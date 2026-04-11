Ministerul Apărării din Taiwan a declarat sâmbătă că a detectat 16 avioane de luptă chineze care operau în apropierea insulei cu o zi înainte, cam în același timp în care președintele Chinei se întâlnea cu liderul opoziției din Taiwan, anunță Reuters.

Vineri dimineața târziu, președintele chinez Xi Jinping s-a întâlnit la Beijing cu Cheng Li-wun, președinta celui mai mare partid de opoziție din Taiwan, Kuomintang (KMT), ocazie cu care Xi a declarat că „nu va tolera în niciun caz” independența Taiwanului, pe care China îl consideră teritoriu propriu.

Cheng a prezentat vizita sa ca pe o misiune de reconciliere menită să atenueze tensiunile și i-a spus lui Xi că așteaptă cu interes ca Partidul Naționalist Chinez (KMT) și Partidul Comunist să promoveze „instituționalizarea” păcii în Strâmtoarea Taiwan.

Ministerul Apărării din Taiwan, în raportul său zilnic privind activitatea militară chineză din ultimele 24 de ore, a declarat că 16 avioane de luptă chineze au zburat în apropierea insulei de vineri dimineața până la mijlocul după-amiezii.

Shen Yu-chung, viceministru al Consiliului pentru Afaceri Continentale din Taiwan, responsabil cu elaborarea politicii față de China, le-a declarat sâmbătă reporterilor din Taipei că utilizarea coerciției militare împotriva Taiwanului ca mijloc de a exercita presiune în vederea negocierilor politice a fost întotdeauna „tactica preferată” a Chinei.

Așadar, pe de o parte, îi vedem trimițând mesaje de pace, în timp ce, pe de altă parte, continuă să folosească forța militară pentru a exercita presiune asupra Taiwanului fără încetare

La Beijing, vicepreședintele KMT, Chang Jung-kung, a declarat că cheia promovării păcii constă în a oferi poporului taiwanez posibilitatea de a alege între pace și reconciliere sau război.

Colaborarea cu China și promovarea păcii între cele două maluri ale Strâmtorii duce la „pace cu demnitate”, nu la a-ți pleca capul pentru a „da mâna”, așa cum a spus președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a adăugat Chang, potrivit unui comunicat al KMT.

Biroul lui Lai a declarat vineri seara că întâlnirea dintre Xi și Cheng a urmărit să sublinieze faptul că „Taiwanul face parte din Republica Populară Chineză”.

„Viitorul Taiwanului poate fi decis doar de poporul taiwanez”, a declarat Karen Kuo, purtătoarea de cuvânt a lui Lai, într-o declarație.

