Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante. Cei care cer o farfurie goală în plus plătesc până la 11 euro

O nouă practică în industria ospitalității din Austria îi nemulțumește pe turiști. Restaurantele au început să introducă „taxa zgârcitului”.

Această taxă se aplică celor care cer o farfurie suplimentară și împart un singur fel de mâncare.

Taxa variază între 4 și 11 euro pentru o farfurie goală, în funcție de locație și regiune. Patronii susțin că aceasta este necesară pentru supraviețuire și că inițiativa lor urmărește combaterea așa-zisului „comportament de profitor”.

Deși mâncarea este împărțită, angajații trebuie să spele mai multe vase, să pună tacâmuri suplimentare și să ofere un spațiu la masă care ar putea fi ocupat de un client care comandă un meniu întreg, spun proprietarii de restaurante.

Editor : M.B.