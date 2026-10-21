Țara care le interzice funcţionarilor publici să utilizeze aplicaţia Waze. „Ridică probleme de securitate”

O țară din Asia de Sud-Est le-a interzis funcţionarilor publici să folosească aplicaţia de navigaţie Waze, deţinută de Alphabet, după ce premierul Anwar Ibrahim a afirmat că originile israeliene ale acesteia ridică probleme de securitate, relatează miercuri agenţia Reuters.

Malaezia, care este o ţară cu o populaţie majoritar musulmană, este o susţinătoare ferventă a cauzei palestiniene şi nu întreţine relaţii diplomatice cu Israelul.

Anwar a declarat marţi că guvernul analizează potenţialele riscuri de securitate care decurg din utilizarea Waze, menţionând că aplicaţia "este supusă legilor israeliene".

„Nu putem face compromisuri în ce priveşte securitatea datelor şi a identităţilor oamenilor”, a scris el într-o postare pe Facebook, după ce a prezidat o reuniune a comitetului naţional pentru securitate cibernetică.

Anwar nu a oferit detalii despre riscuri, dar a recomandat drept alternativă utilizarea TuJu - o aplicaţie locală de cartografiere, dezvoltată de Autoritatea pentru autostrăzi din Malaezia.

Secretarul şef al guvernului malaezian, Shamsul Azri Abu Bakar, a anunţat că toţi funcţionarii publici din ţară nu vor mai avea voie să folosească Waze, conform unei scrisori datate marţi şi adresate şefilor agenţiilor guvernamentale.

Documentul, consultat de agenţia Reuters, precizează că directiva a fost emisă în urma unei decizii luate în cadrul reuniunii prezidate de Anwar, interdicţia intrând în vigoare imediat. Un oficial din departamentul prim-ministrului a confirmat autenticitatea scrisorii.

Waze, fondată în Israel, utilizează semnale prin satelit şi date furnizate de şoferi pentru a oferi informaţii despre trafic în timp real. Aplicaţia a fost achiziţionată în 2013 de Google - companie deţinută de Alphabet - cu suma de circa un miliard de dolari.

Editor : Sebastian Eduard