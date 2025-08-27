Bilanţul taifunului Kajiki şi al inundaţiilor provocate de acesta în Vietnam a crescut la 7 morţi, 34 de răniţi şi o persoană dată dispărută, a relatat miercuri agenţia de vietnameză presă VNA, citată de Xinhua.

Conform datelor Ministerului Agriculturii şi Mediului, 15 case au fost distruse, iar alte peste 8.700 de structuri au fost avariate, inclusiv 63 de şcoli şi opt unităţi medicale.



Peste 81.500 de hectare de orezării au fost inundate şi aproximativ 2.000 de animale şi păsări au murit.

Premierul Pham Minh Chinh a ordonat autorităţilor locale să restabilească de urgenţă alimentarea cu energie electrică, telecomunicaţiile, transportul şi funcţionarea şcolilor şi a serviciilor sanitare, să livreze ajutoare şi să repare locuinţele avariate pentru a ajuta comunităţile afectate să îşi revină înainte de începerea noului an şcolar.

Taifunul Kajiki, a cincea furtună care a afectat Vietnamul în acest an, a lovit la începutul săptămânii mai multe provincii din nordul şi centrul ţării unde a adus ploi torenţiale şi vânturi puternice.

Editor : C.A.