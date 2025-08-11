Țara aflată în război a cărei armată suferă din cauza natalității scăzute: are cu 20% mai puțini militari decât acum șase ani

Armata Coreei de Sud s-a redus la aproximativ 450.000 de persoane, o scădere de 20% în ultimii șase ani, potrivit unui raport al Ministerului Apărării publicat duminică de un deputat al partidului de guvernământ. Autoritățile afirmă că principalul motiv al acestei scăderi este rata natalității extrem de scăzută a țării, care, cu 0,75 copii pe femeie, este cea mai scăzută din lume, scrie BBC News.

Coreea de Sud menține serviciul militar obligatoriu în principal deoarece țara se află încă, din punct de vedere tehnic, în război cu vecina sa, Coreea de Nord, care deține arme nucleare.

Un studiu publicat în iulie de cercetători sud-coreeni sugera că țara ar avea nevoie de cel puțin 500.000 de soldați pentru a se apăra împotriva unui atac din partea Coreei de Nord, care se estimează că are 1,3 milioane de membri în serviciul activ.

Diferența dintre dimensiunile armatei pune Coreea de Sud într-o „poziție structural dificilă pentru a reuși în apărare”, se arată în studiu.

De asemenea, studiul a menționat că Coreea de Sud are nevoie de „măsuri decisive la nivel național” pentru a menține cel puțin 500.000 de soldați.

Numărul diviziilor din armata sud-coreeană a scăzut de la 59 la 42 din 2006, unitățile fiind fie desființate, fie fuzionate, potrivit raportului Ministerului Apărării trimis deputatului Partidului Democrat Choo Mi-ae, care l-a făcut public duminică.

Coreea de Sud și-a mărit bugetul pentru apărare ca răspuns la tensiunile geopolitice crescânde din regiune. Bugetul său pentru apărare pentru 2025 se ridică la peste 60 de trilioane de woni (43 miliarde de dolari) – mai mult decât PIB-ul Coreei de Nord.

În Coreea de Sud, toți bărbații apți de muncă sunt obligați să efectueze 18 luni de serviciu militar, deși se fac rare excepții și se acordă uneori amânări.

Serviciul militar este nepopular în rândul multor bărbați din țară, unii critici susținând că acest sistem perturbă cariera tinerilor. Dezbaterea pe această temă a devenit, de asemenea, strâns legată de discuțiile privind egalitatea de gen.

Unii conservatori au susținut că și femeile ar trebui să fie recrutate în armată, în contextul crizei demografice care se profilează în țară.

Țara a doborât în repetate rânduri propriul record de cea mai scăzută natalitate din lume: 0,98 copii pe femeie în 2018, 0,84 în 2020, 0,72 în 2023 și 0,75 în 2024. Dacă această tendință continuă, experții avertizează că populația țării, de 50 de milioane de locuitori, s-ar putea înjumătăți în 60 de ani.

