Țara care s-a oferit să preia stocul de uraniu îmbogățit al Teheranului. MAE iranian: Prioritatea este să punem capăt războiului

O imagine a instalației nucleare de îmbogățire a uraniului din Natanz, Iran (fotografie de arhivă) / Profimedia Images

Kazahstanul a propus să preia stocul de uraniu înalt îmbogăţit al Iranului dacă Washingtonul şi Teheranul ajung la un acord privind programul nuclear iranian, a declarat vineri pentru Financial Times directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, consemnează AFP.

Directorul general al AIEA a făcut această declaraţie după ce s-a întâlnit în capitala Kazahstanului, Astana, cu preşedintele acestei ţări, Kasîm-Jomart Tokaev.

Uraniul îmbogăţit al Iranului este una dintre chestiunile cele mai dificile care împiedică un acord menit să pună capăt războiului lansat de SUA şi Israel împotriva Iranului, război suspendat printr-un armistiţiu în timp ce au loc negocieri mediate de Pakistan. Preşedintele american Donald Trump cere ca Iranul pur şi simplu să predea Statelor Unite stocul său de circa 440 de kilograme de uraniu înalt îmbogăţit.

Trump a afirmat vineri că se pregăteşte să ia o „decizie finală” asupra unui proiect de acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului şi a susţinut că textul acestui acord prevede că uraniul înalt îmbogăţit al Iranului va fi „distrus”, lucru dezminţit de Iran.

Potrivit Ministerului iranian de Externe, chestiunea nucleară nu a fost inclusă în memorandumul de înţelegere aflat în prezent în discuţie cu SUA, dezminţind de asemenea că ar fi fost convenit un acord.

„Discuţiile continuă, dar încă nu a fost convenit un acord definitiv”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al acestui minister, Esmail Baghaei. De asemenea, a adăugat acesta, „în stadiul actual, prioritatea noastră este să punem capăt războiului şi nu există negocieri asupra chestiunii nucleare”.

Şi website-ul american Axios scrie că proiectul de memorandum de înţelegere între SUA şi Iran nu rezolvă problema programului nuclear iranian, care va fi abordată ulterior, dar include un angajament din partea Iranului de a nu încerca să obţină arme nucleare.

