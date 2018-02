Tânăra cu origini românești care l-a impresionat pe Elon Musk. Numele ei, încrustat pe automobilul Tesla trimis în spațiu

O tânără de numai 28 de ani, cu origini românești, l-a impresionat pe Elon Musk, omul care a scris istorie săptmâna trecută după ce compania pe care o conduce a lansat cu succes cea mai rapidă și performată rachetă fabricată până în prezent de oameni - Falcon Heavy.

Foto: SpaceX

Christina Sfedu este tânăra al cărui nume a fost înrustat de Elon Musk pe automobilul Tesla pe care l-a trimis în spațiu în data de 6 februarie 2018, scrie Adevărul. Automobilul are mai multe inscripții la vedere, ca „Don’t panic“ şi „Made on Earth by humans“, dar și o placă pe care au fost trecute numele celor 6.000 de angajați SpaceX, printre care și cel al tinerei cu origini românești, specialistă în inginerie electrică.

Tatăl Christinei este nimeni altul decât George Sfedu, consulul României la Philadelphia. Acesta a plecat din țară în anul 1979, alaturi de fratele lui mai mic. Îi așteptau în SUA părinții, care se stabiliseră acolo după un contract de muncă în Libia. În 1990, acesta s-a căsătorit cu avocata Susan Satkowski. Christina, care are o soră mai mică, s-a născut în 1990.

De mică a fost pasionată de spațiu și își dorea să ajungă pe Lună. Tănăra, care a urmat cursurile Universității Bucknell a fost, în 2010, intern la NASA. La terminarea studiilor, Christina a primit șansa de a se angaja la Boeing Satellite Systems. Iar în 2015, a aflat că celebrul Elon Musk o vrea în echipa lui. Cum țelul companiei SpaceX este să populeze alte planete, Christina a acceptat propunerea fără să stea pe gânduri.