi cicloni tropicali care afectează regiuni de la Asia de Est până în America de Nord şi Europa.

Editor : M.I.

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