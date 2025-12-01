Live TV

Țara din care Carrefour și-a anunțat plecarea. Comisia Europeană tocmai și-a dat acordul preluării de către un alt mare retailer

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Carrefour Italia S.p.A. de către NewPrinces S.p.A., ambele din Italia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Tranzacţia se referă în principal la producţia şi furnizarea de produse alimentare prin intermediul distribuţiei cu amănuntul.

Comisia a concluzionat că tranzacţia notificată nu ar ridica probleme de concurenţă, având în vedere impactul său limitat asupra concurenţei pe pieţele pe care îşi desfăşoară activitatea societăţile. Tranzacţia notificată a fost examinată în cadrul procedurii normale de revizuire a concentrării. 

NewPrinces S.p.A. este un conglomerat multinațional italian din industria alimentară, cu sediul în Reggio Emilia, Italia. Cunoscut anterior sub numele de Newlat Food S.p.A., compania a fost redenumită în mai 2025, după achiziția companiei britanice Princes. Face parte din Newlat Group S.A.
 
Compania activează în diverse sectoare ale industriei alimentare și de băuturi, având o prezență puternică în Europa și operațiuni în peste 60 de țări. 

În iulie 2025, NewPrinces a semnat un acord pentru a achiziționa operațiunile Carrefour Italia.

Această achiziție include o rețea de peste 1.000 de magazine (1.027 de magazine, dintre care 642 sunt operate direct de companie, restul fiind în franciză).

