Țara care permite doar bărbaților să conducă motociclete pregătește o lege istorică pentru femei

Drepturile femeilor din Iran au fost aprins dezbătute în ultimii ani.

După cinci decenii în care femeile nu au avut voie legal să conducă motociclete, autoritățile iraniene discută o schimbare fără precedent. O nouă lege ar putea deschide drumul pentru obținerea permiselor și ar încheia interdicția.

Guvernul iranian a trimis Parlamentului un proiect de lege care să permită femeilor să conducă motociclete, lucru interzis de la înfiinţarea Republicii Islamice în 1979, informează Agerpres.

Kazem Delkhosh, asistent adjunct la biroul pentru afaceri parlamentare al preşedinţiei iraniene, a declarat miercuri că proiectul de lege urmăreşte modificarea articolului 20 din Legea circulaţiei, care stabileşte că permisele de conducere pentru motociclete pot fi eliberate doar bărbaţilor, a relatat ziarul Etemad. Proiectul de lege trebuie aprobat de Parlament, care este controlat de politicieni conservatori, care sunt de obicei reticenţi în extinderea drepturilor femeilor.

Femeilor nu li s-a permis să conducă motociclete în Iran de mai bine de o jumătate de secol, iar timp de decenii mersul pe biciclete a fost, de asemenea, o problemă. "Femeile care merg cu bicicletele sau motocicletele pot răspândi corupţia şi, prin urmare, este interzis", a declarat liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, cu ani în urmă.

În practică, însă, există femei care conduc motociclete, dar pentru că nu au permise, nu sunt acoperite de asigurarea rutieră, ceea ce creează probleme în caz de accidente, a explicat Delkhosh. "Acest lucru nu reprezintă doar un risc financiar serios pentru motocicliste, ci şi pentru toţi participanţii la trafic", a indicat omul politic.

În ultimii ani, femeile şi-au exprimat nemulţumirea faţă de lipsa permiselor de conducere pentru aceste vehicule. În fapt, Federaţia Motocicliştilor le permite femeilor să folosească circuitele pentru antrenamente încă din 2016, iar din 2019, femeile au organizat propria lor competiţie, la care bărbaţii nu au voie să participe.

Drepturile femeilor din Iran au fost aprins dezbătute în ultimii ani, în urma morţii tinerei Mahsa Amini în 2022, după ce a fost arestată pentru purtarea necorespunzătoare a vălului islamic, ceea ce a provocat proteste în masă în întreaga ţară la care s-a scandat "femeie, viaţă, libertate".

În decembrie trecut, guvernul preşedintelui iranian Masoud Pezeshkian a oprit un proiect legislativ care ar fi înăsprit pedepsele pentru nepurtarea vălului şi a anunţat în ianuarie că a decis să nu pedepsească femeile care nu-l poartă. Aceste două decizii luate de Pezeshkian au avut un impact semnificativ pe străzile din Teheran, unde multe femei au încetat să mai poarte vălul, notează EFE.

