Live TV

Talibanii interzic cărțile scrise de femei, iar 18 discipline sunt declarate „în conflict cu Sharia” în universitățile afgane

Data publicării:
Return of Taliban: darkness falls on Afghanistan
Guvernul taliban a declarat că respectă drepturile femeilor . Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cursuri interzise Și autorii iranieni au fost interziși

Talibanii au eliminat din universitățile afgane toate cărțile scrise de femei și au interzis 18 discipline, pe motiv că sunt „în conflict cu principiile Sharia”. Printre materiile vizate se numără și cursuri despre drepturile omului și rolul femeilor în societate, potrivit BBC.

Aproximativ 140 de cărţi scrise de femei, inclusiv titluri precum „Siguranţa în laboratorul de chimie”, s-au numărat printre cele 680 de volume considerate „problematice” din cauza „conţinutului anti-Sharia şi a politicilor împotriva talibanilor”.

Universităţilor li s-a transmis, de asemenea, că nu mai au voie să predea 18 discipline, un oficial taliban afirmând că acestea „sunt în conflict cu principiile Sharia şi cu politica sistemului”.

Decretul reprezintă cea mai recentă dintre o serie de restricţii impuse de talibani de la revenirea lor la putere, în urmă cu patru ani. Chiar săptămâna aceasta, internetul prin fibră optică a fost interzis în cel puţin 10 provincii, la ordinul liderului suprem al talibanilor, într-o măsură despre care oficialii au spus că are scopul de a preveni imoralitatea.

Deşi regulile au avut impact asupra multor aspecte ale vieţii, femeile şi fetele au fost afectate în mod deosebit: le este interzis accesul la educaţie după clasa a şasea, iar una dintre ultimele lor căi de formare suplimentară a fost tăiată la sfârşitul lui 2024, când cursurile de moaşe au fost închise discret.

Cursuri interzise

Acum, chiar şi discipline universitare despre femei au fost vizate: şase dintre cele 18 interzise se referă în mod specific la femei, inclusiv Gen şi Dezvoltare, Rolul femeilor în comunicare şi Sociologia femeilor. Guvernul taliban a declarat că respectă drepturile femeilor în conformitate cu propria interpretare a culturii afgane şi a legii islamice.

Un membru al comitetului de revizuire a cărţilor a confirmat interdicţia impusă în ceea ce priveşte cărţile scrise de femei, spunând că „toate cărţile scrise de femei au interdicţie de a fi predate”. Zakia Adeli, fost ministru adjunct al justiţiei înainte de revenirea talibanilor la putere şi una dintre autoarele ale căror cărţi au fost incluse pe lista interzisă, nu a fost surprinsă de măsură.

„Având în vedere ce au făcut talibanii în ultimii patru ani, nu era deloc exagerat să ne aşteptăm să impună schimbări în programa şcolară”, a spus ea. „Având în vedere mentalitatea şi politicile misogine ale talibanilor, este firesc ca, atunci când femeile însele nu au voie să studieze, opiniile, ideile şi scrierile lor să fie, de asemenea, suprimate”.

Ziaur Rahman Aryubi, director adjunct academic al Ministerului taliban al Învăţământului Superior, a declarat într-o scrisoare adresată universităţilor că deciziile au fost luate de un consiliu de „oameni de ştiinţă şi experţi religioşi”.

Și autorii iranieni au fost interziși

Pe lângă cărţile scrise de femei, interdicţia pare să fi vizat şi cărţile autorilor sau editorilor iranieni, un membru al comitetului de revizuire spunând că aceasta a fost concepută pentru a „preveni infiltrarea conţinutului iranian” în programa afgană.

În lista de 50 de pagini trimisă tuturor universităţilor din Afganistan figurează 679 de titluri, dintre care 310 sunt fie scrise de autori iranieni, fie publicate în Iran. Un profesor de la o instituţie, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, a spus că se teme că va fi aproape imposibil să fie acoperit acest gol.

„Cărţile autorilor şi traducătorilor iranieni reprezintă legătura principală dintre universităţile afgane şi comunitatea academică globală. Eliminarea lor creează un gol substanţial în învăţământul superior”, a spus el.

Un profesor de la Universitatea din Kabul a declarat că, în aceste condiţii, sunt obligaţi să pregătească singuri capitolele manualelor, ţinând cont de restricţiile impuse de guvernul taliban. Dar întrebarea crucială este dacă aceste capitole pot fi pregătite în conformitate cu standardele globale sau nu.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
Digi Sport
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
petr pavel intr-un tren in romania
Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele...
sistem de lansare a rachetei intercontinentale balistice DF-26
În vizorul celor mai noi rachete ale Chinei: Care ar fi următoarea...
fruct de avocado
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui...
Sebastian Burduja.
Burduja avertizează împotriva preluării Napolact de maghiarii de la...
Ultimele știri
Momentul în care o șoferiță din București accidentează mortal un bărbat pe scuter. Avea permisul suspendat și urcase băută la volan
Papa Leon spune că este îngrijorat de „anumite lucruri” care se întâmplă în SUA
VIDEO Tunel forat cu laserul pe sub plaja de la Tuzla. Pentru ce va fi folosit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
Răpirea de femei pentru nuntă devine ilegală într-o țară din Asia Centrală: „Acest obscurantism flagrant nu poate fi justificat”
biblioteca oradea
Cărți împrumutate cu telefonul, în sistem self-service. Cum arată cea mai modernă bibliotecă din România, deschisă nonstop
talibani pe strada
Statele Unite vor efectua un schimb de prizonieri cu guvernul taliban
plen camera deputatilor
Parlamentul a respins înființarea unei comisii care să investigheze abuzurile sexuale în universități
soldați ruși din unitățile de asalt "Storm"
„Un conflict mult mai amar”: Rusia ar putea ajunge în situația din anii ‘90, odată cu întoarcerea deținuților care luptă în Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască”...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Pro FM
Părinții ei și-au refăcut fiecare viața după divorț. Ce crede Miley Cyrus despre poveștile de dragoste pe...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Budăi spune cum s-a evitat o lovitură dură la pensie pentru toți pensionarii. Când se elimină CASS?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Recenzii de 5 stele pentru noul thriller cu Leonardo DiCaprio. „Monumental”, „Filmul anului”, „Excelența, o...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”