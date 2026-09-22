Noul taifun este a 25-a furtună care lovește Japonia în acest an. Acesta a adus rafale de vânt de aproape 200 de kilometri pe oră și cantități record de precipitații. Într-un oraș, în doar 48 de ore, a plouat de două ori mai mult decât cantitatea medie de precipitații înregistrată în luna septembrie.

În zeci de localități, meteorologii au emis cel mai înalt nivel de alertă pentru riscul de alunecări de teren. Aproape 300 de zboruri au fost anulate sau suspendate, iar peste 50.000 de gospodării au rămas fără energie electrică.

Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru aproape două milioane de oameni, inclusiv pentru locuitori din mai multe zone ale orașului Tokyo. În capitala Japoniei, furtuna a dat peste cap planurile a mii de oameni care intenționau să viziteze parcurile de distracții și zonele de agrement.

Taifunul urmează să se deplaseze spre nordul arhipelagului nipon în următoarele zile.

Alertă în California înaintea sosirii fenomenului El Nino

Între timp, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat luni stare de urgență în perspectiva sosirii fenomenului El Nino pe Coasta de Vest a Statelor Unite. Potrivit previziunilor, fenomenul ar putea aduce furtuni puternice și distructive, precum și maree deosebit de ridicate, cu risc de inundații.

„Această măsură vizează să le ofere comunităților sprijinul de care au nevoie, să le pună autorităților la dispoziție mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea și să le arate familiilor că statul lor este pregătit”, a declarat guvernatorul Californiei.

Măsura permite autorităților să pregătească echipamentele necesare pentru intervenții în cazul inundațiilor, inclusiv saci de nisip și pompe.

De asemenea, Gărzii Naționale a Californiei i se permite să se pregătească pentru eventuale operațiuni de căutare și salvare, precum și pentru misiuni de inginerie și logistică, au anunțat autoritățile.

El Nino poate amplifica fenomenele meteorologice extreme

El Nino este o variație naturală a sistemului climatic, care apare la intervale de aproximativ doi până la șapte ani. Fenomenul este asociat cu secete, inundații și temperaturi extreme în diferite regiuni ale lumii. El s-a intensificat în august, iar în prezent există o probabilitate de 75% să devină cel mai puternic episod înregistrat vreodată, potrivit Agenției americane pentru Observația Oceanică și Atmosferică (NOAA).

În trecut, El Niño a provocat sau a amplificat seceta și riscul de incendii în anumite regiuni din Amazonia, America Centrală, Indonezia și Australia. Fenomenul poate perturba, de asemenea, regimul musonic din India și poate favoriza ploi abundente în estul Africii.

El Niño se adaugă efectelor schimbărilor climatice provocate de activitatea umană și poate contribui la intensificarea anumitor fenomene meteorologice extreme.

În anul care urmează unui episod El Nino, căldura acumulată în oceane este eliberată în atmosferă și contribuie, în general, la creșterea temperaturilor globale. Mulți climatologi estimează că 2027 ar putea deveni, astfel, cel mai cald an înregistrat vreodată.