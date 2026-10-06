Sylvester Stallone critică dur războiul din Iran și face o mărturisire neașteptată. Ce spune acum despre Donald Trump

Actorul american Sylvester Stallone critică dur implicarea Statelor Unite în războiul din Iran și sugerează că și-a schimbat perspectiva asupra politicii, într-un interviu acordat cotidianului spaniol El País. Starul din „Rocky” și „Rambo”, care în trecut și-a exprimat public admirația față de Donald Trump, spune că „urăște” războiul și se întreabă de ce SUA continuă să intervină militar în alte țări.

Stallone, în vârstă de 80 de ani, a făcut declarațiile într-un amplu interviu acordat El País cu ocazia apariției volumului său de memorii „The Steps”. Întrebat despre Donald Trump, pe care l-a susținut public în trecut, actorul lasă să se înțeleagă că poziția sa s-a schimbat.

„Uneori spunem lucruri pe care probabil n-ar trebui să le spunem. M-am schimbat mult în ceea ce privește politica. El atrage mulți oameni, dar lucrurile se schimbă”, spune Stallone.

„Urăsc ideea de a fi în Iran”

Actorul își îndreaptă apoi criticile către război și implicarea Statelor Unite în Iran. „Războiul este oribil. Îl urăsc! Singurii care se îmbogățesc sunt cei din complexul militar-industrial, cu sângele și oasele acelor oameni sărmani care nu câștigă nimic. Urăsc ideea de a fi în Iran”, afirmă Stallone.

Actorul face o paralelă cu războiul din Vietnam, subiect aflat și în centrul universului personajului Rambo, și critică intervențiile militare americane din ultimele decenii.

„Când am făcut «Rambo», vorbeam despre războiul din Vietnam. De la Coreea încoace, mergem în țări fără niciun motiv nenorocit. Războiul este justificat doar dacă ești atacat”, spune el.

„De ce mergem acolo? Îmi pare atât de rău pentru soldați. Viețile lor sunt distruse complet și, cu toate acestea, continuă să apere drapelul”, adaugă actorul.

Spre finalul discuției, Stallone încearcă însă să traseze o limită între criticile sale față de război și o declarație politică propriu-zisă: „Nu mă băgați în politică. Am spus doar că urăsc războiul”.

Declarațiile contrastează cu poziția publică adoptată de Stallone în urmă cu aproape doi ani. În noiembrie 2024, după victoria electorală a lui Donald Trump, actorul l-a prezentat la un eveniment organizat la Mar-a-Lago drept „un personaj mitic” și l-a comparat cu primul președinte american.

„Avem un al doilea George Washington”, spunea atunci Stallone despre Trump. Întrebat acum despre susținerea pe care i-a acordat-o președintelui american, actorul răspunde: „Uneori spunem lucruri pe care probabil n-ar trebui să le spunem. M-am schimbat mult în ceea ce privește politica”.

Relația lui Stallone cu administrația Trump a fost însă mai nuanțată decât sugerau aparițiile lor publice. Actorul spune că a aflat de la CNN că fusese desemnat „ambasador special” pentru Hollywood și că a contactat Casa Albă pentru a refuza rolul.

„Când am fost numit ambasador, nici măcar nu știam. Mă uitam la CNN și au anunțat. Am sunat la Casa Albă să spun că nu vreau postul”, povestește Stallone. Actorul ironizează și titulatura: „Ambasador? Ca și cum Hollywoodul ar fi o țară străină! Mi s-a părut ridicol”.

Stallone a explicat separat, într-un interviu acordat The Sunday Times, că nu considera realistă ideea de a merge la marile studiouri de la Hollywood și de a le spune cum să-și conducă afacerile. Actorul, care se declară neafiliat politic, a spus că a refuzat rolul propus de Trump.

Editor : M.I.