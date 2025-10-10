Taiwanul își face și el o „Cupolă de Fier” pentru a se proteja de „amenințările ostile”: „Va fi nevoie de un buget uriaș”

Taiwanul va construi un sistem de apărare aeriană în formă de cupolă pentru a se proteja împotriva „amenințărilor ostile”, a anunțat președintele William Lai la o zi după ce guvernul său a atras atenția asupra faptului că Beijingul își consolidează capacitatea de a ataca insula, relatează BBC.

Lai nu a menționat China în mod explicit, dar Beijingul revendică de mult timp Taiwanul, care se autoguvernează, ca fiind al său și nu a exclus utilizarea forței pentru a-l cuceri.

Acesta a mai adăugat că există o „necesitate evidentă” de a crește cheltuielile, probabil referindu-se la incursiunile tot mai frecvente ale Chinei în apele teritoriale și spațiul aerian al Taiwanului, inclusiv exerciții militare care simulează o invazie.

Totuși, apărarea a devenit un subiect controversat în Taiwan, care rămâne divizat în privința modului în care guvernul ar trebui să răspundă amenințării chineze.

Oponenții lui Lai îl acuză că se folosește de teama unei invazii chineze pentru a-și consolida sprijinul și îi cer să adopte o abordare mai diplomatică față de Beijing.

Dar Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că Beijingul ar putea transforma brusc exercițiile militare în atacuri reale pentru a prinde Taiwanul cu garda jos.

Insula își va crește cheltuielile pentru apărare la peste 3% din PIB-ul său în anul viitor și până la 5% până în 2030, a declarat Lai vineri, cu ocazia Zilei Naționale.

Totuși, acest lucru poate fi dificil, întrucât legislativul controlat de opoziție a blocat mai multe proiecte de lege privind cheltuielile publice în acest an.

Surse anonime care au vorbit cu agenția de știri Reuters au comparat noul sistem numit Taiwan sau „T Dome” cu sistemul israelian Iron Dome, care poate intercepta o serie de arme cu rază scurtă de acțiune și poate funcționa indiferent de condițiile meteorologice.

Capacitățile sistemului Iron Dome au devenit evidente mai ales de la începutul războiului dintre Israel și Hamas, în octombrie 2023. În ultimii doi ani, scutul a interceptat mii de rachete lansate de Hamas și de alte grupări militante, precum Hezbollah.

Echipat cu „apărare multistratificată, detectare de nivel înalt și interceptare eficientă”, T-Dome din Taiwan va „țese o plasă de siguranță” pentru a proteja cetățenii, a spus Lai.

Beijingul nu a reacționat la acest anunț.

Deși T Dome reprezintă o dovadă a angajamentului Taiwanului față de autoapărare, punerea în aplicare a acestuia va fi dificilă, spun analiștii.

„Dacă sistemul va fi modelat după cel al Israelului, va fi nevoie de un buget uriaș. Nu va fi ușor”, a declarat politologul Hung-Jen Wang de la Universitatea Națională Cheng Kung.

„Construcția T-Dome nu se va realiza rapid”, a afirmat Dennis Weng de la Universitatea de Stat Sam Houston.

