Statul Oman a anunțat că un petrolier din strâmtoarea Hormuz, importantă din punct de vedere strategic, a fost atacat,iar patru marinari aflați la bord sunt răniți, scrie The Guardian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Atacul a vizat o navă sub pavilionul Palau numită Skylight, a declarat agenția de știri de stat din Oman. Echipajul a fost descris ca fiind indian și iranian.

Nu a fost clar imediat cine a atacat nava, dar atacul a avut loc după ce autoritățile au declarat că Iranul amenința navele care traversau strâmtoarea de la atacurile SUA-Israel.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Strâmtoarea Hormuz – un punct crucial pentru tranzitul petrolului – se află între Oman și Iran și leagă Golful Persic din nord de Golful Oman din sud și de Marea Arabiei dincolo de acesta. Atacurile ar putea provoca grave perturbări economice în întreaga lume, în special dacă strâmtoarea devine nesigură pentru traficul comercial.

Harta: Strâmtoarea Ormuz

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.E.