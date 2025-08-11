Live TV

Țara aflată în război a cărei armată suferă din cauza natalității scăzute: are cu 20% mai puțini militari decât acum șase ani

Data actualizării: Data publicării:
russian soldiers in camouflage suit with machine guns Kalashnikov
Sursa foto: Profimedia Images

Armata Coreei de Sud s-a redus la aproximativ 450.000 de persoane, o scădere de 20% în ultimii șase ani, potrivit unui raport al Ministerului Apărării publicat duminică de un deputat al partidului de guvernământ. Autoritățile afirmă că principalul motiv al acestei scăderi este rata natalității extrem de scăzută a țării, care, cu 0,75 copii pe femeie, este cea mai scăzută din lume, scrie BBC News.

Coreea de Sud menține serviciul militar obligatoriu în principal deoarece țara se află încă, din punct de vedere tehnic, în război cu vecina sa, Coreea de Nord, care deține arme nucleare.

Un studiu publicat în iulie de cercetători sud-coreeni sugera că țara ar avea nevoie de cel puțin 500.000 de soldați pentru a se apăra împotriva unui atac din partea Coreei de Nord, care se estimează că are 1,3 milioane de membri în serviciul activ.

Diferența dintre dimensiunile armatei pune Coreea de Sud într-o „poziție structural dificilă pentru a reuși în apărare”, se arată în studiu.

De asemenea, studiul a menționat că Coreea de Sud are nevoie de „măsuri decisive la nivel național” pentru a menține cel puțin 500.000 de soldați.

Numărul diviziilor din armata sud-coreeană a scăzut de la 59 la 42 din 2006, unitățile fiind fie desființate, fie fuzionate, potrivit raportului Ministerului Apărării trimis deputatului Partidului Democrat Choo Mi-ae, care l-a făcut public duminică.

Coreea de Sud și-a mărit bugetul pentru apărare ca răspuns la tensiunile geopolitice crescânde din regiune. Bugetul său pentru apărare pentru 2025 se ridică la peste 60 de trilioane de woni (43 miliarde de dolari) – mai mult decât PIB-ul Coreei de Nord.

În Coreea de Sud, toți bărbații apți de muncă sunt obligați să efectueze 18 luni de serviciu militar, deși se fac rare excepții și se acordă uneori amânări.

Serviciul militar este nepopular în rândul multor bărbați din țară, unii critici susținând că acest sistem perturbă cariera tinerilor. Dezbaterea pe această temă a devenit, de asemenea, strâns legată de discuțiile privind egalitatea de gen.

Unii conservatori au susținut că și femeile ar trebui să fie recrutate în armată, în contextul crizei demografice care se profilează în țară.

Țara a doborât în repetate rânduri propriul record de cea mai scăzută natalitate din lume: 0,98 copii pe femeie în 2018, 0,84 în 2020, 0,72 în 2023 și 0,75 în 2024. Dacă această tendință continuă, experții avertizează că populația țării, de 50 de milioane de locuitori, s-ar putea înjumătăți în 60 de ani.

Citește și:

VIDEO Dezvoltatorii sud-coreeni au creat drone cu inteligență artificială care permit unui singur pilot să comande simultan 100 de FPV-uri

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
Oana Toiu
2
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu...
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
3
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
4
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
5
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digi Sport
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri...
Sergei Shoigu in costum negru cravata
Serghei Șoigu amenință Republica Moldova: Exemplul negativ al...
photo-collage.png - 2025-08-11T102010.296
Val de căldură intens în ultima lună a verii: cum va fi vremea la...
Donald Tusk
Subvenții „ciudate” pentru recuperarea economică post-covid în...
Ultimele știri
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Camion în flăcări pe DN 6. Traficul este complet blocat în zonă, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers
Fii salvator. Prim ajutor în caz de înec
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Drona AI
Dezvoltatorii sud-coreeni au creat drone cu inteligență artificială care permit unui singur pilot să comande simultan 100 de FPV-uri
A South Korean guard post and security camera are seen behind a fence of the Demilitarized Zone (DMZ) separating North and South Korea, on the South Korean island of Ganghwa
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud traversând un fluviu înot, agățat de bucăţi de polistiren
Kim Keon-hee wife of former president Yoon Suk-yeol investigation in South Korea
Fosta Primă Doamnă din Coreea de Sud ar putea fi arestată. Ce acuzații îi aduc procurorii
Soldați ai armatei sud-coreene instalează un difuzor aproape de linia frontului, în Paju, Coreea de Sud.
De ce își retrage Seulul difuzoarele de propagandă de la granița cu Coreea de Nord. Măsura a fost luată de noul președinte sud-coreean
Kim Jung-kwan
Cum s-au pregătit sud-coreenii pentru negocierile cu Trump: Jocuri de rol, laude și mesaje simple
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevăratul motiv pentru care prinții William și Harry nu vor moșteni casa copilăriei prințesei Diana. Cine e...
Cancan
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul...
Fanatik.ro
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare au declarat în...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan...
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Andreea Marin, în colanți și bustieră, în sala de sport, după ce a slăbit 20 de kilograme: „După 50 de ani...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
Pro FM
Adevărul despre ultimele luni de viață ale lui Brandon Blackstock. Apropiat: „Familia a devenit prioritatea...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Casa de Pensii anunță orele la care virează, mâine, pensia pe card. „Am făcut transferurile”
Digi FM
„Superbă!”. Selena Gomez, imaginea eleganței într-o rochie care i-a evidențiat talia tot mai subțire, la o...
Digi World
Oamenii de ştiinţă au descoperit genele asociate cu sindromul oboselii cronice. Principalele simptome ale...
Digi Animal World
Descoperirea incredibilă a unei familii după ce a adoptat un câine: «Am țipat în sala de conferințe». Ce a...
Film Now
Cameron Diaz, într-o zi obișnuită când nu apelează la machiaj și la rujul ei preferat. Actrița a îmbrățișat...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”