Video Tancurile israeliene se apropie de orașul Gaza. Ședință-fulger la Washington pe tema războiului din Orientul Mijlociu

militari israelieni cu tancuri
Militari israelieni în Fâșia Gaza. Foto: Profimedia
Noi bombardamente Încercări de armistițiu Pacea, tot mai îndepărtată

Tancurile israeliene au pătruns peste noapte într-o nouă zonă, la marginea orașului Gaza, distrugând case și determinând localnicii să plece, au declarat martori oculari pentru Reuters, înaintea unei întâlniri preconizate pe tema războiului, care va fi prezidată miercuri de președintele american Donald Trump.

Noi bombardamente

Marți seara, tancurile au pătruns în cartierul Ebad-Alrahman, la marginea nordică a orașului Gaza, și au bombardat case, rănind mai multe persoane și forțând multe altele, care au fost luate prin surprindere, să se refugieze în interiorul celui mai mare oraș din Gaza, au declarat locuitorii.

„Dintr-o dată, am auzit că tancurile au pătruns în Ebad-Alrahman, sunetele exploziilor au devenit din ce în ce mai puternice și am văzut oameni fugind spre zona noastră”, a spus Saad Abed, în vârstă de 60 de ani, fost muncitor în construcții.

„Dacă nu se ajunge la un armistițiu, vom vedea tancurile în fața caselor noastre”, a declarat el pentru Reuters, printr-o aplicație de chat.

Israelul a declarat că se pregătește să lanseze o nouă ofensivă în orașul Gaza, pe care îl descrie ca fiind ultimul bastion al Hamas. Aproximativ jumătate din cei două milioane de locuitori ai enclavei trăiesc în prezent acolo, iar Israelul a declarat că oamenilor li se va cere să evacueze zona.

Mii de palestinieni au plecat deja, dar liderii bisericii din oraș au declarat, miercuri, că vor rămâne pe loc, deoarece părăsirea orașului Gaza și „încercarea de a fugi spre sud ar fi echivalentă cu o condamnare la moarte”.

„Din acest motiv, clerul și călugărițele au decis să rămână și să continue să aibă grijă de toți cei care se vor afla în complex”, se arată într-o declarație comună a Patriarhiei Ortodoxe Grecești și a Patriarhiei Latine din Ierusalim.

Încercări de armistițiu

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marți că Trump va prezida miercuri o reuniune la Casa Albă pe tema războiului din Orientul Mijlociu și a adăugat că Washingtonul se așteaptă ca avansul Israelului în teritoriile palestiniene să se încheie până la sfârșitul anului.

Departamentul de Stat al SUA a declarat că secretarul de stat Marco Rubio se va întâlni cu ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, la Washington. 

Tancurile israeliene s-au retras, miercuri, din zona Jabalia, aflată la marginea orașului Gaza, unde operau de luni de zile, deși bombardamentele asupra a trei suburbii din estul orașului - Shejaia, Zeitoun și Sabra - au continuat.

Autoritățile sanitare din Gaza au declarat că focurile israeliene au ucis cel puțin 20 de persoane, printre care o fetiță de patru ani.

Armata israeliană a anunțat, într-un comunicat, că forțele sale operau în Jabalia și la periferia orașului Gaza pentru a „demonta infrastructura teroristă și a elimina teroriștii”.

Armata a declarat că a ucis un militant Hamas de rang înalt, Mahmoud Al-Aswad, care a ocupat funcția de șef al serviciilor de informații și securitate generală ale grupării pentru zona de vest a Gazei, pe 22 august. Hamas nu a confirmat însă moartea acestuia.

Pacea, tot mai îndepărtată

În Israel, premierul Benjamin Netanyahu se confruntă cu o opoziție tot mai puternică față de război. Mii de israelieni s-au adunat marți în toată țara pentru a cere încetarea conflictului și eliberarea ostaticilor încă deținuți de Hamas în Gaza.

Israelul nu a răspuns încă public la ultima propunere de încetare a focului pe 60 de zile, susținută de SUA, pe care o acceptase anterior și cu care Hamas a fost de acord săptămâna trecută.

Războiul a izbucnit pe 7 octombrie 2023, atunci când luptători conduși de Hamas au pătruns în Israel, ucigând 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici.

Campania militară ulterioară a Israelului împotriva Hamas a ucis peste 62.000 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din Gaza, controlate de organizația islamistă. Aceasta a aruncat enclava într-o criză umanitară, a strămutat aproape întreaga populație și a lăsat o mare parte din teritoriu în ruine.

Miercuri, Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, a declarat că alte 10 persoane au murit din cauza malnutriției și a foametei, ridicând numărul deceselor din aceste cauze la 313 persoane, dintre care 119 copii, de la începutul războiului. Israelul contestă cifrele privind numărul deceselor furnizate de Ministerul Sănătății din fâșia controlată de organizația islamistă.

Reacția Kremlinului după propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Planul UE de a-i face pe plac lui Donald Trump: va propune eliminarea tarifelor asupra produselor industriale americane (Bloomberg)
Vladimir Putin va efectua o vizită „fără precedent” în China săptămâna aceasta
